Der SC Oberweikertshofen (blaue Trikots) im Spiel gegen den TSV Hollenbach. – Foto: Dieter Metzler

Oberweikertshofen – Wenn am Mittwochabend, 18.30 Uhr, im schwäbischen Hollenbach der SC Oberweikertshofen zum Nachholspiel antritt, dann treffen die aktuell schwächsten Mannschaften der Landesliga aufeinander. Für beide Teams ist die Ausgangslage deprimierend – auch wenn der TSV Hollenbach mit sechs Punkten mehr auf dem Konto noch die besseren Chancen auf einen Relegationsplatz besitzt als die Elf von Weikertshofens Trainer Paolo Maiolo, die schon neun Punkte von einem Relegationsplatz entfernt ist.

Vielleicht hilft den Weikertshofenern die Erinnerung an das Hinspiel, als man am vierten Spieltag mit einem 2:0 den ersten Saisonsieg feiern konnte. Auch hat sich die Maiolo-Elf zuletzt sowohl in Illertissen beim 3:4 als auch gegen den FC Sonthofen beim 1:2 stark präsentiert und hätte beide Begegnungen nicht verlieren müssen.