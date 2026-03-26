 2026-03-25T14:09:28.761Z

Allgemeines

Duell der Stunde: Stoppt der 1. FC Frankfurt den FC Hertha Zehlendorf?

U19-Regionalliga Nordost: Die Partien des 3. Spieltags der Frühjahrsrunde im Überblick.

von fue · Heute, 18:00 Uhr · 0 Leser
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U19 RL NO
Lok Leipzig
Neubranden.
TeBe Berlin
Stern 1900

Am 3. Spieltag der Rückrunde der U19-Regionalliga Nordost kommt es zum Duell der beiden Teams der Stunde. Der 1. FC Frankfurt empfängt den makellosen Spitzenreiter FC Hertha 03 Zehlendorf zum ultimativen Härtetest um den Titelkampf. Doch auch abseits dieses Kräftemessens knistert es, denn während der Tabellenzweite BFC Dynamo seine Lauerstellung festigen will, kämpfen Tennis Borussia Berlin, der SFC Stern 1900 und der 1. FC Lokomotive Leipzig um den erlösenden ersten Saisonsieg und die Kellerkinder um den Anschluss an das rettende Ufer.

Sa., 28.03.2026, 13:00 Uhr
Tennis Borussia Berlin
Tennis Borussia BerlinTeBe Berlin
BFC Preussen
BFC PreussenBFC Preussen
13:00

Der Tabellenvierte Tennis Borussia Berlin brennt auf den ersten Saisonsieg. Zuletzt ging das Team trotz einer frühen Führung durch Esposito Ekene Uchendu noch schmerzhaft mit 1:6 gegen den FC Hertha 03 Zehlendorf unter. Gegen das Schlusslicht BFC Preussen soll nun die zwingende Wende gelingen, um die Sieglos-Serie endgültig zu beenden. Die Gäste wollen jedoch nach ihrer 1:3-Niederlage gegen den 1. FC Neubrandenburg 04, bei der Ebrahim Karimi erst tief in der Nachspielzeit traf, eine klare Reaktion zeigen und den Klassenerhalt angreifen.

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Sa., 28.03.2026, 13:30 Uhr
1. FC Lokomotive Leipzig
1. FC Lokomotive LeipzigLok Leipzig
Berliner SC
Berliner SCBerliner SC
13:30
Für den Tabellenfünften 1. FC Lokomotive Leipzig und Trainer Vincent Löscher geht es nach zwei bitteren Auftaktniederlagen bereits um einiges. Beim jüngsten 0:4 gegen den BFC Dynamo geriet die Mannschaft schon nach elf Minuten deutlich in Rückstand und fand nie richtig zurück ins Spiel. Zu Gast ist der Tabellennachbar Berliner SC, der von Dominik Ludwig trainiert wird und nach einer knappen 1:2-Niederlage gegen den VFC Plauen noch eine Schippe drauflegen muss. Obwohl Inem Bassey für die Berliner früh ausgleichen konnte, reichte es am Ende nicht. Beide Teams müssen nun beweisen, dass sie Spiele gegen direkte Konkurrenten entscheiden können.

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Sa., 28.03.2026, 14:00 Uhr
BFC Dynamo
BFC DynamoBFC Dynamo
FC Förderkader Rene Schneider
FC Förderkader Rene SchneiderFörderkader
14:00

Der Tabellenzweite BFC Dynamo hat mit dem überzeugenden 4:0-Erfolg gegen Leipzig zurück in die Spur gefunden. Die Torschützen Sven Ho und Max Matthes Ramoth stellten schon in der Anfangsphase die Weichen auf Sieg, bevor Dawid Kolacki und Levin Linsenbarth die starke offensive Durchschlagskraft eindrucksvoll unterstrichen. Der auf Platz acht rangierende FC Förderkader Rene Schneider von Trainer Marcel Jankowski wartet hingegen noch auf den ersten Sieg in dieser Frühjahrsrunde. Zuletzt mussten sie gegen den FC Mecklenburg Schwerin einen späten Ausgleich zum 1:1-Endstand hinnehmen und wollen sich jetzt gegen die Berliner beweisen.

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So., 29.03.2026, 12:00 Uhr
1. FC Frankfurt (Oder)
1. FC Frankfurt (Oder)1.FC Frankf.
FC Hertha 03 Zehlendorf
FC Hertha 03 ZehlendorfFC Hertha 03
12:00

In einem echten Gipfeltreffen um die Tabellenspitze fordert der noch Niederlagenlose Tabellendritte 1. FC Frankfurt von Trainer Torsten Wappler den Spitzenreiter FC Hertha 03 Zehlendorf heraus. Die Frankfurter reiten nach zwei Siegen in der Frühjahrsrunde auf einer Euphoriewelle, gekrönt durch einen lupenreinen Dreierpack von Maximilian Spann sowie Toren von Ole Händschke und Moritz Haase beim 5:2 über den SFC Stern 1900. Doch die von Tilman Käpnick trainierten und ebenfalls makellosen Zehlendorfer Tabellenführer demontierten TeBe zuletzt eindrucksvoll. Frankfurt muss jetzt beweisen, dass sie im Duell um den Titel ein Ausrufezeichen setzen können.

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So., 29.03.2026, 12:00 Uhr
1. FC Neubrandenburg 04
1. FC Neubrandenburg 04Neubranden.
FC Mecklenburg Schwerin
FC Mecklenburg SchwerinMeck SN
12:00

Der Tabellenelfte 1. FC Neubrandenburg 04 geht unter Trainer Daniel Nawotke mit reichlich Rückenwind in diese wichtige Partie. Zuvor hatten Ferdinand Lambert Labenz, Misha Kurghinyan und Paco Raasch einen souveränen 3:1-Sieg gegen Preussen herausgespielt und für viel Erleichterung gesorgt. Nun empfangen sie den in der Frühjahrsrunde ungeschlagenen FC Mecklenburg Schwerin, der von Henry Ströh betreut wird und sich stets von einer kämpferischen Seite zeigt. Jüngst rettete Serag el Dino Omar den Schwerinern in der Schlussphase ein wertvolles 1:1-Unentschieden, was ein packendes Mecklenburg-Vorpommern-Derby verspricht.

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So., 29.03.2026, 13:30 Uhr
SFC Stern 1900
SFC Stern 1900Stern 1900
VFC Plauen
VFC PlauenVFC Plauen
13:30

Der in der Frühjahrsrunde noch sieglose SFC Stern 1900 um Trainer Giuseppe Stincone steht auf dem zehnten Tabellenplatz gewaltig unter Druck. Die Defensive muss nach dem 2:5 gegen Frankfurt dringend stabilisiert werden, um nicht noch weiter in der Tabelle abzurutschen. Immerhin zeigten Amin Boulehris per Strafstoß und Sery Ezechias Aurel Zaba späte offensive Lebenszeichen, auf denen die Mannschaft zwingend aufbauen muss. Die Gäste vom VFC Plauen, angeleitet von Norman Zschach, reisen jedoch nach einem hart umkämpften 2:1-Erfolg gegen den Berliner SC mit breiter Brust an und wollen sich weiter im gesicherten Mittelfeld etablieren.

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