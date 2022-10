Duell der Kreisklassen-Schießbuden: FVgg Gammelsdorf trifft auf Vatanspor Freising Auf Wiedergutmachung nach 0:11-Klatsche aus

0:11. Ein Ergebnis, das nach einem eindeutigen Tischtennis-Satz klingt, aber ein Fußball-Desaster war. Kassiert hat diese Klatsche die FVgg Gammelsdorf – am vergangenen Sonntag beim Auswärtsspiel in Kirchdorf.

So., 23.10.2022, 15:00 Uhr

Gammelsdorf – Damit erhöhte sich bei den Grün-Weißen die Zahl der Gegentore nach zehn Spielen auf 35. Noch schlechter ist nur noch Schlusslicht Vatanspor Freising unterwegs, in deren Kasten hat es in elf Partien schon 41 Mal geklingelt. Am Sonntag um 15 Uhr kommt es auf der Gammelsdorfer Sportanlage zum Aufeinandertreffen der beiden Schießbuden der Fußball-Kreisklasse 3.

Gammelsdorfs Trainer Tobias Weinzierl hat aktuell eine Menge Arbeit. „Natürlich ist es Wahnsinn, wenn du elf Stück kassierst. Aber letztendlich ist es auch nur eine Niederlage – und ich glaube, wir haben uns da deutlich unter Wert verkauft. Ich bin kein Freund davon, auf die Mannschaft draufzuhauen, sie weiß selbst, dass das nix war. Wir haben diese Woche versucht, die Köpfe freizukriegen und den Spaß am Fußball wiederzufinden.“

„Erstes Ziel ist, dass wir uns von den direkten Abstiegsplätzen absetzen.“