Duell der Relegationsplätze

So., 11.05.2025, 15:00 Uhr

Auf Grund des Unwetters am vergangenen Wochenende wurde der Abstiegskracher zwischen dem FV Wiesental und dem FC Kirrlach beim Stand von 1:1 abgebrochen. Nachgeholt wird die Partie am 15.05 um 19:30. Am kommenden Spieltag hat Wiesental den bereits abgestiegenen TSV Wurmberg-Neubärental zu Gast.