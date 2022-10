Duell der Tabellennachbarn beim SV Kaisersbach

Am kommenden Sonntag gastieren die Aramäer Heilbronn beim SV Kaisersbach. Beim zweitbesten Aufsteiger der Saison (hinter dem Stadtrivalen VfR) herrschte zuletzt Licht und Schatten. Nachdem man den Nachbarn VfR Heilbronn mit einem 0:0 zuhause etwas ärgern konnte setzte es eine deutliche 1:5 Klatsche in Löchgau auf welche die Aramäer eine deutliche Reaktion mit einem 5:2 Heimsieg gegen Ilshofen 2 zeigten. Nun muss das Team von Trainer Daniel Maroge nach Kaisersbach. Für die Leser die sich wie ich bis vor kurzem gefragt haben was eigentlich Aramäer sind hier eine kurze laienhafte Erklärung: Aramäer sind eine vorwiegend christliche Bevölkerungsgruppe aus dem ehemaligen Mesopotamien also dem heutigen Syrien bzw Teilen des Irak, Iran und der Türkei.

Die heimischen Kaisersbacher möchten ihre Serie von 4 Spielen in Folge ohne Niederlage gegen den Aufsteiger der sich mit 3:1 im Relegationsspiel gegen den Vertreter der Bezirksliga Hohenlohe TuRa Untermünkheim durchsetzen konnte gerne ausbauen. "Der Gegner ist auf jeden Fall in der Liga gut angekommen und konnte schon viele Punkte sammeln" so der Kaisersbacher Trainer Hakan Keskin im Vorfeld der Partie. "Ich erwarte eine spielstarke Mannschaft die versucht alle Dinge eben möglichst spielerisch zu lösen." Die Heilbronner rangieren momentan einen Platz hinter den Kaisersbachern auf Platz 8 und haben bisher einen Punkt weniger gesammelt. "Es wird ein Duell auf Augenhöhe und die Mannschaft die die besseren Entscheidungen auf dem Platz trifft wird am Ende als Sieger vom Platz gehen."

Personell kann Keskin auf Kaisersbacher Seite fast aus den Vollen schöpfen. Bis auf die Langzeitverletzten Arnaud Seyfert, Aytac Uysal, Sascha Munz, Jannis Pembe und Steffen Mastalerz dem immer noch angeschlagenen Aleksandar Pribicevic und dem krankheitsbedingt kurzfristig ausfallenden Benedikt von Bremen sind alle an Bord. Im Tor wird zurückrotiert und Walter Timo Duschek der aus dem Urlaub zurück ist wird wieder zwischen den Pfosten stehen.