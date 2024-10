Duell der Super-Aufsteiger - Maximale Topspielspannung

Was an der Tabellenspitze in der Kreisliga A Sieg im ersten Saisondrittel passiert ist extrem spannend - und macht Lust auf mehr. Schließlich sind gleich sieben Teams in unmittelbarer Nähe zum Platz an der Sonne. Vier Punkte trennen den Tabellenersten und den Siebten. Am Wochenende gibt es gleich zwei direkte Duell innerhalb der Top-7 - es wird wegweisend.