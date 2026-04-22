Der SC Oberweikertshofen tritt beim TSV Hollenbach an. Beide Teams kämpfen verzweifelt um den Klassenerhalt in der Landesliga.
Oberweikertshofen – Wenn am Mittwochabend, 18.30 Uhr, im schwäbischen Hollenbach der SC Oberweikertshofen zum Nachholspiel antritt, dann treffen die aktuell schwächsten Mannschaften der Landesliga aufeinander. Für beide Teams ist die Ausgangslage deprimierend – auch wenn der TSV Hollenbach mit sechs Punkten mehr auf dem Konto noch die besseren Chancen auf einen Relegationsplatz besitzt als die Elf von Weikertshofens Trainer Paolo Maiolo, die schon neun Punkte von einem Relegationsplatz entfernt ist.
Vielleicht hilft den Weikertshofenern die Erinnerung an das Hinspiel, als man am vierten Spieltag mit einem 2:0 den ersten Saisonsieg feiern konnte. Auch hat sich die Maiolo-Elf zuletzt sowohl in Illertissen beim 3:4 als auch gegen den FC Sonthofen beim 1:2 stark präsentiert und hätte beide Begegnungen nicht verlieren müssen.
„Solange rechnerisch für uns das Erreichen des Relegationsplatzes noch möglich ist, solange wird die Mannschaft alles geben, um noch den direkten Abstiegsplatz verlassen zu können“, sagte Chefcoach Maiolo unlängst noch.
Rein vom Torverhältnis spricht am Mittwochabend eigentlich mehr für einen Erfolg der Weikertshofener, die mit 37 erzielten Toren klar die Nase vorn haben vor Hollenbach, die bisher nur 23 mal ins gegnerische Tor getroffen haben.
Explizit von einem Schicksalsspiel will Weikertshofens Fußballvorstand Martin Steininger aber nicht sprechen in Hollenbach. „So betrachtet sind alle restlichen Spiele für uns nur noch Endspiele.“