Duell der Pokalsieger: SG Sonnenhof Großaspach - VfB Stuttgart

Zwei Teams, zwei Pokale, ein Ziel. Die SG Sonnenhof Großaspach empfängt am Mittwochabend, den 3. September 2025 um 18.30 Uhr in der heimischen WIRmachenDRUCK Arena in Aspach im Rahmen eines Freundschaftsspiels niemand Geringeren als den DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart.

1. Spieltag

Fr., 22.08.25 20:30 Uhr FC Bayern München - RB Leipzig

Sa., 23.08.25 15:30 Uhr 1. FC Heidenheim - VfL Wolfsburg

Sa., 23.08.25 15:30 Uhr 1. FC Union Berlin - VfB Stuttgart

Sa., 23.08.25 15:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen - TSG 1899 Hoffenheim

Sa., 23.08.25 15:30 Uhr Eintracht Frankfurt - SV Werder Bremen

Sa., 23.08.25 15:30 Uhr SC Freiburg - FC Augsburg

Sa., 23.08.25 18:30 Uhr FC St. Pauli - Borussia Dortmund

So., 24.08.25 15:30 Uhr FSV Mainz 05 - 1. FC Köln

So., 24.08.25 17:30 Uhr Borussia Mönchengladbach - Hamburger SV



2. Spieltag

Fr., 29.08.25 20:30 Uhr Hamburger SV - FC St. Pauli

Sa., 30.08.25 15:30 Uhr SV Werder Bremen - Bayer 04 Leverkusen

Sa., 30.08.25 15:30 Uhr RB Leipzig - 1. FC Heidenheim

Sa., 30.08.25 15:30 Uhr TSG 1899 Hoffenheim - Eintracht Frankfurt

Sa., 30.08.25 15:30 Uhr VfB Stuttgart - Borussia Mönchengladbach

Sa., 30.08.25 18:30 Uhr FC Augsburg - FC Bayern München

So., 31.08.25 15:30 Uhr VfL Wolfsburg - FSV Mainz 05

So., 31.08.25 17:30 Uhr Borussia Dortmund - 1. FC Union Berlin

So., 31.08.25 19:30 Uhr 1. FC Köln - SC Freiburg



3. Spieltag

Fr., 12.09.25 20:30 Uhr Bayer 04 Leverkusen - Eintracht Frankfurt

Sa., 13.09.25 15:30 Uhr 1. FC Heidenheim - Borussia Dortmund

Sa., 13.09.25 15:30 Uhr FSV Mainz 05 - RB Leipzig

Sa., 13.09.25 15:30 Uhr 1. FC Union Berlin - TSG 1899 Hoffenheim

Sa., 13.09.25 15:30 Uhr SC Freiburg - VfB Stuttgart

Sa., 13.09.25 15:30 Uhr VfL Wolfsburg - 1. FC Köln

Sa., 13.09.25 18:30 Uhr FC Bayern München - Hamburger SV

So., 14.09.25 15:30 Uhr FC St. Pauli - FC Augsburg

So., 14.09.25 17:30 Uhr Borussia Mönchengladbach - SV Werder Bremen

---

So sehen die ersten drei Spieltage der Regionalliga Südwest aus:

1. Spieltag

Fr., 01.08.25 19:00 Uhr SV Sandhausen - FSV Frankfurt

Sa., 02.08.25 14:00 Uhr SGV Freiberg - SC Freiburg II

Sa., 02.08.25 14:00 Uhr TSV Steinbach Haiger - SV Eintracht Trier 05

Sa., 02.08.25 14:00 Uhr FC 08 Homburg - KSV Hessen Kassel

Sa., 02.08.25 14:00 Uhr FSV Mainz 05 II - FC-Astoria Walldorf

Sa., 02.08.25 14:00 Uhr Bahlinger SC - Kickers Offenbach

Sa., 02.08.25 14:00 Uhr SG Sonnenhof Großaspach - TSG Balingen

Sa., 02.08.25 14:00 Uhr Bayern Alzenau - TSV Schott Mainz

So., 03.08.25 14:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz - SV Stuttgarter Kickers



2. Spieltag

Fr., 08.08.25 19:00 Uhr Kickers Offenbach - Bayern Alzenau

Sa., 09.08.25 14:00 Uhr FSV Frankfurt - SGV Freiberg

Sa., 09.08.25 14:00 Uhr KSV Hessen Kassel - FSV Mainz 05 II

Sa., 09.08.25 14:00 Uhr FC-Astoria Walldorf - SG Sonnenhof Großaspach

Sa., 09.08.25 14:00 Uhr SV Eintracht Trier 05 - SG Barockstadt Fulda Lehnerz

Sa., 09.08.25 14:00 Uhr TSV Schott Mainz - Bahlinger SC

Sa., 09.08.25 14:00 Uhr TSG Balingen - TSV Steinbach Haiger

So., 10.08.25 14:00 Uhr SV Stuttgarter Kickers - SV Sandhausen

So., 10.08.25 14:00 Uhr SC Freiburg II - FC 08 Homburg



3. Spieltag

Sa., 16.08.25 14:00 Uhr SGV Freiberg - TSV Schott Mainz

Sa., 16.08.25 14:00 Uhr TSV Steinbach Haiger - FC-Astoria Walldorf

Sa., 16.08.25 14:00 Uhr SG Barockstadt Fulda Lehnerz - TSG Balingen

Sa., 16.08.25 14:00 Uhr FSV Mainz 05 II - Kickers Offenbach

Sa., 16.08.25 14:00 Uhr Bayern Alzenau - SC Freiburg II

So., 17.08.25 14:00 Uhr SV Stuttgarter Kickers - SV Eintracht Trier 05

Di., 19.08.25 19:00 Uhr SV Sandhausen - KSV Hessen Kassel

Di., 19.08.25 19:00 Uhr SG Sonnenhof Großaspach - FSV Frankfurt

Mi., 20.08.25 19:00 Uhr FC 08 Homburg - Bahlinger SC