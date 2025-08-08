Duell der Gegensätze auf dem Tivoli, Cottbus in Schweinfurt am Freitag

Wenn am Samstagnachmittag die TSG Hoffenheim II auf dem Tivoli von Alemannia Aachen gastiert, dann treffen auch zwei Welten aufeinander. Auf der einen Seite die Kaiserstädter, die sich trotz immensen Fan-Supports erst mühsam wieder in Richtung Professionalität arbeiteten und in dieser Saison ein offensichtlich immenses Problem in der Spielerakquise bewältigen müssen.
Auf der anderen Seite die Zweitvertretung des Bundesliga-Klubs, die zum ersten Mal auf diesem Niveau antritt und über den Saisonverlauf stets auf Unterstützung der ersten Mannschaft bauen kann. Die Aachener Fanszene lädt im Vorlauf der Partie entsprechend zum "Marsch der Gegensätze" vom Marktplatz zum Stadion.
Am Abend zuvor hofft der 1. FC Schweinfurt auf die ersten Punkte der Saison, hat dafür aber mit dem FC Energie Cottbus einen üppigen Gegner vor der Brust. Nach dem Remis aus dem Eröffnungsspiel zielen die Aufstiegskandidaten Rot-Weiss Essen und TSV 1860 München auf die ersten drei Punkte ab.
3. Spieltag
22.08.25 SV Wehen Wiesbaden - Rot-Weiss Essen
23.08.25 VfB Stuttgart II - SC Verl
23.08.25 VfL Osnabrück - 1. FC Saarbrücken
23.08.25 SSV Jahn Regensburg - 1. FC Schweinfurt 05
23.08.25 Alemannia Aachen - TSV 1860 München
23.08.25 TSG 1899 Hoffenheim II - FC Energie Cottbus
23.08.25 MSV Duisburg - SSV Ulm 1846 Fußball
24.08.25 FC Ingolstadt 04 - F.C. Hansa Rostock
24.08.25 FC Erzgebirge Aue - TSV Havelse
24.08.25 SV Waldhof Mannheim - Viktoria Köln
