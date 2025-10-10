Duell der Gegensätze – Ebersberg muss sich gegen Aschheim beweisen

Ebersberg – Nachdem der TSV Ebersberg zuletzt überwiegend direkte Duelle gegen andere Abstiegskandidaten hatte, steht die Begegnung am Freitagabend, 20 Uhr, unter anderen Vorzeichen. Im Waldsportpark gastiert mit dem FC Aschheim der Tabellenzweite und somit sind gegen den Drittletzten die Rollen auch für TSV-Trainer Michael Hieber klar verteilt: „Aschheim ist für mich eine der stärksten Mannschaften in der Liga. Deshalb stehen sie auch zurecht da oben. Sie haben eine sehr gute, variable Spielanlage und sie kassieren wenig Tore“.

In den letzten acht Spielen stand hinten nur gegen Holzkirchen (0:2) nicht die Null, was auf eine herausragende Abwehrarbeit schließen lässt. Zu Saisonbeginn hatten sich bei der Elf von Vincenzo Contento noch ein paar Remis eingeschlichen, doch seit Mitte August rollt der Aufstiegsexpress. Toptorjäger ist Antonio Saponaro (10 Treffer), allerdings ist Diego Contento der unumstrittene FCA-Topspieler und aufgrund seiner Vita als mehrfacher Meister und Champions League-Sieger auch der gesamten Bezirksliga Ost.

In den vergangenen Spielen wurde Ebersberg von vermeintlich gleich starken Teams, die über den Kampf zum Spiel finden, niedergerungen, weshalb ihnen die Außenseiterrolle gelegen kommt: „Wir haben Respekt, aber keine Angst. Es könnte uns tatsächlich einmal entgegenkommen, dass wir auf einen Gegner treffen, der selber auch das Spiel machen will, wodurch es vielleicht einmal ein offeneres Spiel wird“, so Hieber, der aufs eigene Umschaltspiel hofft.

Um gegen das Spitzenteam eine Chance zu haben, gilt es drei Muster aufzubrechen: Die maue Chancenverwertung, die fehlende Treffsicherheit vom Elfmeterpunkt und die Zeitstrafen/Platzverweise für Stürmer Moritz Eglseder. Gegen Aschheim wird es nämlich auch zu elft schwer genug.