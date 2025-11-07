– Foto: Robert Gertzen

Duell der Tabellennachbarn: Neuenkirchen zu Gast beim SV Harderberg In der Frauen-Landesliga Weser-Ems trifft der TuS Neuenkirchen am Sonntag auf den SV Harderberg – ein ausgeglichenes Duell, in dem Kleinigkeiten entscheiden könnten. Verlinkte Inhalte Frauen-LL Weser-Ems Harderberg TuS Neuenki. Markus Gertz Patric Hagedorn

Nach der Niederlage in Aurich will der TuS Neuenkirchen Wiedergutmachung leisten. Gegner SV Harderberg hat zuletzt Selbstvertrauen gesammelt und freut sich auf ein faires, intensives Spiel. Beide Trainer erwarten ein Duell auf Augenhöhe.

Am Sonntag steht in der Frauen-Landesliga Weser-Ems ein echtes Duell der Tabellennachbarn an. Der TuS Neuenkirchen reist zum SV Harderberg nach Georgsmarienhütte – und beide Teams wollen wichtige Punkte sammeln, um den Anschluss an das Tabellenmittelfeld nicht zu verlieren.



So., 09.11.2025, 12:30 Uhr SV Harderberg Harderberg TuS Neuenkirchen TuS Neuenki. 12:30 live PUSH

TuS-Trainer Markus Gertz fordert nach der 1:4-Niederlage gegen die SpVg Aurich II eine deutliche Leistungssteigerung: „Wir wollen definitiv deutlich besser auftreten und die ersten 45 Minuten aus dem Aurich-Spiel vergessen machen“, betont der Coach. Die Partie beim SV Harderberg sieht er als wegweisend: „Der Gegner ist eine erfahrene Truppe, die seit ihrem Aufstieg 2019 – damals noch mit mir als Trainer – viele neue Gesichter hat und offensiv immer für Tore gut ist. Das gilt es, mit einer stabilen Defensive zu verhindern.“ Beide Teams trennen in der Tabelle lediglich ein Punkt, was auf ein ausgeglichenes Spiel hoffen lässt. „Es wird definitiv ein Spiel auf Augenhöhe erwartet, in dem eventuell auch die Tagesform entscheiden könnte“, so Gertz weiter.