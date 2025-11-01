Duell der Gegensätze: Tönnies über Biemenhorst und Neu-Coach Stratmann

Als klarer Favorit startet die SpVg Schonnebeck am Sonntag ins Auswärtsspiel bei Kellerkind SV Biemenhorst, schließlich grüßen die Grün-Weißen nach zuletzt drei Ligasiegen in Serie vom zweiten Platz der Oberliga Niederrhein. Beim Herausforderer aus Biemenhorst zeigt die Formkurve hingegen klar nach unten: In den vergangenen sechs Auftritten ging der SV jeweils leer aus. Folglich wurde Chefcoach Daniel Beine frei- und Jürgen Stratmann als vorübergehender Nachfolger vorgestellt. SpVg-Coach Dirk Tönnies blickt im Gespräch mit FuPa Niederrhein auf den anstehenden Kontrahenten und auf deren neuen Übungsleiter.

Mit 21 Punkten auf der Habenseite steht die SpVg Schonnebeck auf dem zweiten Tabellenplatz, vier Zähler hinter Ligaprimus Ratingen 04/19. Nach zuletzt drei Siegen in Serie dürfte die Tönnies-Elf voller Selbstbewusstsein in die anstehende Begegnung gegen den SV Biemenhorst gehen, was sich von diesem nicht vermuten lässt: Nach anfangs gutem Saisonstart verlor der SVB seine vergangenen sechs Ligaspiele allesamt, weshalb sich das Kellerkind nun auf der Trainerposition neu aufgestellt hat. SpVg-Coach Tönnies blickt vor der Partie am Sonntag auf den Gegner und warnt vor einer „unangenehmen Aufgabe.“

Einzig drei Siege sprangen für den SV Biemenhorst im bisherigen Saisonverlauf heraus, insbesondere die sechs aufeinanderfolgenden Niederlagen zuletzt bereiteten den Verantwortlichen große Sorgen, weshalb Cheftrainer Daniel Beine nach der 0:3-Schlappe gegen Aufsteiger Blau-Weiß Dingden in der Vorwoche entlassen wurde. Sein Nachfolger hat eben diesen BW Dingden in der vergangenen Spielzeit in die Oberliga geführt, schließlich übernimmt Jürgen Stratmann nun das Zepter beim Tabellenvorletzten. SpVg-Coach Tönnies weiß um die Qualitäten Stratmanns und prognostiziert einen schwer einzuschätzenden Gegner:

„Nach einem Trainerwechsel ist eine Mannschaft immer extra motiviert, zudem wissen wir nicht, was uns erwartet. Deshalb wird es mit Sicherheit eine unangenehme Aufgabe für uns, wir fahren aber nichtsdestotrotz selbstbewusst nach Biemenhorst und wollen gewinnen“, versichert der 51-jährige Übungsleiter, der zugleich die Erfahrung des neuen Übungsleiters hervorhebt: „Er ist ein sehr erfahrener Trainer, der den Verein und sicherlich auch viele Spieler gut kennt“, schätzt Tönnies seinen Gegenüber Stratmann ein. Dennoch wolle sich der Vorjahres-Vizemeister in erster Linie auf „uns selber fokussieren und unser Spiel aufziehen.“

Kuhlmann und Timmerberg zurück im Kader

Ob die SpVg ihren Erfolgslauf weiter fortsetzen und ähnlich dominant auftreten wird wie beim 6:0-Erfolg über den SV Sonsbeck in der Vorwoche, wird zu sehen sein. Wie Tönnies vermutet, werde es wahrscheinlich Parallelen zum Duell in der Vorwoche geben: „Ich glaube schon, dass wir dominant und mit viel Ballbesitz auftreten werden“, erklärt der Chefcoach, der nach mehrwöchiger Verletzungspause auch auf die Rückkehrer Malik Timmerberg und Tim Kuhlmann zurückgreifen kann. Anstoß der Begegnung in Biemenhorst ist um 15.15 Uhr.