Duell der Kellerkinder im Kraichtal Obergrombach reist mit drei Punkten im Gepäck zur punktgleichen FzG Münzesheim +++ Stellt Kronau dem nächsten Top-Team ein Bein? +++ Büchenau will weiße Heim-Weste ausbauen

Am 9. Spieltag der Saison stehen einige brisante Duelle auf dem Programm. Die Tabelle ist aber erst nach den ausstehenden Nachholspielen aussagekräftig. Dennoch kämpfen manche Teams bereits um jeden Zähler und andere schaffen sich ein Polster zu den Abstiegsrängen. Zu erwähnen ist, dass Oberöwisheim und Obergrombach auch nach acht absolvierten Spielen sieglos sind.



Heidelsheims Reservecoach Matthias Barth zeigte sich überglücklich über den Sieg gegen Rinklingen: „Es war ein Arbeitssieg gegen eine erwartet starke Rinklinger Mannschaft, die ihre Erfahrung gut auf den Platz bekommen hat. Wir haben uns das Leben aber auch selbst schwer gemacht, haben wir in der ersten Halbzeit drei gute Möglichkeiten vergeben, ein zu unplatzierter Schuss aus kurzer Distanz, einmal Pfosten und einmal Latte, da hätte es uns ein Treffer natürlich deutlich leichter gemacht. Auf der anderen Seite haben wir durch viele einfache Fehler aber auch Rinklingen zu guten Chancen verholfen, so musste unser kurzfristig eingesprungene Torhüter Mirko Bauer einen freien Schuss aus wenigen Metern und in der zweiten Halbzeit sogar einen Elfmeter halten. Zu diesem Zeitpunkt haben wir bereits 1:0 geführt, nachdem ein Weitschuss Dirk Maier so abgefälscht wurde, dass der agile Elias Mehr den Ball aufnehmen, am Torhüter vorbeigehen und einschieben konnte. Ich denke es war kein unverdienter Sieg, auch wenn wir uns über ein Unentschieden nicht hätten beschweren können.“

Nun empfängt man die schwer einzuschätzenden Germanen aus Untergrombach, die ihren Erwartungen definitiv hinterherhinken, aber dennoch für jeden Gegner ein wahrer Prüfstein sind: „Jetzt kommt mit dem FC Untergrombach eine Mannschaft ins Kraichgaustadion, gegen die wir uns traditionell schwer tun. Das wird ganz sicher wieder kein Selbstläufer und wir müssen unser Spiel auf den Platz bekommen. Untergrombach spielt Jahr für Jahr um die oberen Plätze in der A-Klasse und hat einen konstant guten Kader. Auch hier erwarte ich ein enges Spiel, welches wir hoffentlich für uns entscheiden werden. Wir glauben auf jeden Fall an uns.“



Michael Beller und sein FCU sorgten mal wieder für ein Torfestival. Zehn Tore und am Ende drei Punkte - was will man mehr als Fußballfan! Beller zum Spiel: „Für die Zuschauer war es bestimmt ein Highlight - aber als Trainer brauche ich speziell die teilweise unnötigen Gegentore nicht. Mein Team war engagiert und ich bin zufrieden mit der Einstellung und dem Offensivspiel. Die vielen Gegentore (15 in acht Spielen) stören mich hingegen. Es muss endlich mehr Stabilität in unser Spiel kommen und auch die berühmte Null stehen, wenn man langfristig Erfolg haben will. Es sind aktuell zu viele individuelle Fehler. Der Sieg war aber nach einer fairen Partie verdient.“

Nun reist man nach Heidelsheim - zu einer ungewohnten Anstoßzeit (13:00 Uhr): „Das sind immer interessante Spiele zweier guter und motivierter Mannschaften. Ich hoffe, dass wir die drei Punkte mitnehmen können und werden - die qualitativ gute Heidelsheimer Truppe wird aber ein harter Brocken für uns. Ich freue mich auf das Spiel und wünsche mir ein erfolgreiches Spiel.“



Prognose:

Unmöglich, hier einen Favoriten auszumachen. Deshalb tippe ich auf ein munteres 3:3





So., 16.10.2022, 15:00 Uhr FzG Münzesheim Münzesheim FC Obergrombach Obergrombach 15:00 PUSH

Michael Seltsam sah erneut eine Leistungssteigerung, aber erneut hat es für seine Freizeitgestalter nicht zu einem Sieg gereicht: „Das 3:0 in Oberhausen ist sicherlich mit ein bis zwei Toren zu hoch ausgefallen und dennoch steht man wieder mit leeren Händen da. Wenn es etwas Positives aus diesem Spiel mitzunehmen gibt ist es, dass man sich auch in diesem Spiel wieder steigern konnte, wenn auch nur in kleinen Schritten. Es gilt die Niederlage schnell abzuhaken und den vollen Fokus auf Obergrombach zu richten. Natürlich belegt man im Augenblick den letzten Tabellenplatz, ist aber noch in Reichweite der Nichtabstiegsplätze, da auch die Mannschaften vor uns nicht punkten konnten. Mit einem Sieg kann man mit Obergrombach die Plätze tauschen. Für unser Trainerteam gilt es die Mannschaft so gut wie möglich auf das Spiel vorzubereiten.“

Weiter führt der Sportvorstand Details zum kommenden Aufeinandertreffen mit den Alemannen aus: „Mit Obergrombach kommt aber ein sehr unbequemer Gegner, der mit Sicherheit alles in die Waagschale werfen wird, um die Punkte aus Münzesheim zu entführen. Am Sonntag wird es mit Sicherheit kein Augenschmaus geben - ich erwarte ein Spiel, das von beiden Mannschaften über den Kampf und die Leidenschaft geführt wird und wer von den bekannten Tugenden mehr ins Spiel reinlegen kann, der wird am Ende als Sieger vom Platz gehen. Ein Unentschieden hilft am Ende keinem der beiden Mannschaften. Ich hoffe, dass das Spielglück, dass man sich erzwingen muss, zurückkommt und wir uns letztendlich mit drei Punkten belohnen können. Ich hoffe zudem, dass wir am Sonntag den Bock umstoßen, denn wenn nicht jetzt, wann dann?!“ Obergrombachs Trainer Silas Helfrich musste in der fünften Minute der Nachspielzeit den bitteren Treffer zum 0:1 mit ansehen - das Leid ist vermutlich kaum in Worte zu fassen. Dennoch ist der Übungsleiter um die richtigen Worte bemüht: „Die Niederlage, so wie wir sie erlebt haben, war für mich und meine Mannschaft enorm hart. Direkt nach dem Spiel hatte ich, auch in Anbetracht der Spiele in den Vorwochen, das Gefühl, dass der Fußballgott den FCO verlassen hat. Inklusive Nachspielzeit waren wir (berechtigterweise) 15 Minuten in Unterzahl. Dennoch haben wir davor und speziell auch in Unterzahl mit all unseren Mitteln um einen Punktgewinn gekämpft. Dann in der 97. Minute ein Kopfballgegentor zu fangen tut schon sehr weh. Natürlich haben wir wieder einmal alles gegeben und aufopferungsvoll gekämpft, wodurch aus unserer Sicht hierfür ein Punkt verdient gewesen wäre. Auf der anderen Seite muss man aber - mit etwas Abstand - auch realistisch sehen, dass Kirrlach die deutlich überlegene Mannschaft war und in beiden Hälften mehrere Torchancen hatte, um das Spiel früher zu entscheiden. Viele Chancen zwar nach Standardsituationen oder Flanken durch Fillinger per Kopf, aber es hätte mit etwas mehr Glück für Kirrlach auch schon vorher klingeln können. Daher hat sich Kirrlach die drei Punkte aus ihrer Sicht verdient.“

Jetzt geht man in ein Spiel, das brisanter kaum sein könnte - Letzter gegen den Drittletzten. Um die FzG weiter hinter sich zu lassen, wäre ein Remis sicher das Minimalziel: „Jeder der die Tabelle liest, weiß was in diesem Spiel Sache ist. Wir haben die letzten Wochen so viel bittere Punkte, teils auch wirklich unverdient, liegen gelassen. Jetzt sind wir umso heißer endlich auch mal was Zählbares einzufahren. Genau das ist natürlich unser Ziel gegen die FzG. Sicherlich werden die Münzesheimer dasselbe Ziel verfolgen. Ich rechne mit einem spannenden Spiel und freue mich auf die Begegnung.“



Prognose: Eine Prognose ist äußerst schwierig. Obergrombach verliert meist nur knapp, tut sich aber mit dem Tore schießen unheimlich schwer. Ähnlich sieht es bei der FzG aus, die aber mehr Gegentore hinnehmen musste. Ein Remis würde hier nicht überraschen, auch wenn es keinem so recht helfen würde - und wenn doch, dann eher den Gästen.







So., 16.10.2022, 15:00 Uhr FSV Büchenau FSV Büchenau TSV Oberöwisheim Oberöwisheim 15:00 PUSH

„Nimmt man die gesamten 90 Minuten , geht der Sieg für Neibsheim absolut in Ordnung“, beginnt Büchenaus Trainer Michael Walch die Nachbetrachtung - weiter führt er aus: „Konnte man eine Woche zuvor den Nachbarn aus Untergrombach gerade kämpferisch Paroli bieten, so waren es am Sonntag die Neibsheimer, die durch Kampf bestachen und unheimlich effizient waren. Dass man dann dreimal verletzungsbedingt wechseln muss, kommt an solch einem gebrauchten Tag noch hinzu. Hinten sahen wir bei allen Gegentreffern nicht gut aus, während auf der anderen Seite Torhüter Sascha Seiler seine Mannschaft mit drei Glanzparaden im Spiel hielt und seiner Elf die drei Punkte rettete. Wieder war es nichts mit den ersten Auswärtspunkten in dieser Spielzeit.“

Nun steht ein vermeintlich leichtes Spiel an - doch Walch mahnt zur Vorsicht: „Gott sei Dank spielen wir nun wieder zuhause. Und dann noch gegen den Vorletzten aus Oberöwisheim. Was soll da schon schief gehen? Sollte ich unter der Woche solche Aussagen von Spielern hören oder es wird in den Trainingseinheiten lustlos trainiert, werden eben andere auf dem Platz stehen als die vermeintlich Besten. Es bleibt dabei, wir sind Aufsteiger, haben 15 Punkte nach acht Spielen auf der Habenseite, das ist absolut in Ordnung. Nur zufrieden sein darf man nie, und überheblich oder arrogant schon dreimal nicht, dass überlassen wir gerne anderen Mannschaften. Wir haben intern besprochen, wie wir uns die Vorrunde noch vorstellen, wie viele Punkte wir anstreben, welcher Tabellenplatz es werden soll und diese Ziele gilt es gemeinsam zu erreichen. Natürlich haben wir nun ein gewisses Verletzungspech. So werden Eisemann und Geissler (beide Muskelfaserriss) die kommenden Spiele ebenso nicht mehr bestreiten können, wie Robin Dehm, der nach seiner Corona Erkrankung noch nicht wieder fit ist. Bei Leo Wagner (Leistenprobleme) muss man ebenso abwarten wie bei Tom Schaupp (muskuläre Probleme) und Dustin Stuckert, der aufgrund einer Erkältung diese Woche nicht trainieren konnte. Auch der Einsatz von Routinier Wolfgang Dick wird sich kurzfristig entscheiden, plagen ihn seit längerer Zeit schon Knie und Rückenschmerzen. Das heißt nun, dass für die zweite Reihe sich nun die Gelegenheit ergibt sich zu zeigen, denn letztendlich wollen wir die drei Punkte in Büchenau behalten, egal mit welcher Aufstellung und wohl wissend, dass der Gast aus dem Kraichtal besser ist, als es der derzeitige Tabellenplatz aussagt.“



Cem Fisekci wirkt bedient: „Leider hat es erneut nicht zu einem Sieg gereicht. Aufgrund von 12 (!) Ausfällen am Sonntag, waren wir gezwungen, unsere Formation umzustellen. In den ersten 15 Minuten standen wir sehr sicher hinten. Jedoch haben wir erneut, durch einen einfachen Fehler, das 0:1 kassiert. Nach dem Rückstand änderte sich jedoch in der Grundausrichtung des Spiels nichts. Kronau hatte deutlich mehr Ballbesitz, konnte sich jedoch keine nennenswerten Torchancen erspielen. Kurz vor Halbzeit hatten wir dann durch einen Elfmeter die Riesenchance zum Ausgleich, die wir leider vergaben, weshalb es mit 0:1 in die Halbzeit ging. In der Anfangsphase der zweiten Halbzeit änderte sich weiterhin nichts am Spiel, Kronau war optisch überlegen und konnte sich vereinzelt kleinere Chancen erarbeiten. Mitte der zweiten Halbzeit mussten wir aufgrund Verletzungen unsererseits erneut umstellen. Nun merkte man uns auch die vielen Verletzten an. Wir konnten uns keine weiteren Chancen erarbeiten und Kronau kam zu einigen sehr guten Konterchancen, die sind dann in der 80. Minute nutzten. Kurz vor Schluss verletzte sich dann auch noch der dritte Abwehrspieler, weshalb wir über einen sehr gebrauchten Tag reden müssen.“

Somit wartet die Mannschaft aus Oberöwisheim weiter auf den ersten Saisonsieg und ist langsam in größeren Sorgen, als man es gerne hätte: „Nun müssen wir die Reise zum Aufsteiger nach Büchenau antreten. Erneut hat Michael eine sehr starke Mannschaft, mit sehr guten Einzelspielern, zusammengestellt. Leider hat sich unsere personelle Lage (die sowieso schon sehr angespannt ist), nach dem Spiel gegen Kronau, verschlechtert. Wir hoffen, dass zumindest die krankheitsbedingten Ausfälle der vergangenen Woche zurückkehren. Jedoch freue ich mich trotzdem auf das Wiedersehen mit Michael sowie einigen Spielern, mit denen ich zusammengespielt habe. Zwar ist Büchenau in diesem Spiel der absolute Favorit, jedoch können wir, wenn wir im defensiven Bereich an das Spiel gegen Kronau anknüpfen und unsere Chancen vorne nutzen, etwas Zählbares mitnehmen.“



Prognose: Kein Selbstläufer, aber alles andere als ein Heimsieg wäre schon eine faustdicke Überraschung.

Morgen, 16:15 Uhr VfR Kronau VfR Kronau FC Olympia Kirrlach FC Kirrlach II 16:15 PUSH



Kronau findet in die Spur und macht darüber hinaus durch ein 2:2 gegen den FC Neibsheim auf sich aufmerksam. Julian Bauer und sein Team werden alles daransetzen, dass sich der Trend fortsetzt.



Der Tabellenzweite hielt sich schadlos gegen den Gast aus Obergrombach, wenngleich der einzige Treffer des Tages erst tief in der Nachspielzeit fiel: „Die Gäste aus Obergrombach beschränkten sich von Beginn fast ausschließlich auf das Verteidigen. So hatten wir von der ersten Minute an viel Ballbesitz und bis zur Halbzeit auch schon zahlreiche Chancen, bei welchen du mindestens einen Treffer erzielen musst! Das Spiel änderte sich auch in der zweiten Halbzeit überhaupt nicht. Immer wieder hatte man gute Chancen. Diese wurden dann allerdings fahrlässig vergeben oder vom Torhüter der Gäste gehalten. Mit dem Platzverweis für die Gäste wurde der Druck nochmals größer. Kurz vor Ablauf der gerechtfertigten Nachspielzeit von fünf Minuten war es dann doch soweit. Eine Flanke von Sauer konnte Fillinger zum 1:0 verwerten. Dass dieser Erfolg durch einen Treffer in der letzten Minute zustande kam ist natürlich etwas glücklich. Dass der Erfolg an sich jedoch vollkommen verdient war, steht für uns außer Frage.“

Nun wartet auf die Mannschaft von Patrick Erbe das Gastspiel beim VfR Kronau, der dem Spitzenreiter einen Punkt abringen konnte: „Ein ganz anderes Spiel wird nun in Kronau erwartet. Nach dem mäßigen Start in die Saison kamen jetzt zehn Punkte aus vier Spielen (darunter der Punktgewinn gegen den ungeschlagenen Tabellenführer Neibsheim) hinzu. Mit bspw. Fuchs, Mächtel, Klumpp und Rothardt sind dort Spieler, welche bereits zu Kronauer Landesligazeiten aktiv waren. Dazu kommen weitere Spieler, welche länger in der Kreisliga gespielt haben. Bereits vor der Saison wurde mit dem VfR Kronau an der Tabellenspitze gerechnet und gerade die letzten vier Spiele zeigen genau in diese Richtung. Aber auch wir haben die letzten drei Spiele gewonnen und stehen aktuell vier Punkte vor Kronau. Wir fahren mit dem Ziel dorthin, dass dies auch mindestens der Vorsprung nach dem Spieltag sein soll und erwarten am Samstag eine gute Begegnung.“



Prognose: Auch hier kann Kronau für eine Überraschung sorgen und den positiven Trend der letzten Wochen bestätigen.







So., 16.10.2022, 15:00 Uhr SpVgg Oberhausen Oberhausen SV 62 Bruchsal SV Bruchsal 15:00 PUSH

Coach Heiko Bühler sah ein verdientes 3:0 seiner Mannen gegen die FzG Münzesheim: „Wir taten uns am Anfang ein bisschen schwer ins Spiel zu kommen und hatten dann auch Glück, dass wir nicht in Rückstand geraten. Umso länger das Spiel aber ging, desto besser wurde es dann und wir haben dann auch verdient gewonnen.“

Die Erwartungshaltung für das Kräftemessen mit dem Sv 62 Bruchsal ist indes mehr als eindeutig: „Wir haben nun das zweite Heimspiel in Folge und da gibt‘s nichts anderes als die drei Punkte in Oberhausen zu behalten!“



Ein zufriedener Christopher Heneka schwärmt von der Leistung seiner Truppe nach dem Sieg gegen Zeutern: „Mit dem Spiel gegen Zeutern war ich sehr zufrieden. Wir sind defensiv gut gestanden und sind mit einem starken Freistoß in Führung gegangen. Das gab uns Sicherheit im Spiel. Es war ein offenes Spiel mit vielen Chancen auf beiden Seiten. Das 2:0 war dann eins der Marke Traumtor!! Wahnsinn wie das Ding von Alkan Uzunoglu aus 25 Metern im Winkel eingeschlagen ist. Danach haben wir etwas nachgelassen und Zeutern kam besser ins Spiel. Aber die Abwehr und unser Torhüter haben einen super Tag erwischt. Der Sieg geht so in Ordnung. Am Ende müssen wir sogar noch das ein oder andere Tor mehr machen, da Zeutern aufmachen musste und uns viele Räume gab.“

Das Gastspiel beim Drittplatzierten Oberhausen wird deutlich anspruchsvoller, wie auch der Übungsleiter weiß: „Jetzt geht es gegen Oberhausen. Ein richtig schweres Auswärtsspiel. Da müssen wir schon einen guten Tag erwischen, um dort etwas zu holen. Die Spvgg steht defensiv bärenstark und hat ordentlich Qualität. Im Moment läuft es aber bei uns und wir hoffen den Trend fortzuführen. Mit einem Punkt wären wir zufrieden. Wichtig ist den Abstand nach unten halten zu können.“



Prognose: Ein spannendes Duell, das sich als zäh erweisen kann. Low-Score-Game mit spätem Lucky-Punch für den SV 62!

So., 16.10.2022, 15:00 Uhr SV Zeutern Zeutern TSV Rinklingen Rinklingen 15:00 PUSH



Zeuterns Trainer Fabian Fersching wirkt leicht angefressen nach dem Gastspiel in Bruchsal: „Ja war eine unnötige Niederlage. Die Gegentore waren ein direkter Freistoß durch die Mauer und ein Sonntagsschuss aus 40 Metern in den Winkel. Ansonsten hatte Bruchsal kaum Chancen, erst zum Schluss als wir hinten öffneten. Unsere wenigen Möglichkeiten parierte meistens der Torhüter. Zu erwähnen ist noch, dass unserem Abwehrspieler per Ellbogenschlag ein Zahn ausgeschlagen wurde - und es gab nicht einmal Foul?!“

Ob es nun besser wird, wenn man den Aufsteiger Rinklingen empfängt, wird sich zeigen: „Gegen Rinklingen müssen wir defensiv wieder kompakt stehen und präziser und genauer nach vorne spielen.“



Nach dem Sieg im Nachholspiel als Gast des VfR Rheinsheim fasst sich der Trainer Josef Nikolic kurz, allerdings glücklich wirkend: „Nun haben wir endlich unseren ersten Auswärtssieg eingefahren. In einer umkämpften Begegnung waren wir am Ende die etwas glücklicheren Sieger. Mit diesem Selbstvertrauen wollen wir auch in Zeutern etwas mitnehmen. Wir stellen uns auch dort auf eine hart umkämpfte Partie ein und müssen mal schauen wie frisch die Jungs sind.“



Prognose: Die schweren Beine vom umkämpften Auswärtssieg könnten hinten heraus ein Nachteil sein. Zeutern behält die Punkte im eigenen Stadion.





So., 16.10.2022, 15:00 Uhr VfR Rheinsheim Rheinsheim FC Neibsheim Neibsheim 15:00 PUSH