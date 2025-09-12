Duell der Tabellennachbarn – Buchbach reist nach Memmingen

Der TSV Buchbach hat am vergangenen Freitag souverän mit 3:1 gegen Burghausen gewonnen. Jetzt geht es für das Team von Petrovic nach Memmingen.

Buchbach – Nach dem Derbysieg gegen den SV Wacker Burghausen will der TSV Buchbach am heutigen Freitag um 19 Uhr beim Tabellennachbarn FC Memmingen auch auswärts mal wieder drei Punkte einsacken. „Fakt ist, dass Memmingen vor uns liegt und zwei Tore besser ist als wir. Wir können aber nicht nur die Tabelle lesen. Wir wissen, dass Memmingen kein typischer Aufsteiger ist, allein schon von der Vergangenheit, dem Stadion und der ganzen Infrastruktur“, sagt Buchbachs Trainer Aleksandro Petrovic .

Personell gibt es bei den Rot-Weißen, die bis vor eineinhalb Wochen gewaltige Engpässe hatten, kaum Veränderungen: Rotsünder Benedikt Orth ist wieder dabei. Ob er in der Startelf steht, ist aber noch nicht sicher, zumal Manuel Mattera seine Sache als linker Außenverteidiger zuletzt gut gemacht hat. Nerman Mackic und Alexander Mehring sind nach langer Verletzung nur Optionen für einige Minuten, aber Petrovic will sie auf jeden Fall dabeihaben:

„Sie sollen das Gefühl haben, dass sie nah bei der Mannschaft sind. Das Team steht über allem, ob in der Kreisklasse oder in der Champions League. Deswegen will ich, dass wir als Team, als Einheit auftreten.“ Dazu gehören natürlich auch die nachverpflichteten Florian Rauh, Romeo Ivelj, Erwin Ndombe und Josue M’bila.

Memmingen sieht Petrovic als eine Mannschaft, die vor allem bei Standards und im Umschaltspiel gefährlich sein kann: „Wir müssen zusehen, dass wir bei eigenem Ballbesitz unsere Restverteidigung gut organisiert kriegen, sonst kann es nämlich wirklich grob werden. Wir haben ein klares Ziel: Wir wollen die drei Punkte holen. Aber das geht nur, wenn wir die gleiche Leidenschaft und den Einsatz wie gegen Burghausen auf den Platz bringen.“ ⇥Tipp: 2:1 für Buchbach