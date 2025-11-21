Duell der Schlusslichter

Letzter gegen Vorletzter heisst am Samstagmorgen das Duell auf dem Rasenplatz an der Holze Str. in Quierschied, wenn die A-Junioren des 1.FC Saarbrücken den SV Sandhausen empfangen. Die Nordbadenet haben zwei Zähler mehr, aber auch ein Spiel mehr ausgetragen. FCS-Trainer Joscha Klauck schöpft seinen Mut nicht nur aus dem Hinspiel, dem bislang einzigen Ligasieg seines Teams. "Wir haben dort gewonnen, wollen das nun wiederholen. Wir hatten auch danach einige gute Spiele gezeigt. In erster Linie wollen wir ein gutes Spiel zeigen, unseren Weg fortsetzen. Der verlangt Entwicklungsschritte, die mittlerweile sichtbar sind und früher oder später zu Punkten führen". Mit einem Sieg könnte das FCS-Team den letzten Platz verlassen, unabhängig davon, ob gegenüber Sandhausen dann immer noch ein Spiel weniger ausgetragen wurde.