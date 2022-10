Duell der Top-Torjäger: SpVgg Unterhaching empfängt Schweinfurt Manuel Stiefler vor Comeback

Unterhaching – In den Reihen der SpVgg Unterhaching hat Patrick Hobsch mit elf Toren die meisten Treffer seines Teams erzielt. Und bei den Schweinfurtern hat derzeit Liga-Top-Torjäger Adam Jabiri (14 Tore) am häufigsten getroffen. Wie im Vorjahr, als der 38-jährige Jabiri 25 Saisontreffer markiert hatte und damit zu Saisonende nur knapp hinter Top-Torjäger Hobsch (28) gelandet war, ist der Stürmer mit Bundesligaerfahrung in Hoffenheim auch in der laufenden Spielzeit die absolute Lebensversicherung der Unterfranken. Knapp die Hälfte der 30 Schweinfurter Tore gehen auf das Konto des Offensiv-Routiniers.

Dementsprechend gilt es aus Hachinger Sicht den in seiner sechsten Saison bei den „Schnüdeln“ spielenden Angreifer erfolgreich auszuschalten. Eine gewichtige Rolle könnte dabei wieder der formstarke Manuel Stiefler spielen. Der 34-jährige Routinier mit Zweitliga-Erfahrung ist nach zwei Spielen Verletzungspause mittlerweile seit zwei Partien wieder zurück in der Startelf. Diese Rückkehr des in der laufenden Saison gut aufgelegten defensiven Mittelfeldspielers hat sich insbesondere in der Hachinger Defensive in den vergangenen Spielen bemerkbar gemacht. Vier Gegentore in den vergangenen sieben Partien sprechen hier eine deutliche Sprache. Nur einmal hatte es – gegen Vilzing ohne den verletzt fehlenden Stiefler – zwei Gegentore gesetzt.