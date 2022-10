Duell der Kellerkinder in Unterpfaffenhofen: „Wir wollen Berg alles abverlangen“ Noch immer viele Ausfälle beim SCU

Zum letzten Spiel der Bezirksliga-Hinrunde empfängt der SC Unterpfaffenhofen am Samstagnachmittag, 15 Uhr, den MTV Berg.

Germering – Beide stehen mit jeweils zehn Punkten auf einem Abstiegsplatz. Nach zuletzt sechs Niederlagen in Folge dürfte die Stimmung bei den Upfer Buam auf dem absoluten Nullpunkt angekommen sein. Viel besser stehen die Gästen vom Ostufer des Starnberger Sees aber auch nicht da. Auswärts hat die Mannschaft von Trainer Wolfgang Krebs in dieser Saison noch keinen Sieg einfahren können. Am vergangenen Spieltag gegen den Tabellenführer aus Garmisch geriet Berg mit 0:4 ähnlich unter die Räder, wie die Upfer Buam, die beim SV Bad Heilbrunn gleich ein halbes Dutzend Tore eingeschenkt bekamen.

„Von Entspannung brauchen wir nicht reden“, meinte SCU-Coach Franco Simon, was seinen Kader betrifft. Man habe weiterhin große Probleme. „Aber ich habe keine Lust, zu jammern“, so Simon. „Ich weiß, dass die Jungs alle gern ins Team zurückkehren und Fußball spielen möchten.“ Eigentlich habe er gedacht, dass die Lage heuer nicht so schlimm werde wie in der vergangenen Saison. „Doch ich wurde eines Besseren belehrt, es ist noch schlimmer.“ Er hoffe nur, dass Spielführer Konrad Wanderer spielen kann.

Froh ist Simon, dass Valentin Batzer und Nick Kapfer wieder dabei sind. „Wir wollen Berg alles abverlangen“, so Simon. „Wenn wir nichts mitnehmen können aus dem Spiel, geht’s dennoch weiter. Aber, wir brauchen mal wieder ein gutes Gefühl.“ (Dieter Metzler)