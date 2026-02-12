Duell der Spitzenreiter: SGV Freiberg reist zum VfR Mannheim

– Foto: Carsten Trebuth

Als Tabellenführer geht der SGV Freiberg in die zweite Saisonhälfte der Regionalliga Südwest. Vor der Rückkehr in den Ligabetrieb am 21. Februar gegen Eintracht Trier steht vor dem SGV am Wochenende noch die abschließende Generalprobe gegen Oberliga-Spitzenreiter VfR Mannheim.

Nach der Rückkehr aus dem Trainingslager in der Türkei geht es für den SGV Freiberg am Samstag zu einem äußerst interessanten Test. Der Regionalligist fährt nach Nordbaden zum Tabellenführer der Oberliga Baden-Württemberg. Mit einem knappen Vorsprung auf den VfR Aalen überwinterten die Mannheimer an der Spitze und wollen ebenso wie Freiberg nun einen erfolgreichen Abschluss der Vorbereitung.

Der SGV Freiberg hat sein Trainingslager in der Türkei mit einem konzentrierten Auftritt gegen Epicentr Kamyanets-Podilskyi abgeschlossen. Gegen den ukrainischen Erstligisten entwickelte sich eine intensive Partie mit vielen Zweikämpfen im Mittelfeld. Freiberg legte den Fokus auf Stabilität und sauberen Spielaufbau, ließ defensiv wenig zu und wartete geduldig auf seine Chancen. In der 50. Minute fiel die Entscheidung: Meghôn Valpoort nutzte eine Phase erhöhten Drucks und erzielte das 1:0. In der Schlussphase verteidigte der Regionalligist diszipliniert und brachte den Vorsprung über die Zeit. Der Sieg war ein gelungener Abschluss eines Trainingslagers, in dem vor allem Struktur und Abstimmung im Vordergrund standen.

Im zweiten Test gegen den FC Qizilqum zeigte der SGV Freiberg Moral. Nach ausgeglichener erster Halbzeit geriet die Mannschaft in der 30. Minute in Rückstand. Freiberg blieb jedoch ruhig, arbeitete weiter an seinen Abläufen und steigerte nach der Pause das Tempo. Die Offensivaktionen wurden klarer, die Präsenz im letzten Drittel nahm zu. In der 70. Minute belohnte sich das Team: Meghôn Valpoort erzielte den verdienten Ausgleich. In der Schlussphase drängte Freiberg auf den Sieg, fand aber keinen weiteren Treffer. Das Remis war dennoch wertvoll, weil es zeigte, dass die Mannschaft auch nach Rückschlägen strukturiert bleibt und Lösungen sucht.