Duell der Tabellennachbarn in Kästorf - SVG zu Gast

– Foto: Tara Düsterhöft SSV

In der Landesliga Braunschweig kommt es zum direkten Duell zweier Tabellennachbarn. Der fünftplatzierte SSV Kästorf trifft auf die SVG Göttingen, die aktuell Rang sechs belegt. Beide Teams trennen nur drei Punkte, zudem endeten die letzten direkten Duelle jeweils unentschieden. Spannung ist vorprogrammiert..

Heute, 14:00 Uhr SSV Kästorf SSV Kästorf SVG Göttingen 07 SVG Göttinge 14:00 PUSH

SVG-Trainer Nils Reutter reist trotz personeller Probleme selbstbewusst an: „Wir fahren da morgen zwar mit einem Rumpfkader hin, aber die, die dabei sind, sind halt überragend.“ Entsprechend klar ist die Zielsetzung: „Deswegen gehen wir auch in das Spiel und wollen definitiv nicht verlieren, sondern ungeschlagen bleiben.“ Gleichzeitig schielt man auf eine Überraschung: „Im besten Fall sorgen wir für eine kleine Überraschung, und nehmen drei Punkte mit.“

Auch Kästorf-Coach Michele Rizzi erwartet eine anspruchsvolle Aufgabe: „ Die SVG hat eine gute Mannschaft, eine gute Spielanlage und im Offensivbereich echt viele, viele gute Jungs.“ Besonders der Teamgedanke sei auffällig: „Das ist eine eingeschworene Einheit, die füreinander Gas gibt.“ Die Erinnerungen an das Hinspiel sind noch präsent: „Es war damals ein sehr, sehr knappes Spiel, wobei wir kurz vor Schluss den Ausgleich bekommen.“ Entsprechend warnt Rizzi vor den Qualitäten des Gegners: „Wir werden da auf jeden Fall höllisch aufpassen müssen, weil sie einfach über eine gute Qualität verfügen.“