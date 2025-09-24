Duell der Kellerkinder: SD Croatia Berlin empfängt FSV Optik Rathenow

Der 7. Spieltag der NOFV-Oberliga Nord hält einige richtungsweisende Begegnungen bereit. Während die Spitzenteams ihre Positionen verteidigen wollen, kämpfen Mannschaften aus der unteren Tabellenhälfte um den Anschluss. Besonders die Form der letzten Spiele sorgt für zusätzliche Brisanz.

Fr., 26.09.2025, 19:00 Uhr SV Lichtenberg 47 Lichtenberg BSV Eintracht Mahlsdorf Mahlsdorf 19:00 PUSH

Der SV Lichtenberg 47 musste zuletzt eine bittere 3:4-Niederlage beim Aufsteiger SV Siedenbollentin hinnehmen, trotz einer Aufholjagd, die zwischenzeitlich von Sebastian Reiniger mit zwei Treffern gekrönt wurde. Nun empfängt man den BSV Eintracht Mahlsdorf, der mit einem 4:1 gegen S.D. Croatia Berlin Selbstvertrauen tankte. Besonders Nils Wilko Stettin mit einem Doppelpack brachte Mahlsdorf auf die Siegerstraße. Beide Teams stehen im Mittelfeld, doch ein Sieg könnte den Sprung in die obere Tabellenhälfte bedeuten. ---

Fr., 26.09.2025, 20:00 Uhr Tennis Borussia Berlin TeBe Berlin FC Anker Wismar Anker Wismar 20:00 PUSH

Tennis Borussia Berlin erkämpfte sich zuletzt nach einem wilden Schlagabtausch ein 3:3 bei Viktoria Berlin und zeigte Moral nach einem 1:3-Rückstand. Nun wartet mit dem FC Anker Wismar ein Gegner, der durch einen späten 2:1-Sieg gegen Dynamo Schwerin zurück in die Erfolgsspur fand. Ein Eigentor in der Nachspielzeit bescherte Wismar drei wichtige Punkte. Beide Mannschaften stehen mit zehn Zählern gleichauf, und der Gewinner dieser Partie kann sich in der Spitzengruppe festsetzen. ---

Aufsteiger SG Union Klosterfelde überraschte am letzten Spieltag mit einem späten 1:1 beim Spitzenreiter SV Sparta Lichtenberg und zeigte dabei große Moral. Nun trifft die Elf auf den SV Siedenbollentin, der nach dem 4:3-Heimsieg gegen Lichtenberg voller Selbstvertrauen anreist. Daniel Eidtner avancierte dabei mit zwei verwandelten Strafstößen zum Matchwinner. Klosterfelde will den Schwung mitnehmen, doch Siedenbollentin hat sich in der Tabelle auf Rang fünf vorgeschoben und reist als Favorit an. ---

So., 28.09.2025, 12:00 Uhr TuS Makkabi Berlin Makkabi FC Viktoria 1889 Berlin FC Viktoria 12:00 PUSH

Der TuS Makkabi Berlin musste am letzten Spieltag eine unglückliche 1:2-Niederlage gegen Neustrelitz hinnehmen, bei der ein Eigentor in der Nachspielzeit die Entscheidung brachte. Am Sonntag empfängt man den Vorletzten FC Viktoria Berlin, der zuletzt zwar beim 3:3 gegen TeBe Moral zeigte, aber erneut sieglos blieb. Für Makkabi bietet sich die Chance, mit einem Sieg den Anschluss an die Spitze zu halten, während Viktoria dringend Punkte benötigt, um nicht früh den Kontakt zu verlieren. ---

Die TSG Neustrelitz drehte am vergangenen Wochenende durch ein spätes Eigentor das Spiel bei Makkabi und siegte 2:1. Nun wartet mit der zweiten Mannschaft des FC Hansa Rostock ein echter Härtetest. Die Gäste mussten in Rathenow lange zittern, ehe drei späte Treffer von Mattes Krebs, John Lukas Sauer und Alessandro Schulz einen 3:2-Erfolg brachten. Beide Teams liegen in der Verfolgergruppe, sodass ein intensives Duell auf Augenhöhe zu erwarten ist. ---

Für Aufsteiger S.D. Croatia Berlin läuft es bislang nicht nach Plan. Nach der 1:4-Niederlage bei Mahlsdorf und dem Platzverweis gegen Moulay Elyazid Ahmed El Alaoui steht das Team auf Rang 14. Nun empfängt man den Tabellenletzten FSV Optik Rathenow, der trotz eines beherzten Auftritts gegen Hansa II beim 2:3 erneut leer ausging. Besonders bitter: Beide Gegentore in der Schlussphase. Zudem verlor Rathenow gestern ein Testspiel gegen den Brandenburgligisten MSV Neuruppin zuhause mit 2:5. Das Kellerduell ist für beide Seiten von enormer Bedeutung. ---

Die SG Dynamo Schwerin verlor zuletzt unglücklich mit 1:2 in Wismar, als ein Eigentor in der Nachspielzeit die Niederlage besiegelte. Nun wartet mit Tasmania Berlin ein Spitzenteam, das den Berliner AK mit 3:1 bezwang und sich damit auf Rang zwei schob. Trotz eines Platzverweises spielte Tasmania dominant, und die Tore von Konstantinos Grigoriadis, Nathaniel Amamoo und Rici Bokake-Befonga sorgten für klare Verhältnisse. Schwerin muss zuhause mutig auftreten, um Zählbares mitzunehmen. ---

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr Berliner AK Berliner AK SV Sparta Lichtenberg SV Sparta 15:00 PUSH

Der Berliner AK steckt nach der 1:3-Niederlage bei Tasmania Berlin im Tabellenmittelfeld fest. Nun empfängt man Spitzenreiter SV Sparta Lichtenberg, der zuletzt gegen Klosterfelde Federn ließ und nur 1:1 spielte. Daniel Hänsch brachte Sparta früh in Führung, doch Gentuar Durmishi glich spät aus. Für Sparta geht es darum, die Tabellenführung zu behaupten, während der BAK dringend Punkte braucht, um nicht den Anschluss an die obere Tabellenhälfte zu verlieren.