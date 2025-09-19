Duell der Gegensätze – Palzing empfängt Kammerberg zum Derby

Flutlicht, Emotionen und klar verteilte Rollen im Derby: Die SpVgg Kammerberg geht als Tabellenführer der Bezirksliga Nord in das Duell beim SVA Palzing (Freitag, 19.30 Uhr).

Palzing/Kammerberg – Zehn Punkte holte Kammerberg aus den vergangenen vier Spielen, zuletzt gab es Siege gegen die Spitzenteams Nord Lerchenau (2:1) und ASV Dachau (3:2). Die Elf von Trainer Victor Medeleanu reist also mit breiter Brust ins Ampertal. Doch Medeleanu warnt vor der Aufgabe beim Aufsteiger:

„Jetzt kommt ein anderes Kaliber auf uns zu. Palzing kämpft ums Überleben, es wird ein total anderes Spiel als gegen Dachau. Aber meine Jungs sind bereit, ihre Spielweise wieder aufs Feld zu bringen.“ Die Trainingswoche sei stark gewesen, sagt der Coach: „Der Sieg gegen den ASV hat uns zusätzlich Euphorie gegeben.“

Obwohl in der Tabelle 13 Mannschaften zwischen beiden Teams liegen, warnt Medeleanu davor, den Aufsteiger zu unterschätzen: „Ich habe Palzing in dieser Saison schon gesehen. Das ist eine gute, kämpferisch starke Mannschaft.“

Die Palzinger sind zwar Vorletzter, sie haben aber in den vergangenen beiden Wochen angedeutet, dass sie konkurrenzfähig sind. Zunächst gab es den ersten Saisonsieg – ein 2:1 gegen Spitzenreiter Walpertskirchen. Danach folgte ein 1:1 gegen den individuell stark besetzten FC Moosinning. Der SVA findet sich immer besser in der Bezirksliga zurecht.

Zuversicht beim Palzing-Trainer

SVA-Trainer Enes Mehmedovic geht daher zuversichtlich in das Flutlicht-Duell, er weiß aber, dass seine Mannschaft für den nächsten Punktgewinn einen guten Tag erwischen muss: „Wir empfangen den Tabellenführer. Das wird eine ganz harte Aufgabe. Um etwas mitzunehmen, muss bei uns alles passen.“

Entscheidend sei, Fehler zu vermeiden. „Wir werden wie immer unser Maximum geben und wollen den Favoriten so gut wie möglich fordern.“ Die Fans sollen zusätzlich ein Faktor für den SVA sein.

Robin Anselment hütet erneut das Kammerberger Tor

Respekt zollt Mehmedovic dem Gegner: „Trotz vieler Abgänge und eines Umbruchs steht Kammerberg ganz oben. Die Verantwortlichen haben vieles richtig gemacht.“ Umso wichtiger wäre es für seine Elf, dass Mirnes Gurbeta auflaufen kann. Der Einsatz des Abwehrchefs steht verletzungsbedingt auf der Kippe.

Bei Kammerberg fehlt Torhüter Nicolas Eicher. Robin Anselment rückt erneut zwischen die Pfosten. Medeleanu lobt: „Er hat es zuletzt überragend gemacht.“ Ansonsten stehen alle Spieler zur Verfügung, der Kader ist breit und bestens eingespielt. Für beide Seiten ist die Partie von großer Bedeutung: Palzing will näher an Platz elf heranrücken, Kammerberg die Tabellenführung verteidigen. Spannung ist in diesem Landkreis-Derby also garantiert.