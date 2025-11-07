Duell der Tabellennachbarn: Neuenkirchen zu Gast beim SV Harderberg

Nach der Niederlage in Aurich will der TuS Neuenkirchen Wiedergutmachung leisten. Gegner SV Harderberg hat zuletzt Selbstvertrauen gesammelt und freut sich auf ein faires, intensives Spiel. Beide Trainer erwarten ein Duell auf Augenhöhe.
Am Sonntag steht in der Frauen-Landesliga Weser-Ems ein echtes Duell der Tabellennachbarn an. Der TuS Neuenkirchen reist zum SV Harderberg nach Georgsmarienhütte – und beide Teams wollen wichtige Punkte sammeln, um den Anschluss an das Tabellenmittelfeld nicht zu verlieren.
TuS-Trainer Markus Gertz fordert nach der 1:4-Niederlage gegen die SpVg Aurich II eine deutliche Leistungssteigerung: „Wir wollen definitiv deutlich besser auftreten und die ersten 45 Minuten aus dem Aurich-Spiel vergessen machen“, betont der Coach. Die Partie beim SV Harderberg sieht er als wegweisend: „Der Gegner ist eine erfahrene Truppe, die seit ihrem Aufstieg 2019 – damals noch mit mir als Trainer – viele neue Gesichter hat und offensiv immer für Tore gut ist. Das gilt es, mit einer stabilen Defensive zu verhindern.“
Beide Teams trennen in der Tabelle lediglich ein Punkt, was auf ein ausgeglichenes Spiel hoffen lässt. „Es wird definitiv ein Spiel auf Augenhöhe erwartet, in dem eventuell auch die Tagesform entscheiden könnte“, so Gertz weiter.
Auch auf Seiten der Gastgeber blickt man mit Vorfreude auf die Begegnung. SVH-Trainer Patric Hagedorn erklärt: „Wir freuen uns einfach auf ein spannendes und faires Spiel und hoffen, unsere guten Leistungen der letzten Wochen weiter zeigen zu können.“
Der SV Harderberg hat sich in den vergangenen Partien stabil präsentiert und will mit einem weiteren Erfolgserlebnis den Sprung ins Tabellenmittelfeld schaffen. Neuenkirchen hingegen reist mit dem klaren Ziel an, nach zuletzt wechselhaften Leistungen wieder Konstanz in das eigene Spiel zu bringen.
Für beide Mannschaften geht es um mehr als nur drei Punkte – es geht um Selbstvertrauen, Stabilität und ein starkes Zeichen vor dem letzten Saisondrittel. Die Voraussetzungen für ein intensives und offenes Duell könnten kaum besser sein.