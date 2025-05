Duell der Meister im Finale: Wer holt sich den WFV-Pokal der Frauen?

Es ist das Duell der beiden Meister-Teams aus Württemberg und gleichzeitig eine Partie, die viel Brisanz mitbringt. Der VfL Herrenberg feiert erst am Wochenende die Meisterschaft in der Oberliga Baden-Württemberg und damit die Rückkehr in die Regionalliga. Die Elf von Trainer Steven Riechers verlor nur eines der letzten 17 Ligaspiele und kommt nach dem Titelgewinn mit mächtig Rückenwind nach Münchingen. Dem gegenüber steht wohl die Übermannschaft in württembergischen Frauenfußball aktuell. Ohne Niederlage und mit 116 erzielten Toren in 22 Spielen sicherten sich die Frauen des VfB Stuttgart die Meisterschaft der Regionalliga und den damit verbundenen Aufstieg in die 2. Bundesliga. Für viele VfB-Spielerinnen wird es das letzte Spiel mit dem Brustring sein, denn tragende Säulen wie Leonie Maier oder Mandy Islacker verlassen den Verein. Das Duell der beiden Meisterinnen verspricht viel Spannung um die Frage, wer das Double bejubeln darf.

-----

Der Weg des VfL Herrenberg ins Finale

2. Runde: TSV Frommern 2:4 VfL Herrenberg

Achtelfinale: VfL Herrenberg 6:5 n.E. TSV Neuenstein

Viertelfinale: TSV Münchingen II 0:1 VfL Herrenberg

Halbfinale: VfL Herrenberg 2:1 TSV Tettnagn

-----

Der Weg des VfB Stuttgart ins Finale

2. Runde: FSV Waldebene 0:3 § VfB Stuttgart

Achtelfinale. SV Jungingen 1:10 VfB Stuttgart

Viertelfinale: SV Eutingen 0:5 VfB Stuttgart

Halbfinale: VfB Stuttgart II 0:6 VfB Stuttgart

-----

Das Endspiel der Saison 2023/24

SV Hegnach 0:3 VfB Stuttgart

Tore: 0:1 Anja Selensky (37.), 0:2 Jana Beuschlein (70.), 0:3 Farah Jusufovic (90.+5.)