Duell der Gegensätze - Fortuna empfängt Vichttal

Der 11. Spieltag der U19-Mittelrheinliga bringt deutliche Rollenverteilungen, aber auch Partien, in denen Feinheiten und Formkurven entscheiden könnten. Während Fortuna Köln und Hennef ihre Spitzenpositionen verteidigen wollen, hoffen die Teams aus dem Mittelfeld und Tabellenkeller auf wichtige Schritte in Richtung Stabilität.

Den Auftakt macht der Tabellenerste SC Fortuna Köln, der weiter ohne Niederlage ist, gegen den VfL Vichttal, der das Tabellenende markiert. Fortuna-Trainer Timo Westendorf mahnt vor keinem Gegner zur Nachlässigkeit: „Wir kommen in die heiße Phase der Saison, werden auf einen sehr unangenehmen Gegner treffen, der uns alles abverlangen wird. Der Tabellenplatz spiegelt nicht deren Leistungsvermögen an guten Tagen wider – davon darf man sich nicht blenden lassen. Wir müssen total fokussiert und vor allem bei uns.“ Westendorf hebt zudem die Form hervor: „Wir sind seit zehn Spielen ungeschlagen und haben in den letzten drei Spielen kein Gegentor kassiert, darauf wollen wir aufbauen.“

Im Duell Hürth gegen Eilendorf begegnen sich zwei Mannschaften, die punktetechnisch dicht beieinanderliegen; Hürth hat allerdings ein Spiel weniger absolviert. Hürth-Coach Sanan Azizov erwartet ein intensives Match gegen einen Kontrahenten mit viel Qualität: „Wir werden gegen eine sehr starke Mannschaft antreten, die über enorme Qualität verfügt, sowohl individuell als auch im Kollektiv. Uns erwartet ein äußerst schwerer Kampf. Gleichzeitig haben auch wir in den vergangenen Wochen sehr gut performt und spüren den Rückenwind unserer jüngsten Leistungen. Dieses Momentum wollen wir nutzen. Zudem wollen wir unseren Heimvorteil ausspielen und das Spiel für uns entscheiden.“

Der Bonner SC steht als Tabellendritter gut da, während Deutz als Zwölfter wichtige Punkte braucht. Deutz-Trainer Mehmet Isik stellt seine Mannschaft auf einen anspruchsvollen Nachmittag ein: „Leider werden die Gegner in unserer Situation nicht leichter. Am Samstag wartet mit dem Bonner SC eine spielerisch und taktisch starke Mannschaft auf uns.“ Für die Gäste führt der Weg über Selbstvertrauen: „Gerade in solchen Spielen müssen wir mutig auftreten und die gute Leistung aus dem letzten Spiel mitnehmen.“

Auch im Aufeinandertreffen zwischen der SC Germania Erftstadt-Lechenich und dem FC Hennef 05 ist die Rollenverteilung klar: Hennef ist Zweiter und weiter ungeschlagen, Erftstadt rangiert im hinteren Bereich. Erftstadt-Trainer Dustin Esser nimmt die Aufgabe offensiv: „Im Heimspiel gegen Hennef wollen wir, ähnlich wie zuletzt gegen Bonn, wo wir punkten konnten, und gegen Fortuna Köln, wo wir 60 Minuten lang richtig stark mithielten, erneut für eine Überraschung sorgen. Wir freuen uns auf die Partie vor eigenem Publikum und werden wieder alles daran setzen, Punkte mitzunehmen.“

Im direkten Vergleich zwischen TuS BW Königsdorf und den Sportfreunden Troisdorf treffen zwei Teams aus dem Mittelfeld aufeinander; hier geht es für beide Seiten darum, eine stabile Serie aufzubauen. Ähnliches gilt für das Duell zwischen Rheinsüd Köln und dem FC Pesch: Rheinsüd auf Platz 11, Pesch Vorletzter — „Wir spielen gegen eine hartnäckige Mannschaft, die wenig Tore zulässt. Das wird unser schwerstes Spiel dieser Saison“, warnt Pesch-Trainer Yavuz Günay und macht klar, dass sein Team auf eine kompakte und disziplinierte Vorstellung bauen muss.

Zum Abschluss empfängt der 1. FC Düren den SV Bergisch Gladbach. Dürens Coach Elias Ponsen fasst die Erwartungshaltung prägnant zusammen: „Uns erwartet nun ein starker Gegner, der uns alles abverlangen wird. Entscheidend wird sein, dass wir unser Spiel auf den Platz bringen. Bergisch Gladbach ist kein Gegner, den man unterschätzen darf. Wir wollen weiterhin Schritt für Schritt unseren Weg gehen und uns kontinuierlich verbessern!“