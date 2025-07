Duell der Regionen beim Kaiser-Pokalturnier

Zwei Tage, acht Mannschaften und jede Menge fußballerische Spannung: Beim Kaiser-Pokalturnier in Nellingen trifft am 19. und 20. Juli 2025 regionale Konkurrenz aus verschiedenen Ligen aufeinander. Die Zuschauer erwartet ein kompaktes Turnierformat mit 40-minütigen Partien, bei dem Tempo und Effizienz entscheidend sind.

Die ersten Gruppenspiele finden am morgigen Samstag statt. In der Gruppe A treffen der 1. FC Rechberghausen, die SGM Nellingen/Aufhausen, der SV Scharenstetten und die zweite Mannschaft des ABV Stuttgart aufeinander. Die Gruppe B setzt sich aus dem FTSV Kuchen, dem TV Altenstadt, dem SV Westerheim und der SGM Laichingen/Feldstetten zusammen. Jede Mannschaft bestreitet zwei Vorrundenspiele am Samstag sowie ein drittes Gruppenspiel am Sonntagvormittag.

Eröffnung mit Heimteam gegen Scharenstetten

Das Turnier startet am Samstag um 11:00 Uhr mit dem Aufeinandertreffen der SGM Nellingen/Aufhausen und des SV Scharenstetten. Um 11:55 Uhr folgt das erste Spiel in der Gruppe B, in dem der FTSV Kuchen auf den SV Westerheim trifft. Danach greifen auch Rechberghausen gegen ABV Stuttgart II (12:50 Uhr) und Altenstadt gegen Laichingen/Feldstetten (13:45 Uhr) ins Geschehen ein.

Spannung bis in den Nachmittag

Die zweite Turnierhälfte am Samstag bietet weitere packende Duelle. Um 14:40 Uhr spielt Rechberghausen gegen Nellingen/Aufhausen, danach folgen Kuchen gegen Altenstadt (15:35 Uhr), Scharenstetten gegen ABV Stuttgart II (16:30 Uhr) und abschließend Laichingen/Feldstetten gegen Westerheim (17:25 Uhr).

Finaltag beginnt mit den letzten Gruppenspielen

Am Sonntagmorgen ab 10:00 Uhr werden die Gruppenphasen abgeschlossen. Scharenstetten trifft auf Rechberghausen, Westerheim auf Altenstadt, ABV Stuttgart II auf Nellingen/Aufhausen sowie Laichingen/Feldstetten auf Kuchen. Danach stehen ab 13:50 Uhr die Halbfinals an. Die Gruppensieger treffen jeweils auf die Zweitplatzierten der anderen Gruppe.

Platzierungsspiele sorgen für kompletten Turniercharakter

Nach den Halbfinals folgen am Nachmittag Platzierungsspiele um die Ränge sieben, fünf und drei. Um 15:40 Uhr stehen sich die beiden Viertplatzierten gegenüber, um 16:35 Uhr die Drittplatzierten. Das Spiel um Platz drei ist für 17:30 Uhr angesetzt. Der krönende Abschluss des Turniers ist dann das Finale um 18:25 Uhr zwischen den beiden Halbfinalsiegern.

Fußball pur in konzentrierter Turnierform

Das Kaiser-Pokalturnier bietet an zwei Tagen einen kompakten Querschnitt durch den regionalen Fußball. Für die Mannschaften ist es eine ideale Gelegenheit, in der heißen Phase der Vorbereitung unter Wettbewerbsbedingungen Abläufe zu festigen und neue Spieler zu integrieren. Für die Zuschauer ist es ein Turnier mit zahlreichen Begegnungen und reichlich Fußballatmosphäre.