Duell der Meister: VfR Aalen empfängt Drittliga-Aufsteiger

Das 2:4 beim TSV Essingen hatte dem VfR gezeigt, wie schnell ein Spiel entgleiten kann. Gegen den früheren Oberliga-Konkurrenten führte die Mannschaft von Beniamino Molinari durch Sean Seitz und Dean Melo bereits mit 2:0, ehe kurz vor und kurz nach der Pause die Ordnung verloren ging. Niklas Groiß und David Braig glichen noch vor dem Seitenwechsel aus, Yusuf Coban drehte die Partie mit zwei Treffern endgültig zugunsten des Oberliga-Fünften.

Für Aalen war diese Niederlage kein schwerer Rückschlag, aber ein nützlicher Warnhinweis. Nach den Siegen gegen die Würzburger Kickers und Normannia Gmünd hatte der Sommer viel Rückenwind gebracht. Essingen erinnerte daran, dass der Aufsteiger in die Regionalliga vor allem Stabilität über 90 Minuten braucht: Konzentration in Umschaltmomenten, saubere Abstände und klare Reaktionen, wenn ein Gegner Druck entwickelt.

Gegen Großaspach wird genau das noch stärker gefragt sein. Die SG Sonnenhof kommt als Drittliga-Aufsteiger mit Tempo, Qualität und Selbstvertrauen. Für den VfR ist dieser Vergleich deshalb ein Test gegen jene Art Gegner, die Fehler konsequent bestrafen kann. Molinari wird sehen wollen, ob seine Mannschaft aus dem Essingen-Spiel gelernt hat und nach einer schwierigen Phase wieder kompakter auftritt.