Duell der Schwergewichte: Verfolgerkracher

Am kommenden Sonntag kommt es in der AK Augsburg Mitte zu einem echten Kracher: Die Zweitvertretung des SV Hammerschmiede fordert im Topspiel den FC HELLAS Augsburg heraus. Die Vorzeichen könnten kaum spannender sein, da beide Teams Ambitionen auf die vorderen Plätze hegen.

Ganz anders die Gemütslage beim SV Hammerschmiede II: Nach der bitteren Niederlage gegen den PSV Augsburg lechzt das Team nach Wiedergutmachung. Besonders motivierend dürfte die Resterinnerung an das Hinspiel sein, welches man mit 2:4 an HELLAS verlor – hier ist definitiv noch eine Rechnung offen.

Der FC HELLAS ist aktuell bestens in Schuss. Nach dem souveränen 3:0-Erfolg gegen den TSV Kriegshaber hat die Mannschaft ein klares Ziel vor Augen: Den Relegationsplatz zu festigen und Druck nach oben auszuüben. Mit dreizehn Punkten aus den letzten fünf Spielen stimmt die Formkurve der Gastgeber.

Wegweiser für die Saison: Da beide Teams direkte Tabellennachbarn sind, handelt es sich um ein klassisches 6-Punkte-Spiel. Wer hier gewinnt, distanziert nicht nur einen direkten Konkurrenten, sondern springt im Aufstiegsrennen entscheidend nach vorne.

Zahlen & Fakten zum Spiel

Dass es am Sonntag im Netz zappeln wird, gilt als fast sicher. Beide Teams zählen mit einem Schnitt von über zwei Treffern pro Partie zu den offensivstärksten Mannschaften der Liga.

Tabellennachbarn: Nur ein Punkt trennt die Kontrahenten. HELLAS rangiert mit 25 Zählern auf Platz 4, die Hammerschmiede lauert mit 24 Punkten direkt dahinter auf Rang 5.

Offensivpower: Die Defensive der Gäste muss besonders auf der Hut sein – der HELLAS-Sturm traf in dieser Spielzeit bereits 37-mal.

Bilanz: Mit jeweils acht Saisonsiegen begegnen sich beide Teams auf Augenhöhe.

Fazit

Wer gewinnt das direkte Duell um den Anschluss an die Spitze? Ein Favorit ist kaum auszumachen. Die Zuschauer dürfen sich auf eine intensive Begegnung freuen, in der Nuancen – und der unbedingte Wille in diesem 6-Punkte-Spiel – über Sieg oder Niederlage entscheiden werden.

P.S.

Anpfiff mit Aroma: Zur Begrüßung laden wir jeden Zuschauer auf dein herzliches Willkommen-Stamperl Metaxa ein - natürlich aufs Haus!

"Abgabe nur an Personen über 18 Jahren und solange Vorrat reicht"