Duell der Reserven ohne Sieger

Die vorherrschende Personalnot hielt unsere Zweite nicht davon ab, der Reserve des FV Malsch einen Punkt abzutrotzen. Die Balzer-Elf kam gut ins Spiel und hatte durch Nils Bodemer und Noah Kröbel die ersten aussichtsreichen Angriffe auf ihrer Seite, wenngleich noch die letzte Entschlossenheit fehlte. Das 0:1 fiel dann auf der anderen Seite, als Schindele von einer Verkettung unglücklicher Umstände in der Auerbacher Hintermannschaft profitierte (11.). Danach entwickelte sich ein offenes Spiel mit Chancen auf beiden Seiten, doch Tore fielen bis zur Pause keine mehr.

Nach dem Seitenwechsel erhöhte die TSV-Reserve den Druck nach vorne und belohnte sich mit einem Kopfballtreffer von David Weiß nach Ecke von David Bossert jr. mit dem verdienten Ausgleich (56.). In der Folge mangelte es häufig an der richtigen Entscheidung im letzten Drittel, sodass nur selten Torraumszenen zu bestaunen waren. Mit etwas mehr Konsequenz im Spiel nach vorne wäre sicher mehr drin gewesen, am Ende steht aber ein leistungsgerechtes Unentschieden.

