Duell der Gegensätze in Holthausen Biene Tabellendritter Egestorf-Langreder reist zum absgestiegenen Schlusslicht von red · Heute, 20:30 Uhr · 0 Leser

– Foto: Reinhard Rehkamp

Im Nachholspiel des 19. Spieltags trifft am 6. Mai der SV Holthausen Biene auf den 1. FC Germania Egestorf-Langreder. Während die Gäste aus der Spitzengruppe weiterhin den Anschluss an die Aufstiegsplätze halten, kämpft der Tabellenfünfzehnte um Schadensbegrenzung im unteren Tabellenbereich.

Die Tabellenkonstellation der Oberliga Niedersachsen zeichnet vor dem Duell ein deutliches Bild. Der SV Holthausen Biene steht nach 27 Spielen mit 13 Punkten auf dem 15. Tabellenplatz und weist mit 35:85 Toren die schwächste Defensive der Liga auf. Die Mannschaft hat bislang lediglich drei Siege verbucht und befindet sich damit klar im Tabellenkeller. Ganz anders die Lage beim 1. FC Germania Egestorf-Langreder. Das Team rangiert mit 50 Punkten aus 27 Partien auf Platz drei und gehört damit zum erweiterten Spitzenfeld. Mit 56 erzielten Treffern stellt die Mannschaft eine der offensivstärkeren Offensiven der Liga, auch wenn die jüngste Nullnummer gegen Tabellenführer SV Atlas Delmenhorst den Abstand zur Spitze leicht vergrößert hat.

Formkurven und jüngste Ergebnisse Der SV Holthausen Biene unterlag zuletzt dem Lüneburger SK Hansa mit 1:3. Damit setzte sich die Negativserie fort, die sich bereits über die gesamte Saison zieht. Auch im Hinspiel gegen Egestorf-Langreder gab es eine deutliche 0:5-Niederlage. Die Gäste aus Egestorf-Langreder spielten am vergangenen Wochenende 0:0 gegen Tabellenführer SV Atlas Delmenhorst. Trotz des Punktgewinns blieb die Mannschaft ohne eigenen Treffer, bestätigte jedoch ihre defensive Stabilität in den Topspielen.