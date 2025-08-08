 2025-08-07T08:03:27.630Z

Allgemeines
Erstes Heimspiel für Aachen.
Erstes Heimspiel für Aachen. – Foto: Gerhard Hannappel

Duell der Gegensätze auf dem Tivoli, Cottbus in Schweinfurt am Freitag

Selten hatte ein Spieltag so wenig Aussagekraft wie Spieltag eins in der 3. Liga. In Woche zwei sind einige Teams noch sehr schwer auszurechnen. Wie immer gibt es alle Spiele live in den Tickern auf FuPa.

Wenn am Samstagnachmittag die TSG Hoffenheim II auf dem Tivoli von Alemannia Aachen gastiert, dann treffen auch zwei Welten aufeinander. Auf der einen Seite die Kaiserstädter, die sich trotz immensen Fan-Supports erst mühsam wieder in Richtung Professionalität arbeiteten und in dieser Saison ein offensichtlich immenses Problem in der Spielerakquise bewältigen müssen.

Auf der anderen Seite die Zweitvertretung des Bundesliga-Klubs, die zum ersten Mal auf diesem Niveau antritt und über den Saisonverlauf stets auf Unterstützung der ersten Mannschaft bauen kann. Die Aachener Fanszene lädt im Vorlauf der Partie entsprechend zum "Marsch der Gegensätze" vom Marktplatz zum Stadion.

Am Abend zuvor hofft der 1. FC Schweinfurt auf die ersten Punkte der Saison, hat dafür aber mit dem FC Energie Cottbus einen üppigen Gegner vor der Brust. Nach dem Remis aus dem Eröffnungsspiel zielen die Aufstiegskandidaten Rot-Weiss Essen und TSV 1860 München auf die ersten drei Punkte ab.

>>> Hier geht es zur Tabelle der 3. Liga

_____

Liveticker: 1. FC Schweinfurt - FC Energie Cottbus

Heute, 19:00 Uhr
1. FC Schweinfurt 05
1. FC Schweinfurt 05Schweinfurt
FC Energie Cottbus
FC Energie CottbusFC Energie
19:00live

_____

Liveticker: 1. FC Saarbrücken - Viktoria Köln

Morgen, 14:00 Uhr
1. FC Saarbrücken
1. FC SaarbrückenSaarbrücken
Viktoria Köln
Viktoria KölnViktoria Köln
14:00

_____

Liveticker: SSV Ulm - FC Erzgebirge Aue

Morgen, 14:00 Uhr
SSV Ulm 1846 Fußball
SSV Ulm 1846 FußballSSV Ulm
FC Erzgebirge Aue
FC Erzgebirge AueErzgeb. Aue
14:00live

_____

Liveticker: TSV Havelse - Rot-Weiss Essen

Morgen, 14:00 Uhr
TSV Havelse
TSV HavelseTSV Havelse
Rot-Weiss Essen
Rot-Weiss EssenRW Essen
14:00live

_____

Liveticker: Alemannia Aachen - TSG Hoffenheim II

Morgen, 14:00 Uhr
Alemannia Aachen
Alemannia AachenAlemannia Aachen
TSG 1899 Hoffenheim
TSG 1899 HoffenheimHoffenheim II
14:00live

_____

Liveticker: TSV 1860 München - VfL Osnabrück

Morgen, 14:00 Uhr
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860
VfL Osnabrück
VfL OsnabrückVfL Osnabrück
14:00live

_____

Liveticker: SC Verl - SV Wehen Wiesbaden

Morgen, 16:30 Uhr
SC Verl
SC VerlSC Verl
SV Wehen Wiesbaden
SV Wehen WiesbadenSV Wehen Wie
16:30live

_____

Liveticker: SSV Jahn Regensburg - MSV Duisburg

So., 10.08.2025, 13:30 Uhr
SSV Jahn Regensburg
SSV Jahn RegensburgSSV Jahn
MSV Duisburg
MSV DuisburgMSV Duisburg
13:30live

_____

Liveticker: F.C. Hansa Rostock - SV Waldhof Mannheim

So., 10.08.2025, 16:30 Uhr
F.C. Hansa Rostock
F.C. Hansa RostockF.C. Hansa
SV Waldhof Mannheim
SV Waldhof MannheimSV Waldhof
16:30live

_____

Liveticker: VfB Stuttgart II - FC Ingolstadt

So., 10.08.2025, 19:30 Uhr
VfB Stuttgart
VfB StuttgartVfB Stuttg. II
FC Ingolstadt 04
FC Ingolstadt 04Ingolstadt
19:30live

_____

So geht es am kommenden Spieltag weiter

3. Spieltag
22.08.25 SV Wehen Wiesbaden - Rot-Weiss Essen
23.08.25 VfB Stuttgart II - SC Verl
23.08.25 VfL Osnabrück - 1. FC Saarbrücken
23.08.25 SSV Jahn Regensburg - 1. FC Schweinfurt 05
23.08.25 Alemannia Aachen - TSV 1860 München
23.08.25 TSG 1899 Hoffenheim II - FC Energie Cottbus
23.08.25 MSV Duisburg - SSV Ulm 1846 Fußball
24.08.25 FC Ingolstadt 04 - F.C. Hansa Rostock
24.08.25 FC Erzgebirge Aue - TSV Havelse
24.08.25 SV Waldhof Mannheim - Viktoria Köln

_____

