Duell der Schwergewichte! Steinhagen II trifft auf Eintracht Bielefeld

TuS Eintracht Bielefeld fordert im Topspiel der Frauen-Kreisliga Bielefeld die Zweitvertretung von Spvg Steinhagen heraus. Spvg Steinhagen II siegte im letzten Spiel gegen VfL Schildesche II mit 15:0 und liegt mit 16 Punkten weit oben in der Tabelle. TuS Eintracht Bielefeld kam zuletzt gegen SV Häger zu einem 4:4-Unentschieden.

Über zehn Treffer pro Spiel – diese Wahnsinnstorausbeute legt Spvg Steinhagen II vor. TuS Eintracht Bielefeld muss sich definitiv etwas einfallen lassen, um die Offensivabteilung von Spvg Steinhagen II zu stoppen. Beide Teams stehen mit 16 Punkten da. Hier treffen die beiden torgefährlichsten Mannschaften aufeinander. Spvg Steinhagen II erzielte bisher 61 Tore, während TuS Eintracht Bielefeld das Leder 50-mal im gegnerischen Netz versenkte. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher fünf Siege ein.