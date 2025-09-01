Duell der kriselnden Stadtrivalen: BC Attaching empfängt SE Freising

In der vergangenen Saison ging es beim Freisinger Stadtderby zwischen dem BCA und dem SEF um Bezirksliga-Punkte. Seit dem Abstieg des BCA trennt die beiden Stadtrivalen zwar eine Liga, dafür treffen sie am Dienstag im Toto-Pokal aufeinander.

Freising – Wenn im Stadtderby der BC Attaching auf den SE Freising trifft, ist das jedes Mal etwas Besonderes: Diese Fußballspiele haben es in sich – denn immerhin geht es auch ums Prestige. Das wird am Dienstagabend um 19.30 Uhr nicht anders sein, wenn der BCA den SEF in der vierten Runde des Toto-Pokals Donau/Isar empfängt. Doch diese Partie hat eine besondere Note: Beide Teams stecken bereits zu Saisonbeginn in einer Krise.

Attachinger sehen sich als Underdog

Nach dem Abstieg aus der Bezirksliga läuft es in der noch jungen Kreisliga-Runde für die Attachinger Männer alles andere als rund: zwei Spiele, zwei Niederlagen, Tabellenplatz 13. Für BCA-Trainer Stephan Fürst ist das aber nicht sonderlich verwunderlich: „Uns fehlen derzeit wegen Verletzung oder Urlaub gleich acht Stammspieler.“ Deshalb musste Fürst für das Ligamatch am vergangenen Freitag in Lengdorf (2:3) mit Marvin Haug und Maximilian Tessner zwei Fußballer reaktivieren, die ihre Karriere in der Ersten Mannschaft schon beendet hatten.

Und wie sind die Aussichten für das Pokalduell? „Wir sind gegen den SE Freising der klare Underdog“, führt Fürst aus. Natürlich wolle man dagegenhalten und versuchen, den Lerchenfeldern Paroli zu bieten. „Aber nicht um jeden Preis. Es dürfen sich bei uns nicht weitere Spieler verletzen. Unser Fokus liegt derzeit eindeutig auf der Punktspielrunde.“

SEF will Selbstvertrauen tanken

Beim Bezirksligisten SE Freising blickt man der Partie im Toto-Pokal derweil mit einigen Erwartungen entgegen. Nach der Entlassung von Coach Alexander Schmidbauer gab es unter Interimstrainer Christoph Glas am Samstag beim FC Gerolfing eine bittere 1:3-Niederlage. „Wir bringen momentan unsere vorhandenen PS einfach nicht auf den Rasen“, berichtet SEF-Sportdirektor Andreas Schlechta. Er hofft, dass das Team in Attaching an die vielversprechende Leistung aus der zweiten Halbzeit in Gerolfing anknüpfen kann. „Wir wollen gewinnen und im Pokal eine Runde weiterkommen“, betont Schlechta. „Und unsere Mannschaft braucht in der momentanen Situation unbedingt ein Erfolgserlebnis.“