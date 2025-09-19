 2025-09-19T07:58:00.826Z

Spielvorbericht
Der FC Hertha Rheidt ist extrem gut drauf.
– Foto: Christoph Tiroux

Duell der Top-Aufsteiger - Hertha Rheidt als Spitzenteam??

Bezirksliga, Staffel 2: Die SV Deutz 05 II und der SV Leuscheid machen als Aufsteiger bisher einen starken Job. In der Tabelle weiter oben steht aber noch der FC Hertha Rheidt, der sich einen Status als Spitzenteam aufbauen könnte.

Drei Mannschaften haben sich in den ersten drei Wochen komplett schadlos gehalten - zwei von ihnen stehen nach drei Spielen bei neun Punkten, Aufsteiger SV Deutz 05 II nach zwei Partien bei sechs Punkten. Von der Spitze grüßen nach der absoluten Startphase der Saison der TuS Oberpleis und - etwas überraschender - der FC Hertha Rheidt.

Rheidt mit Momentum ins Heimspiel

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
FC Hertha Rheidt
FC Hertha RheidtFC H. Rheidt
SC Volmershoven-Heidgen
SC Volmershoven-HeidgenVolmershoven
15:00

Und genau dieser FC Hertha Rheidt trifft am vierten Spieltag auf den SC Volmershoven-Heidgen. Der Vorjahresneunte ist bisher noch nicht so richtig in Tritt gekommen, steht bei einem Punkt nach zwei Spielen. Ob es deshalb eine einfache Geschichte für die perfekt gestartete Hertha wird? Unterschätzen wird den SC niemand: Noch im Mai trennten sich Rheidt und Volmershoven-Heidgen 1:1.

Keine Anlaufschwierigkeiten bei Leuscheid und Deutz

So., 21.09.2025, 15:15 Uhr
SV Leuscheid
SV LeuscheidSV Leuscheid
Sportvereinigung Deutz 05
Sportvereinigung Deutz 05Deutz 05 II
15:15

Als Aufsteiger kann man durchaus einmal Zeit zur Akklimatisierung brauchen - das geht dem SV Leuscheid und der SV Deutz 05 II ganz offensichtlich nicht so. Beide haben bereits sechs Punkte eingesammelt, Leuscheid brauchte dafür drei, Deutz nur zwei Spiele. Leuscheid und Deutz kommen aus unterschiedlichen Kreisen, die Reserve der Sportvereinigung war bisher nur auf Kreisebene unterwegs. Das Duell ist also eine absolute Premiere.

Die weiteren Spiele des 4. Spieltags

So., 21.09.2025, 15:30 Uhr
FC Blau-Weiß Friesdorf
FC Blau-Weiß FriesdorfFriesdorf
SV Niederbachem
SV NiederbachemNiederbachem
15:30live

______________________

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
TuRa Germania Oberdrees
TuRa Germania OberdreesOberdrees
Marokkanischer SV Bonn
Marokkanischer SV BonnMSV Bonn
15:00

______________________

So., 21.09.2025, 15:15 Uhr
TuS 05 Oberpleis
TuS 05 OberpleisOberpleis
VfR Hangelar
VfR HangelarVfR Hangelar
15:15live

______________________

So., 21.09.2025, 15:00 Uhr
1. FC Niederkassel
1. FC NiederkasselNiederkassel
TuS Buisdorf
TuS BuisdorfTuS Buisdorf
15:00

______________________

So., 21.09.2025, 15:15 Uhr
SC Uckerath
SC UckerathSC Uckerath
Wahlscheider SV
Wahlscheider SVWahlscheid
15:15live

______________________

>>> Die Tabelle der Bezirksliga, Staffel 2

Niklas BienAutor