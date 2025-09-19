Duell der Top-Aufsteiger - Hertha Rheidt als Spitzenteam??

Drei Mannschaften haben sich in den ersten drei Wochen komplett schadlos gehalten - zwei von ihnen stehen nach drei Spielen bei neun Punkten, Aufsteiger SV Deutz 05 II nach zwei Partien bei sechs Punkten. Von der Spitze grüßen nach der absoluten Startphase der Saison der TuS Oberpleis und - etwas überraschender - der FC Hertha Rheidt.

Rheidt mit Momentum ins Heimspiel



Und genau dieser FC Hertha Rheidt trifft am vierten Spieltag auf den SC Volmershoven-Heidgen. Der Vorjahresneunte ist bisher noch nicht so richtig in Tritt gekommen, steht bei einem Punkt nach zwei Spielen. Ob es deshalb eine einfache Geschichte für die perfekt gestartete Hertha wird? Unterschätzen wird den SC niemand: Noch im Mai trennten sich Rheidt und Volmershoven-Heidgen 1:1. Keine Anlaufschwierigkeiten bei Leuscheid und Deutz

So., 21.09.2025, 15:15 Uhr SV Leuscheid SV Leuscheid Sportvereinigung Deutz 05 Deutz 05 II 15:15 PUSH