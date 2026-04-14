Duell der Trainer und Freunde Marco Schneider und Sascha Schröder

Ich kenne alle Abläufe, die es bei Marco Schneider gibt“: Sascha Schröder – Foto: Sebastian Barthmes

Das Halbfinale im Verbandspokal zwischen dem SC Lahr und dem Bahlinger SC ist auch das Duell der Trainer Sascha Schröder und Marco Schneider. Beide haben eine lange gemeinsame Vergangenheit. Der Bahlinger Verteidiger Daniel Monga kennt die Ortenauer bestens

Der Trainer des Fußball-Verbandsligisten SC Lahr, Sascha Schröder, ist überzeugt, dass er nahezu alles wisse, was im gegnerischen Lager, beim Regionalligisten Bahlinger SC, vor dem Halbfinale an diesem Mittwoch, 17.30 Uhr, passiere: "Ich kenne alle Abläufe, auf die Marco Schneider Wert legt", sagt Schröder. Der Trainer der Kaiserstühler indes räumt vor dem Duell an der Lahrer Dammenmühle ein: "Sascha und ich haben keine Geheimnisse voreinander. Denn zum Fußball haben wir ähnliche Ideen." Mehr dazu im BZ-Plus-Artikel.