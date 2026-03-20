Duell der Torjäger bei Goch gegen Katernberg

Die Viktoria wartet schon seit zehn Ligaspielen auf einen Sieg. „Wir wollen endlich wieder die volle Punktzahl einfahren“, so Wolze. Er weiß aber auch, dass auf seine Elf ein unangenehmer Gegner wartet. „Schon beim 1:1 in der Hinrunde haben wir uns schwergetan und wurden ordentlich gefordert“, sagt der Coach. Vor allem die Gocher Defensive wird wieder auf dem Prüfstand stehen, denn die Offensivreihe des Gegners gilt als äußerst torgefährlich. In den bisherigen 21 Spielen schoss das Team beachtliche 58 Tore – allein zwölf gingen auf das Konto von Maurice Huete.

Bei der Viktoria ist ein leichter Aufwärtstrend festzustellen. Zwar gab es im jüngsten Ligaspiel beim SV Scherpenberg eine 0:3-Niederlage, doch die Gocher zeigten sich verbessert und legten einen ordentlichen Auftritt hin. Lediglich das altbekannte Problem, die eklatante Abschlussschwäche, verhinderte ein besseres Ergebnis. Viktoria Goch schöpft Mut aus dem Halbfinale im Kreispokal gegen den SV Veert Mut macht Wolze auch die Vorstellung seiner Mannschaft im Kreispokal-Halbfinale, als der A-Ligist SV Veert mit 4:0 bezwungen wurde. Aber es gab auch einen Wermutstropfen. In der Aufwärmphase verletzte sich Ben Pauls und musste schon nach wenigen Minuten ausgewechselt werden. Er wird auch am Freitag ebenso wie der angeschlagene Gabriel Preuß nicht dabei sein. Dafür ist aber wieder Kapitän Luca Plum, der in Scherpenberg mit einer Gelb-Roten-Sperre außen vor war, wieder am Ball.