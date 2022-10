Duell der Stadtrivalen: "Derby bleibt Derby, da kann alles passieren" Verbandsliga +++ Im ersten Auftritt nach der Trainertrennung gastiert Rot-Weiß Thalheim beim 1. FC Bitterfeld-Wolfen

Der 1. FC Bitterfeld-Wolfen ist bemüht. Seit Dienstagmorgen teilt der Verbandsligist in den sozialen Medien unter dem Motto „Derbymomente“ täglich Erinnerungen an die Spiele gegen die SG Rot-Weiß Thalheim in den vergangenen Jahren, um sich auf das anstehende Aufeinandertreffen der Stadtrivalen am Samstagnachmittag einzustimmen. So richtig knistert es vor dem Duell im Wolfener Jahnstadion aber nicht. Zu groß ist derzeit die sportliche Diskrepanz zwischen den beiden Rivalen, außerdem liegt in Thalheim aktuell anderswo der Fokus. „Für mich war in dieser Woche gar keine Zeit, um über das Derby nachzudenken“, erzählt der Sportliche Leiter der SGT, Raik Prielipp, der auf Trainersuche war.

Am vergangenen Sonntag hat Thalheims Vorstand nämlich entschieden, sich von Coach Sven Schreiter zu trennen. Nach vier sieglosen Spielen in Serie ist das Team auf den ersten Abstiegsplatz abgerutscht. „Der Druck ist in den letzten Wochen extrem gestiegen, wir mussten handeln“, sagte Prielipp im Rahmen der Verkündung. „Für uns war klar, dass wir mit der jungen Mannschaft nicht in so einen Strudel geraten dürfen.“ Das ist nach dem mittelgroßen Umbruch im Sommer inklusive starker Verjüngung aber passiert. Für Thalheim, in den vergangenen Jahren eigentlich eine Mannschaft für die obere Tabellenhälfte oder zumindest für das sichere Mittelfeld, dürfte es in dieser Saison erstmal nur um den Klassenerhalt gehen.

Neuer Thalheimer Chefcoach unter den Zuschauern?

Am Montag soll der Name des Mannes bekannt gegeben werden, der das Ruder als neuer Cheftrainer herumreißen soll. Beim Derby, in dem die Mannschaft von einer nicht näher benannten, internen Lösung betreut wird, könnte er jedoch schon im Publikum sitzen, so Prielipp. Der Sportliche Leiter erhofft sich deswegen eine Reaktion des Teams. „Die Spieler müssen sich jetzt beweisen.“ Denn auch wenn er selbst in den vergangenen Tagen keine Zeit dafür hatte, viel über das Lokalduell und dessen Bedeutung nachzudenken, sagt er: „Für die Spieler kommt das automatisch.“

Michael Barth und Co. haben natürlich mitbekommen, was in den letzten Tagen beim Stadtrivalen passiert ist. Und: „Man spricht darüber auch mal“, sagt der Sportliche Leiter des 1. FC Bitterfeld-Wolfen, der in den vergangenen vier Partien zehn Punkte gesammelt hat und langsam aber sicher dort steht, wo viele ihn erwarten: In den Top-Fünf. „Es geht in die richtige Richtung, daran wollen wir jetzt anknüpfen“, so Barth vor dem Prestigeduell. Dass Thalheim Schreiter wenige Tage vorher von seinen Aufgaben entbunden hat, spielt in BiWos Vorbereitung aber nur eine kleine Rolle. „Wir schauen lieber auf uns.“

Prielipp: "Bitterfeld hat die besseren Leute"