Duell der Gegensätze: Velbert will sich gegen S04 „nicht verstecken“

Mit einer deftigen 0:5-Klatsche gegen die Zweitvertretung von Borussia Dortmund musste sich Ligaschlusslicht SSVg Velbert im Auftaktspiel unter Neu-Trainer Bogdan Komorowski in der Vorwoche geschlagen geben. Ein Einstand, den sich der 39-jährige Übungsleiter in jedem Fall anders vorgestellt hatte. Am 13. Spieltag der Regionalliga West wartet nun der nächste harte Brocken auf die Blau-Weißen, schließlich kommt niemand geringeres als Tabellenführer FC Schalke 04 II nach Velbert.

Etwas länger als eine Woche ist Bogdan Komorowski nun der offizielle Nachfolger von Ismail Jaroui als Cheftrainer der SSVg, am kommenden Wochenende feiert der Chefcoach, der zuletzt bei der Reserve von Fortuna Köln tätig war, sein Heim-Debüt an der Seitenlinie Velberts. Mit den Königsblauen Gästen geht es gleich gegen ein absolutes Schwergewicht, schließlich grüßt S04 nicht ohne Grund nach zwölf absolvierten Spieltagen von der Tabellenspitze. Dennoch schließt Komorowski einen Überraschungs-Erfolg seiner SSVg, die noch immer auf den ersten Saisonsieg wartet, nicht aus und blickt voller Vorfreude auf die Begegnung gegen die Knappen.

Satte 20 Punkte trennen die beiden Kontrahenten aus Velbert und Gelsenkirchen nach dem bisherigen Saisonverlauf voneinander, folgerichtig gehen die Gäste als haushoher Favorit in die Partie beim Aufsteiger aus Velbert. Dieser hatte nach der 2:3-Niederlage gegen Tabellennachbar SV Rödinghausen vor der Länderspielpause Aufstiegstrainer Jaroui freigestellt und anschließend Bogdan Komorowski als neuen Chefcoach vorgestellt, der die SSVg zum ersten Erfolg und aus dem Tabellenkeller führen soll. Dass dies im Duell mit Spitzenreiter Schalke 04 alles anders als leicht werden dürfte, weiß auch der Neu-Coach, der im Gespräch mit FuPa Niederrhein auf sein anstehendes Heim-Debüt und den starken Gegner blickt:

„Schalke bring viel Wucht und Intensität ins Spiel. Sie sind spielstark und sich nicht zu schade, auch klare und einfache Aktionen zu spielen, wenn es nötig ist. Die Mischung aus talentierten Spielern und erfahrenen Kräften macht sie zu einer sehr guten Mannschaft“, versichert Komorowski, der sich im direkten Duell dennoch nicht einigeln will: „Wir wollen mutig auftreten und von Beginn an zeigen, dass wir uns zuhause nicht verstecken müssen. Es ist unser erstes gemeinsames Heimspiel, darauf freue ich mich sehr“, stellt der 39-Jährige klar.

Lepper mit „anspruchsvoller Knieverletzung“

War die 0:5-Klatsche gegen die BVB-Reserve in der Vorwoche aus Sicht der SSVg nicht schon genug, verletzte sich Sturmtank Leon Jonah Lepper in einem Zweikampf unmittelbar vor der Halbzeitpause schwer und wird dem Schlusslicht „leider für längere Zeit fehlen“, wie Komorowski versichert. Inwiefern Lepper dann im Heimspiel gegen S04 am Wochenende ersetzt wird, bleibt abzuwarten. Mit dem zuletzt verletzungsbedingt nicht zur Verfügung stehenden Timo Böhm kehrt ein potenzieller Offensiversatz für die Partie gegen den Tabellenführer in jedem Fall zurück in den Velberter Kader. Auch Defensiv-Akteur Reo Yoshida ist wieder eine Option. Anstoß der Partie am Samstag ist um 14 Uhr.