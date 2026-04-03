Duell der Tabellennachbarn: SBR vor harter Aufgabe in Peterskirchen

Benni Mittermayr (re.) kehrt zurück in das Aufgebot des SB Rosenheim. – Foto: Manfred Neueder

Am 24. Spieltag der Bezirksliga Ost geht es für Aufsteiger Sportbund Rosenheim nach Peterskirchen. Die Grün-Weißen wollen zurück in die Spur finden.

Die Voraussetzungen dafür sind allerdings alles andere als ideal. Nach den intensiven Wochen auf Kunstrasen ist die Personalsituation an der Pürstlingstraße angespannt. Mit Danyal Akdag und Luis Jovanovic fehlen zwei wichtige Kräfte verletzungsbedingt, zudem steht hinter einem Einsatz von Thomas Ofenmacher noch ein Fragezeichen.

Auf den SB DJK Rosenheim wartet am 24. Spieltag der Bezirksliga Ost eine echte Bewährungsprobe. Beim TSV Peterskirchen gastieren die Grün-Weißen in einem richtungsweisenden Duell zweier direkter Tabellennachbarn. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge wollen die Mannen von Patrick Zimpfer unbedingt zurück in die Erfolgsspur finden und sich im Kampf um den Klassenerhalt weiter Luft verschaffen.

Dennoch ist das Ziel klar: In Peterskirchen sollen wieder drei Punkte her. Das Hinspiel dürfte den Rosenheimern dabei als Warnung dienen. Im heimischen Josef-März-Stadion musste sich der Sportbund dem TSV mit 1:2 geschlagen geben, den einzigen Treffer für die Grün-Weißen erzielte damals Leonit Vokrri. Entsprechend groß dürfte die Motivation sein, diesmal die passende Antwort zu liefern.

Auch die Gastgeber gehen mit einer kleinen Portion Wut im Bauch in die Partie. Peterskirchen musste am vergangenen Spieltag die erste Pflichtspielniederlage im Kalenderjahr 2026 hinnehmen und unterlag Aufstiegskandidat FC Aschheim deutlich mit 0:3. Zuvor hatte die Mannschaft mit einem überzeugenden 5:2-Erfolg gegen Dorfen allerdings ihre Qualität eindrucksvoll unter Beweis gestellt.

In Peterskirchen: Findet der Sportbund Rosenheim zurück in die Spur?

Ein Blick auf die Tabelle zeigt, wie eng die Ausgangslage ist: Peterskirchen liegt aktuell mit 31 Punkten auf Rang sieben, direkt dahinter folgt der Sportbund mit identischer Ausbeute auf Platz acht. Mit einem Sieg könnten beide Teams einen weiteren Schritt weg von den Relegationsrängen machen und sich ein Polster im Abstiegskampf verschaffen.

Für den Sportbund wird es vor allem darauf ankommen, nach den zuletzt schwachen Anfangsphasen von Beginn an wach zu sein und die körperlich robuste Spielweise der Gastgeber anzunehmen. Gelingt das, ist für die Grün-Weißen trotz der angespannten Personalsituation durchaus etwas drin.