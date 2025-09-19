Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Spielvorbericht
Der FC Hertha Rheidt ist extrem gut drauf. – Foto: Christoph Tiroux
Duell der Top-Aufsteiger - Hertha Rheidt als Spitzenteam??
Bezirksliga, Staffel 2: Die SV Deutz 05 II und der SV Leuscheid machen als Aufsteiger bisher einen starken Job. In der Tabelle weiter oben steht aber noch der FC Hertha Rheidt, der sich einen Status als Spitzenteam aufbauen könnte.
Drei Mannschaften haben sich in den ersten drei Wochen komplett schadlos gehalten - zwei von ihnen stehen nach drei Spielen bei neun Punkten, Aufsteiger SV Deutz 05 II nach zwei Partien bei sechs Punkten. Von der Spitze grüßen nach der absoluten Startphase der Saison der TuS Oberpleis und - etwas überraschender - der FC Hertha Rheidt.
Und genau dieser FC Hertha Rheidt trifft am vierten Spieltag auf den SC Volmershoven-Heidgen. Der Vorjahresneunte ist bisher noch nicht so richtig in Tritt gekommen, steht bei einem Punkt nach zwei Spielen. Ob es deshalb eine einfache Geschichte für die perfekt gestartete Hertha wird? Unterschätzen wird den SC niemand: Noch im Mai trennten sich Rheidt und Volmershoven-Heidgen 1:1.
Keine Anlaufschwierigkeiten bei Leuscheid und Deutz
Als Aufsteiger kann man durchaus einmal Zeit zur Akklimatisierung brauchen - das geht dem SV Leuscheid und der SV Deutz 05 II ganz offensichtlich nicht so. Beide haben bereits sechs Punkte eingesammelt, Leuscheid brauchte dafür drei, Deutz nur zwei Spiele. Leuscheid und Deutz kommen aus unterschiedlichen Kreisen, die Reserve der Sportvereinigung war bisher nur auf Kreisebene unterwegs. Das Duell ist also eine absolute Premiere.