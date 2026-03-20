 2026-03-13T07:45:35.464Z

Allgemeines

Duell der Torjäger bei Goch gegen Katernberg

Viktoria Goch wartet seit Wochen auf einen Sieg – und ausgerechnet jetzt kommt ein Gegner, der für seine Torgefahr bekannt ist. Besonders ein Spieler der DJK SF Katernberg muss ausgebremst werden. Wer setzt am Freitag unter Flutlicht ein Zeichen?

von RP / Hans Sterbenk · Heute, 08:30 Uhr · 0 Leser
Drei Punktre braucht Goch.
Drei Punktre braucht Goch. – Foto: Arno Wirths

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Landesliga 2
Vikt. Goch
DJK/SF Kate.
Levon Kürkciyan
Levon Kürkciyan
Maurice Tavio Y Huete
Maurice Tavio Y Huete

Am Freitagabend steht bei Viktoria Goch wieder ein Flutlichtspiel an. Der Landesligist hat ab 20 Uhr die DJK SF Katernberg zu Gast. „Eine Partie unter Flutlicht ist immer etwas Besonderes. Wir freuen uns auf dieses Spiel“, sagt Kevin Wolze, Trainer der Viktoria. Beide Mannschaften weisen Parallelen auf.

Heute, 20:00 Uhr
Viktoria Goch
Viktoria GochVikt. Goch
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19
DJK Sportfreunde Katernberg 13/19DJK/SF Kate.
20:00live

Der Gast aus Essen kickte wie Viktoria Goch in der vergangenen Saison noch in der Bezirksliga. Und beide legten in der neuen Spielklasse einen starken Start hin. Doch so gut wie zum Saisonanfang läuft es bei beiden Teams nicht mehr. Sie haben an Boden verloren. Mittlerweile findet sich Katernberg auf dem siebten Platz wieder, während Goch Rang zehn einnimmt.

Warum die Gocher Defensive im Flutlicht besonders gefordert ist

Die Viktoria wartet schon seit zehn Ligaspielen auf einen Sieg. „Wir wollen endlich wieder die volle Punktzahl einfahren“, so Wolze. Er weiß aber auch, dass auf seine Elf ein unangenehmer Gegner wartet. „Schon beim 1:1 in der Hinrunde haben wir uns schwergetan und wurden ordentlich gefordert“, sagt der Coach. Vor allem die Gocher Defensive wird wieder auf dem Prüfstand stehen, denn die Offensivreihe des Gegners gilt als äußerst torgefährlich. In den bisherigen 21 Spielen schoss das Team beachtliche 58 Tore – allein zwölf gingen auf das Konto von Maurice Huete.

Bei der Viktoria ist ein leichter Aufwärtstrend festzustellen. Zwar gab es im jüngsten Ligaspiel beim SV Scherpenberg eine 0:3-Niederlage, doch die Gocher zeigten sich verbessert und legten einen ordentlichen Auftritt hin. Lediglich das altbekannte Problem, die eklatante Abschlussschwäche, verhinderte ein besseres Ergebnis.

Viktoria Goch schöpft Mut aus dem Halbfinale im Kreispokal gegen den SV Veert

Mut macht Wolze auch die Vorstellung seiner Mannschaft im Kreispokal-Halbfinale, als der A-Ligist SV Veert mit 4:0 bezwungen wurde. Aber es gab auch einen Wermutstropfen. In der Aufwärmphase verletzte sich Ben Pauls und musste schon nach wenigen Minuten ausgewechselt werden. Er wird auch am Freitag ebenso wie der angeschlagene Gabriel Preuß nicht dabei sein. Dafür ist aber wieder Kapitän Luca Plum, der in Scherpenberg mit einer Gelb-Roten-Sperre außen vor war, wieder am Ball.