Duell der Formstarken in Kästorf, Nächstes Topspiel für die SVG

Bereits am Freitag startet der 15. Spieltag mit einem Südniedersachsen-Duell in Northeim. Am Samstag dann zwei weitere Duelle zwischen Teams aus dem unteren Drittel, wonach es dann am Sonntag mit den Top-Teams der Landesliga weitergeht. Wir schauen auf die Partien vom kommenden Wochenende in der Übersicht..

Bereits am Freitag trifft Northeim auf den Bovender SV. Während Bovenden in der abgelaufenen Saison beide Spiele gewann, konnte Northeim im Jahr zuvor beide direkten Duelle für sich entscheiden. Die aktuelle Form spricht allerdings klar für Bovenden. Northeim holte aus den letzten sechs Spielen nur einen Punkte, während der BSV drei Spiele in Serie gewann.

Vorsfelde gewann die letzten acht Duelle gegen BSC Acosta allesamt und das mitunter sehr deutlich. Auch aktuell ist Vorsfelde auf Platz eins in der Tabelle und schaltete Gifhorn im Pokal aus. Doch vor allem daheim ist BSC Acosta in guter Form und verlor erst zwei Mal.

Lengede geht gegen den MTV Gifhorn als klarer Underdog in die Partie, doch bei den Gästen, die acht Ligaspiele in Folge gewinnen konnte, bleibt abzuwarten, wie sie auf das Pokalaus gegen Vorsfelde reagieren werden.

Nach dem Stadtderby und dem Spiel gegen Gifhorn also das nächste Spiel für die SVG gegen ein Top-Team. Bleckenstedt gewann zuletzt drei Spiele in Serie und steht auf Platz vier, vier Punkte vor der SVG. Vier Mal standen sich die beiden Kontrahenten gegenüber, wobei jedes Team zwei Spiele für sich entschied. Spannung ist garantiert.

Kästorf und Göttingen 05 sind aktuell in super Form. Die Hausherren gewannen vier Spiele in Folge, während 05 13 Punkte aus den letzten fünf Spielen holte. Im direkten Vergleich gewann Kästorf sechs Spiele und Göttingen 05 fünf Partien. Auch hier wird Spannung geboten sein.

Sülbeck/Immensen konnte in der Vorwoche den lang ersehnten ersten Punkt holen und will gegen Fallersleben nun nachlegen. Die Gäste stehen auf Platz elf und sind eigentlich zum Siegen verdammt, um Punkte gegen den Abstieg zu sammeln.

Am Samstag empfängt Germania Wolfenbüttel die Freien Turner, die auswärts erst einen Sieg feierten. Ein Sieg für die Gäste sollte fast Pflicht sein, doch Germania Wolfenbüttel holte alle neun Saisonpunkte auf heimischen Platz.