– Foto: Joachim Koschler

Duell der Teams mit weißer Weste steigt beim FV Sulzbach Fußball-Kreisliga B2: FVS erwartet als Spitzenreiter den Verfolger SC Fornsbach.

Das Duell zwischen Spitzenreiter FV Sulzbach und dem Vierten aus Fornsbach ist das Spiel der Woche in der Fußball-Kreisliga B2. Beide Teams haben noch keinen Punkt abgegeben, die Gäste aber eine Partie weniger absolviert – nun geht es darum, wer sich fürs Erste einen kleinen Vorteil im Titelrennen verschafft. Zwei weitere Vereine, die derzeit oben mitmischen und es weiter tun wollen, treffen bereits am Samstag um 16 Uhr aufeinander. In Fichtenberg erwartet der Dritte den Zweiten aus Unterrot. Die Partie zwischen der SG VfR Murrhardt II/Kirchenkirnberg und Spiegelberg beginnt am Sonntag um 12.45 Uhr, auf den restlichen Plätzen ertönt der Anpfiff um 15 Uhr. Spielfrei: TSV Bad Rietenau und TSV Lippoldsweiler.

Weil am vergangenen Sonntag das Heimspiel gegen Oppenweiler II den widrigen Platzverhältnissen zum Opfer fiel, rutschte der SC Fornsbach auf den vierten Rang ab. Mit vier Siegen ist die Weste der Elf aus dem Murrhardter Stadtteil allerdings ebenso weiß wie die von Sulzbach, das bereits fünf Erfolge auf dem Konto hat. Deshalb ahnen Marcel Klink und Patrick Voag vor dem Spitzenduell: „Es wird ein Spiel auf Augenhöhe, in dem Kleinigkeiten entscheiden.“ Das SCF-Trainerduo kündigt an, „mit breiter Brust“ in die Begegnung zu gehen und mit drei Zählern den kurzen Heimweg antreten zu wollen. Bei Fornsbach fehlt nur Andre Voag (Urlaub), der FVS muss auf den verletzten Feyyaz Benzetti und Eduard Erdel (Beruf) verzichten. Sulzbach siegte in Backnang zuletzt zwar knapp mit 3:2, doch „wir haben immer daran geglaubt, dass wir gewinnen können“, betont Tobias Witt. Der Coach lobt die Einstellung seiner Schützlinge, verlangt aber Verbesserungen im Spiel mit dem Ball und damit mehr Kontrolle. Er bezeichnet Fornsbach als „sehr gute Mannschaft“, die sich im Sommer qualitativ verstärkt habe und nun eine „gute Mischung“ aus Kämpfern und Technikern aufweise. Für den FVS-Trainer ist daher klar: „Wir brauchen unser bestes Spiel, um die Punkte am Sonntag in Sulzbach behalten zu können.“ → Statistik Zumindest in den vergangenen 19 Jahren ist das Kräfteverhältnis eindeutig. Von neun Punktspielen entschied Sulzbach acht für sich, nur einmal schaffte Fornsbach immerhin ein Unentschieden. Hübscht der Sportclub diese Bilanz am Sonntag auf? → Redaktionstipp von Steffen Grün: 2:2.

Im Derby, zu dem der Dritte den Zweiten erwartet, rechnet SKF-Sprecher Stefan Rauch mit einem „intensiven Match auf Augenhöhe, einem echten Gradmesser für beide Teams“. Bei Fichtenberg fehlt neben den Langzeitverletzten nur der beruflich verhinderte Nico Zartmann. Unterrot war zuletzt spielfrei, hat aber wie die Hausherren zwölf Punkte. „Für uns ist es ein ganz besonderes Spiel“, sagt Philipp Smolka, im Derby gehe es stets heiß her. Der Trainer der Spvgg geht von einem „extrem schweren und intensiven“ Spiel aus, das er ohne die verletzten Nico Bulling und Ogün Ilisik bestreiten muss.

„Wir dürfen den Gegner nicht unterschätzen“, sagt der selbst angeschlagene SG-Akteur Mukram Chaudry. Die Hausherren sind Neunter. „In Murrhardt was zu holen ist schwierig“, meint Spiegelbergs Trainer Steffen Flaig. Es sei nur möglich, „wenn wir weniger Geschenke verteilen“ als beim 2:5 gegen Sulzbach-Laufen/Gschwend. Der SVS ist Drittletzter, hat nur zwei Punkte.