Duell der heißesten Team der Liga

Die SVG ist seit sieben Spielen ungeschlagen und holte in der Zeit 17 Punkte. Auch Wolfenbüttel hat seit gefühlten Ewigkeiten nicht mehr verloren. Zuletzt gab es aber nur ein 0:0 beim Aufsteiger VfB Fallersleben. Die SVG Göttingen ist allerdings so etwas, wie ein kleiner Angstgegner, für den Tabellenführer. Aus den vergangenen fünf direkten Duellen gab es nur einen Wolfenbüttel-Sieg und die einzige Saisonniederlage kassierte Wolfenbüttel im Hinspiel, das 0:1 endete.

Demnach weiß auch Deniz Dogan, Trainer des Titelanwärters, was ihm und seinem Verein blühen kann: "Es wird ein intensives und kampfbetontes Spiel. Die SVG wird eng und kompakt stehen und uns das Leben schwer machen wollen. Da müssen wir geduldig bleiben und wachsam gegen Konter sein. Es kann alles passieren, und Göttingen ist nicht umsonst seit sieben Spielen ungeschlagen."

Kadertechnisch ist die Situation bei Wolfenbüttel "recht okay", wie Dogan sagte, doch man könne eine gute Truppe aufs Feld schicken, obwohl einige Spieler krankheitsbedingt ausfallen. Trotz des starken Gegners und der leichten Kaderprobleme, will man beim MTV natürlich das Heimspiel auf der Meesche gewinnen. "Wir wollen unser Siegesserie Zuhause weiter ausbauen." so Dogan. In den bisherigen elf Heimspielen gewann man elf Mal und kassierte nur sieben Gegentore. Auf der Gegenseite ist die SVG Göttingen auswärts noch nicht wirklich in Fahrt gekommen. In neun Partien auf fremden Rasen, konnten die Göttinger nur zwei Mal gewinnen.

Anpfiff ist am morgigen Samstag um 17.00 Uhr in Wolfenbüttel.