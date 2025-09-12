 2025-09-10T07:23:22.987Z

Spielvorbericht
Die Reserve des 1. FC Spich gehört zu den großen Aufstiegsfavoriten.
Die Reserve des 1. FC Spich gehört zu den großen Aufstiegsfavoriten.

Duell der perfekten Starter: Hütte fordert Aufstiegsfavorit Spich

Kreisliga A Sieg: Rot Weiß Hütte hat seine ersten beiden Spiele gewonnen. Nun ist mit dem 1. FC Spich II der große Aufstiegsfavorit zu Gast.

Zwei Spiele sind in der Kreisliga A Sieg bisher gespielt, gleich fünf Teams haben sich dabei bisher schadlos gehalten und sind mit sechs Punkten perfekt gestartet. Zwei von ihnen treffen am Sonntag im direkten Duell aufeinander. Am anderen Ende der Tabelle gibt es das genaue Gegenteil.

Von anderen Sphären zur vorübergehenden Augenhöhe

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
SV Rot Weiß Hütte
SV Rot Weiß HütteRW Hütte
1. FC Spich
1. FC Spich1. FC Spich II
15:00

Der SV Rot Weiß Hütte ist in der vergangenen Saison als Achter über die Ziellinie gekommen. Eine ruhige Spielzeit ohne Kontakt nach oben oder unten. Ganz anders erging es dem 1. FC Spich II, der den Aufstieg um nur zwei Punkte verpasste. Jetzt begegnen sich beide mit sechs Punkten aus zwei Spielen auf Augenhöhe. Mindestens einer wird seine perfekte Bilanz aufgeben müssen.

Mondorf und Niederkassel müssen - wer kann?

So., 14.09.2025, 13:00 Uhr
TuS Mondorf 1920
TuS Mondorf 1920TuS Mondorf II
1. FC Niederkassel
1. FC NiederkasselNiederkassel II
13:00

Auch bei der Partie der Zweitvertretungen - die des TuS Mondorf gegen die des 1. FC Niederkassel - wird ein mindestens eine Team seine Serie beenden. Das dürfte in diesem Fall allerdings im Interesse beider sein. Beide sind ohne Zähler durch die ersten beiden Spieltage gegangen, stehen auf dem 14. und 15. Platz. Um nicht schon früh in der Saison unten reinzurutschen, ist Punkten Pflicht - für beide.

Die weiteren Spiele des 3. Spieltags

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
SV Umutspor Troisdorf
SV Umutspor TroisdorfSV Umutspor
Türkischer FC Inter Troisdorf
Türkischer FC Inter TroisdorfInter T´dorf
15:00

So., 14.09.2025, 15:00 Uhr
TuS Winterscheid
TuS WinterscheidWinterscheid
SV Bergheim 1937
SV Bergheim 1937SV Bergheim
15:00

So., 14.09.2025, 13:15 Uhr
FSV SW Neunkirchen-Seelscheid
FSV SW Neunkirchen-SeelscheidNeunk.-Seel. II
TSV 06 Wolsdorf
TSV 06 WolsdorfTSV Wolsdorf
13:15

So., 14.09.2025, 15:15 Uhr
SV Fortuna Müllekoven
SV Fortuna MüllekovenMüllekoven
FC Kosova Sankt Augustin
FC Kosova Sankt AugustinFC Kosova
15:15

So., 14.09.2025, 15:15 Uhr
TuS Birk
TuS BirkTuS Birk
TuS 05 Oberpleis
TuS 05 OberpleisOberpleis II
15:15

So., 14.09.2025, 15:15 Uhr
Sportfreunde Troisdorf 05
Sportfreunde Troisdorf 05SF Troisdorf
SV Allner-Bödingen
SV Allner-BödingenA.-Bödingen
15:15

Niklas Bien