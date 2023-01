Duell der Herbstmeister zum Vorbereitungsstart Regionalliga Nordost trifft auf Landesklasse Ost

Das Jahr 2023 startet sportlich mit einem Duell der Herbstmeister. In der Fischer- und Festungsstadt Peitz spielen der Herbstmeister der Regionalliga Nordost gegen den Herbstmeister der brandenburgischen Landesklasse Ost. Im Klartext also, der FCE trifft auf Eintracht Peitz. Die Jungs von Energie sind heiß auf die Rückrunde und wollen im ersten Testspiel natürlich glänzen. Die Peitzer auf ihrer Seite haben ebenso eine heiße Rückrunde vor sich und wollen sich bestmöglich vorbereiten. Das Spiel wird um 13 Uhr im Point S Reifenlehnigk Sportpark (Straße der Völkerfreundschaft 2, 03185 Peitz) angepfiffen. Umrahmt wird das Spiel von jeder Menge spannender Rahmenpunkte, wie man das in Peitz schon über Jahre gewohnt ist.