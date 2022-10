Duell der Pechvögel - Sowohl Berg als auch Unterpfaffenhofen von Personalnot geplagt Hinspielsieg des SCU

In Unterpfaffenhofen war die Not sogar so groß, dass der Sportclub seine Partie beim 1. FC Garmisch-Partenkirchen vor zwei Wochen kampflos abgeben musste. „So etwas habe ich noch nie erlebt“, kommentierte Franco Simon, einst Trainer beim SC Pöcking-Possenhofen. Es folgten zwei deftige Pleiten gegen Schlusslicht Großhadern (0:5) und in Bad Heilbrunn (1:6). Die Berger präsentierten sich zumindest etwas gefestigter, mussten zuletzt aber auch zwei klare Niederlagen einstecken.