Duell der perfekten Starter: Hütte fordert Aufstiegsfavorit Spich

Zwei Spiele sind in der Kreisliga A Sieg bisher gespielt, gleich fünf Teams haben sich dabei bisher schadlos gehalten und sind mit sechs Punkten perfekt gestartet. Zwei von ihnen treffen am Sonntag im direkten Duell aufeinander. Am anderen Ende der Tabelle gibt es das genaue Gegenteil.

Von anderen Sphären zur vorübergehenden Augenhöhe



Der SV Rot Weiß Hütte ist in der vergangenen Saison als Achter über die Ziellinie gekommen. Eine ruhige Spielzeit ohne Kontakt nach oben oder unten. Ganz anders erging es dem 1. FC Spich II, der den Aufstieg um nur zwei Punkte verpasste. Jetzt begegnen sich beide mit sechs Punkten aus zwei Spielen auf Augenhöhe. Mindestens einer wird seine perfekte Bilanz aufgeben müssen. Mondorf und Niederkassel müssen - wer kann? Der SV Rot Weiß Hütte ist in der vergangenen Saison als Achter über die Ziellinie gekommen. Eine ruhige Spielzeit ohne Kontakt nach oben oder unten. Ganz anders erging es dem 1. FC Spich II, der den Aufstieg um nur zwei Punkte verpasste. Jetzt begegnen sich beide mit sechs Punkten aus zwei Spielen auf Augenhöhe. Mindestens einer wird seine perfekte Bilanz aufgeben müssen.



Auch bei der Partie der Zweitvertretungen - die des TuS Mondorf gegen die des 1. FC Niederkassel - wird ein mindestens eine Team seine Serie beenden. Das dürfte in diesem Fall allerdings im Interesse beider sein. Beide sind ohne Zähler durch die ersten beiden Spieltage gegangen, stehen auf dem 14. und 15. Platz. Um nicht schon früh in der Saison unten reinzurutschen, ist Punkten Pflicht - für beide.