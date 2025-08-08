Duell der Gegensätze auf dem Tivoli, Cottbus in Schweinfurt am Freitag

Wenn am Samstagnachmittag die TSG Hoffenheim II auf dem Tivoli von Alemannia Aachen gastiert, dann treffen auch zwei Welten aufeinander. Auf der einen Seite die Kaiserstädter, die sich trotz immensen Fan-Supports erst mühsam wieder in Richtung Professionalität arbeiteten und in dieser Saison ein offensichtlich immenses Problem in der Spielerakquise bewältigen müssen.

Auf der anderen Seite die Zweitvertretung des Bundesliga-Klubs, die zum ersten Mal auf diesem Niveau antritt und über den Saisonverlauf stets auf Unterstützung der ersten Mannschaft bauen kann. Die Aachener Fanszene lädt im Vorlauf der Partie entsprechend zum "Marsch der Gegensätze" vom Marktplatz zum Stadion.

Am Abend zuvor hofft der 1. FC Schweinfurt auf die ersten Punkte der Saison, hat dafür aber mit dem FC Energie Cottbus einen üppigen Gegner vor der Brust. Nach dem Remis aus dem Eröffnungsspiel zielen die Aufstiegskandidaten Rot-Weiss Essen und TSV 1860 München auf die ersten drei Punkte ab.