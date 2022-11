Schwanenberg freut sich auf das Derby gegen Niersquelle. – Foto: Sandra Winkens

Duell der Formstarken in Schwanenberg Die letzte Pleite der Schwäne in der Kreisliga datiert vom neunten Spieltag, aber auch der SV Niersquelle Kuckum hat seit Anfang Oktober nicht mehr verloren. Am Sonntag treffen beide Teams „In der Schlei“ aufeinander.

Am 14. Spieltag der Kreisliga A Heinsberg empfängt der SV Schwanenberg den SV Niersquelle Kuckum auf der Anlage „In der Schlei“. Dabei treffen zwei formstarke Teams aufeinander, denn die letzte Niederlage der Schwanenberger fand am 16. Oktober beim 0:1 bei Ay-Yildizspor Hückelhoven statt, während die Niers-Kicker sogar seit dem 7. Oktober ohne Niederlage dastehen. Seinerzeit unterlag man Union Schafhausen II denkbar knapp mit 1:2 Treffern.

Beide Mannschaften traten zuletzt zu Nachholbegegnungen an, wobei Kuckum das Derby bei Germania Kückhoven mit 2:0 gewann. In einer umkämpften Partie hatte Benedict Krüger beide Tore für die Mannschaft vom Trainer-Duo Christoph Scheufen und Christian Schmitz erzielt. Dieser Sieg spülte den SV Kuckum hinauf auf Tabellenplatz zwei hinter den Sportfreunden Uevekoven. Nach starkem Saisonstart war der SV Schwanenberg etwas in Schieflage geraten, hat sich durch die guten Resultate der letzten Wochen aber wieder auf Platz elf geschoben. Zuletzt trennte sich die Elf von Trainer Matthias Denneburg 1:1 vom TuS Rheinland Dremmen. Vor dem Derby gegen Kuckum plagen den Coach seit Längerem wieder einmal Personalsorgen: „In den vergangenen Wochen sah es personell sehr gut aus bei uns. Und daraufhin stimmten ja auch die Ergebnisse. Leider muss ich im Spiel gegen Kuckum auf einige wichtige Spieler verzichten.“ Wer genau auf der Kippe steht, wollte Denneburg noch nicht preisgeben. Die erfolgreiche Phase führt der Trainer nicht zuletzt auf ein stark verbessertes Defensivverhalten zurück, denn dort und bei der Anzahl individueller Fehler hatte es doch arg gehapert.