Duell der Stunde: Stoppt der 1. FC Frankfurt den FC Hertha Zehlendorf?

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Am 3. Spieltag der Rückrunde der U19-Regionalliga Nordost kommt es zum Duell der beiden Teams der Stunde. Der 1. FC Frankfurt empfängt den makellosen Spitzenreiter FC Hertha 03 Zehlendorf zum ultimativen Härtetest um den Titelkampf. Doch auch abseits dieses Kräftemessens knistert es, denn während der Tabellenzweite BFC Dynamo seine Lauerstellung festigen will, kämpfen Tennis Borussia Berlin, der SFC Stern 1900 und der 1. FC Lokomotive Leipzig um den erlösenden ersten Saisonsieg und die Kellerkinder um den Anschluss an das rettende Ufer.

Der Tabellenvierte Tennis Borussia Berlin brennt auf den ersten Saisonsieg. Zuletzt ging das Team trotz einer frühen Führung durch Esposito Ekene Uchendu noch schmerzhaft mit 1:6 gegen den FC Hertha 03 Zehlendorf unter. Gegen das Schlusslicht BFC Preussen soll nun die zwingende Wende gelingen, um die Sieglos-Serie endgültig zu beenden. Die Gäste wollen jedoch nach ihrer 1:3-Niederlage gegen den 1. FC Neubrandenburg 04, bei der Ebrahim Karimi erst tief in der Nachspielzeit traf, eine klare Reaktion zeigen und den Klassenerhalt angreifen.

Für den Tabellenfünften 1. FC Lokomotive Leipzig und Trainer Vincent Löscher geht es nach zwei bitteren Auftaktniederlagen bereits um einiges. Beim jüngsten 0:4 gegen den BFC Dynamo geriet die Mannschaft schon nach elf Minuten deutlich in Rückstand und fand nie richtig zurück ins Spiel. Zu Gast ist der Tabellennachbar Berliner SC, der von Dominik Ludwig trainiert wird und nach einer knappen 1:2-Niederlage gegen den VFC Plauen noch eine Schippe drauflegen muss. Obwohl Inem Bassey für die Berliner früh ausgleichen konnte, reichte es am Ende nicht. Beide Teams müssen nun beweisen, dass sie Spiele gegen direkte Konkurrenten entscheiden können. ---

Sa., 28.03.2026, 14:00 Uhr BFC Dynamo BFC Dynamo FC Förderkader Rene Schneider Förderkader 14:00 PUSH

Der Tabellenzweite BFC Dynamo hat mit dem überzeugenden 4:0-Erfolg gegen Leipzig zurück in die Spur gefunden. Die Torschützen Sven Ho und Max Matthes Ramoth stellten schon in der Anfangsphase die Weichen auf Sieg, bevor Dawid Kolacki und Levin Linsenbarth die starke offensive Durchschlagskraft eindrucksvoll unterstrichen. Der auf Platz acht rangierende FC Förderkader Rene Schneider von Trainer Marcel Jankowski wartet hingegen noch auf den ersten Sieg in dieser Frühjahrsrunde. Zuletzt mussten sie gegen den FC Mecklenburg Schwerin einen späten Ausgleich zum 1:1-Endstand hinnehmen und wollen sich jetzt gegen die Berliner beweisen. ---

In einem echten Gipfeltreffen um die Tabellenspitze fordert der noch Niederlagenlose Tabellendritte 1. FC Frankfurt von Trainer Torsten Wappler den Spitzenreiter FC Hertha 03 Zehlendorf heraus. Die Frankfurter reiten nach zwei Siegen in der Frühjahrsrunde auf einer Euphoriewelle, gekrönt durch einen lupenreinen Dreierpack von Maximilian Spann sowie Toren von Ole Händschke und Moritz Haase beim 5:2 über den SFC Stern 1900. Doch die von Tilman Käpnick trainierten und ebenfalls makellosen Zehlendorfer Tabellenführer demontierten TeBe zuletzt eindrucksvoll. Frankfurt muss jetzt beweisen, dass sie im Duell um den Titel ein Ausrufezeichen setzen können. ---

Der Tabellenelfte 1. FC Neubrandenburg 04 geht unter Trainer Daniel Nawotke mit reichlich Rückenwind in diese wichtige Partie. Zuvor hatten Ferdinand Lambert Labenz, Misha Kurghinyan und Paco Raasch einen souveränen 3:1-Sieg gegen Preussen herausgespielt und für viel Erleichterung gesorgt. Nun empfangen sie den in der Frühjahrsrunde ungeschlagenen FC Mecklenburg Schwerin, der von Henry Ströh betreut wird und sich stets von einer kämpferischen Seite zeigt. Jüngst rettete Serag el Dino Omar den Schwerinern in der Schlussphase ein wertvolles 1:1-Unentschieden, was ein packendes Mecklenburg-Vorpommern-Derby verspricht. ---

So., 29.03.2026, 13:30 Uhr SFC Stern 1900 Stern 1900 VFC Plauen VFC Plauen 13:30 PUSH