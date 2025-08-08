Duell der Sieglosen: SVA Palzing empfängt den FC Langengeisling

Palzing – Der dritte Spieltag in der Bezirksliga Nord hält für die Fußballer des SVA Palzing eine Standortbestimmung parat. Am Freitagabend um 19.30 Uhr empfängt die Mannschaft von Trainer Enes Mehmedovic den Tabellenletzten FC Langengeisling. Die bis dato punktlosen Gäste aus Erding stehen nach zwei durchwachsenen Auftritten unter Zugzwang – und warten wie der SVA noch auf den ersten Saisonsieg.

„Das Spiel ist die nächste harte Herausforderung“, sagt Mehmedovic. Sein Team ist mit einem Punkt aus zwei Partien in die Saison gestartet. Doch um die Klasse zu halten, benötigt der SVA vor allem eines: Siege. Das weiß auch Coach Mehmedovic: „Wir müssen wieder an unsere Leistungsgrenze gehen, um etwas Zählbares mitnehmen zu können.“

Dass Langengeisling bisher hinter den eigenen Erwartungen geblieben ist, sei kein Grund zur Entspannung. Ganz im Gegenteil: „Sie werden alles daransetzen, gegen uns einen Sieg einzufahren. Die Motivation auf ihrer Seite ist hoch“, warnt Mehmedovic. Die Gäste verfügen über eine spielstarke und gut eingespielte Mannschaft, die in den vergangenen beiden Spielzeiten zu den Topteams der Ost-Staffel gehörte. „Genau deshalb müssen wir uns im Vergleich zum letzten Spiel deutlich mehr wehren und engagierter auftreten“, fordert Coach Mehmedovic.