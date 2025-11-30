Duell der Formstarken beim SSV Jahn, danach kommt das Topspiel

Am Samstag sah es zwischenzeitlich sogar so aus, als könne sich der MSV Duisburg ein Polster auf die restliche Konkurrenz verschaffen. Doch sowohl der FC Energie Cottbus als auch Rot-Weiss Essen taten den Duisburgern den Gefallen nicht und feierten jeweils sehr späte Erfolge. Die Duisburger selbst fuhren unterdessen drei überzeugende Punkte gegen Alemannia Aachen ein. Auch dem FC Ingolstadt gelang ein Comeback gegen die TSG Hoffenheim II, Schweinfurt verlor knapp gegen den SV Waldhof Mannheim.

Den Auftakt am Sonntag macht der SSV Jahn Regensburg gegen Hansa Rostock. Beide Teams sind aktuell besonders gut drauf. Der VfL Osnabrück reist zum Topspiel gegen den SC Verl. Zum Tagesabschluss misst sich der TSV Havelse mit dem VfB Stuttgart II.

Erste Offensivansätze gingen erst schrittweise über die Bühne. Für Aue kam Jonah Fabisch dem schon recht nahe, Keeper Noah Brdar war jedoch rechtzeitig zur Stelle (8.). Etwas später sollten die Veilchen aber schon Erfolg in ihren Vorstößen erhalten, Julian Günther-Schmidt schloss vor Brdar zum Führungstreffer ab (17.). Die Hausherren - bis dahin noch recht beteiligungslos am Spielgeschehen - nahmen in der Folge wieder aktiver teil. Fatih Kaya hatte dabei die beste Gelegenheit, aber sein Schuss wurde noch von der Linie gekärt (24.).

So ging es in die zweite Hälfte, die mit dem Ausgleich für den SVWW so richtig eingeläutet wurde. Justin Janitzek nickte nach einem Eckball ein (53.). Danach war es eine offene Partie, beide Seiten bemühten sich um die eigene Führung. Erfolg hatte damit schließlich Wiesbaden, das durch den kurz zuvor eingewechselten Donny Bogicevic die Partie drehte (75.). Aue bäumte sich noch einmal auf, konnte aber kaum echte Torchancen produzieren. Ein Abschluss von Fabisch rauschte noch einmal knapp am Gehäuse vorbei (83.). In der tiefen Nachspielzeit machte Nikolas Agrafiotis mit einem Distantreffer den Sack zu (90. +6)

SV Wehen Wiesbaden – FC Erzgebirge Aue 3:1

SV Wehen Wiesbaden: Noah Brdar, Justin Janitzek, Florian Hübner, Niklas May, Jordy Gillekens, Gino Fechner, Tarik Gözüsirin (88. Jakob Lewald), Ryan Johansson (88. Fabian Greilinger), Ole Wohlers (61. Lukas Schleimer), Moritz Flotho (61. Nikolas Agrafiotis), Fatih Kaya (73. Donny Bogicevic)

FC Erzgebirge Aue: Martin Männel, Erik Majetschak, Pascal Fallmann, Tristan Zobel, Moritz Seiffert (69. Jamilu Collins), Jonah Fabisch, Julian Günther-Schmidt (69. Ricky Bornschein), Eric Uhlmann, Boris Tashchy (79. Luan Simnica), Mika Clausen, Jannic Ehlers (79. Erik Weinhauer)

Schiedsrichter: Kevin Behrens (Hasede) - Zuschauer: 12000

Tore: 0:1 Julian Günther-Schmidt (17.), 1:1 Justin Janitzek (53.), 2:1 Donny Bogicevic (75.), 3:1 Nikolas Agrafiotis (90.+6)

_____

Duisburg überrollt Aachen in Halbzeit eins

Viet erzielte den ersten Treffer der Partie. – Foto: IMAGO/peppfoto

MSV Duisburg wird seiner Favoritenrolle gerecht und macht schon in Halbzeit eins alles klar. Alemannia Aachen kann bei den Zebras nur noch einen Ehrentreffer erzielen. MSV Duisburg – Alemannia Aachen 3:1

MSV Duisburg: Maximilian Braune, Tobias Fleckstein, Joshua Bitter (72. Mert Göckan), Alexander Hahn, Can Coskun, Leon Müller, Rasim Bulic (80. Maximilian Dittgen), Conor Noß, Christian Viet (80. Thilo Töpken), Steffen Meuer (73. Jesse Tugbenyo), Patrick Sussek - Trainer: Dietmar Hirsch

Alemannia Aachen: Jan Olschowsky, Sasa Strujic (78. Lukas Scepanik), Jeremias Lorch (67. Faton Ademi), Pierre Nadjombe (81. Emmanuel-Chinedu Elekwa), Marius Wegmann, Bentley-Baxter Bahn, Danilo Wiebe, Lars Gindorf, Mehdi Loune (67. Florian Heister), Niklas Castelle (46. Marc Richter), Mika Schroers - Trainer: Mersad Selimbegovic

Zuschauer: 28119

Tore: 1:0 Conor Noß (7.), 2:0 Steffen Meuer (33.), 3:0 Can Coskun (41.), 3:1 Faton Ademi (80.) _____

Rot-Weiss Essen gelingt der Lucky-Punch

Die erste Hälfte dieser Partie war weitgehend ereignislos. Bis auf ein Abseitstor auf Seiten der Saarländer und eine Chance auf die 1:0-Führung durch Patrick Schmidt ist nicht viel Nennenswertes passiert. Vor allem Uwe Koschinats Team fehlte es an Durchschlagskraft. Die zweite Hälfte konnte die ereignislosen ersten 45 Minuten definitiv ausgleichen. Zwei Minuten nach Wiederanpfiff fand ein Eckball den Kopf des zuvor glücklosen Schmidt (47.), der den Ball per Kopf im Essener Tor versenkte. Lange sollte die Saarbrücker Freude aber nicht halten: Lukas Brumme spielte einen Rückpass auf den frei stehenden Torben Müsel (57.), der zum 1:1-Ausgleich einschob. Aber auch jetzt sollte der schnelle Gegenstoß folgen. Torschütze Schmidt legte auf Florian Pick (62.) ab, der Jose-Enrique Rios Alonso alt aussehen ließ und die erneute Führung für den FCS markierte. In der Crunchtime wurde es dann noch einmal richtig spannend. Einen Handelfmeter konnte der eingewechselte Ahmet Arslan (84.) verwandeln – 2:2. Die nun überlegenen Gastgeber konnten ihre Chancen auf die nächste Führung nicht nutzen. Den Saarländer Eckball nutzte RWE erstklassig: Im Konter schickte Marvin Obuz den ebenfalls eingewechselten Franci Bouebari (90.), der zum 3:2-Siegtreffer für die Ruhrpottler traf und gleichzeitig sein erstes Saisontor markieren konnte. 1. FC Saarbrücken – Rot-Weiss Essen 2:3

1. FC Saarbrücken: Phillip Menzel, Calogero Rizzuto, Philip Fahrner, Lasse Wilhelm, Robin Bormuth, Manuel Zeitz, Kasim Rabihic (74. Rodney Elongo-Yombo), Tim Civeja (87. Niko Bretschneider), Abdoulaye Kamara (80. Richard Neudecker), Patrick Schmidt (74. Kai Brünker), Florian Pick - Trainer: Jürgen Luginger

Rot-Weiss Essen: Jakob Golz, José-Enrique Rios Alonso, Lucas Brumme (90. Michael Schultz), Tobias Kraulich, Michael Kostka, Torben Müsel, Tom Moustier, Klaus Gjasula (67. Marek Janssen), Kaito Mizuta (79. Franci Bouebari), Ramien Safi (67. Ahmet Arslan), Jannik Mause (67. Marvin Obuz) - Trainer: Uwe Koschinat

Zuschauer: 13000

Tore: 1:0 Patrick Schmidt (47.), 1:1 Torben Müsel (57.), 2:1 Florian Pick (62.), 2:2 Ahmet Arslan (83. Handelfmeter), 2:3 Franci Bouebari (90.) _____ FC Ingolstadt belohnt Comeback-Qualitäten

Die U23 der TSG Hoffenheim fackelt gar nicht lange – nach einer Ecke von Paul Hennrich, die vom FCI eigentlich geklärt wurde, schiebt Valentin Lässig nach gerade mal 47 Sekunden zum 1:0 ein. Für die Ingolstädter allerdings kein Grund, schon früh den Kopf in den Sand zu stecken. Nach mehreren Vorstößen belohnte sich Marcel Costly (20.) per Kopf – Ausgleich. Auch in den zweiten 45 Minuten sollte es nicht lange dauern, bis gejubelt werden durfte. Yannis Hör (49.) stellte nach Vorarbeit von Ayoube Amaimouni-Echghouyab die Führung für die TSG wieder her. Costly (62.), der Defensivmann der Schanzer, hatte per Elfmeter die Chance, wieder gleichzusetzen – er blieb eiskalt und schnürte den Doppelpack. Ingolstadt bewies Comeback-Qualitäten. Eine Slapstick-Einlage der Hoffenheimer Abwehr geriet zur Einladung für Frederik Carlsen (76.), der zum 3:2-Siegtreffer traf. Der FCI bugsiert sich so vorerst aus der Gefahrenzone. FC Ingolstadt 04 – TSG 1899 Hoffenheim II 3:2

FC Ingolstadt 04: Kai Eisele, Marcel Costly, Simon Lorenz, Mattis Hoppe (65. Yann Sturm), Max Plath, Linus Rosenlöcher, Jonas Scholz, Max Besuschkow (90. Lukas Fröde), Frederik Carlsen, Gustav Christensen, Julian Kügel (65. Ognjen Drakulic)

TSG 1899 Hoffenheim II: Lúkas Petersson, Valentin Lässig, Yannis Hör, Luca Erlein (83. Lars Strobl), Yannik Lührs, Luka Djuric, Ruben Reisig (83. Alex Honajzer), David Mokwa (65. Ben Opoku), Ayoube Amaimouni-Echghouyab, Paul Hennrich (74. Diren Dagdeviren), Deniz Zeitler (83. Jykese Fields)

Zuschauer: 4000

Tore: 0:1 Valentin Lässig (1.), 1:1 Marcel Costly (20.), 1:2 Yannis Hör (49.), 2:2 Marcel Costly (62. Foulelfmeter), 3:2 Frederik Carlsen (76.) _____

Blitzstart entscheidet die Partie in Ulm

Nicht nur in Ingolstadt werden frühe Treffer erzielt – in Ulm geht’s sogar noch schneller. 22 Sekunden nach Anpfiff durch den Unparteiischen Leonidas Exuzidis stellten die Münchener Löwen schon auf 1:0. Kevin Volland schickte Sigurd Haugen (1.) in die Tiefe, der vor dem Schlussmann der Spatzen eiskalt blieb. Ein herber Schlag für den SSV, der sich aber aufrappelte und mehr Spielanteile sammelte, jedoch ohne wirklich zwingende Gefahr auszustrahlen.

Knapper 1860-Sieg. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibner

Letzten Endes sollte es auch bei nur einem Treffer bleiben, denn der zweite Durchgang hatte keine fußballerischen Leckerbissen mehr zu bieten. Hinzu kam ein medizinischer Notfall, der für beide Fanlager einen Stopp des Supports zur Folge hatte. Der Sieg des TSV lässt sie weiterhin sicher im Mittelfeld stehen und verschärft die Krise des Zweitliga-Absteigers. SSV Ulm 1846 Fußball – TSV 1860 München 0:1

SSV Ulm 1846 Fußball: Christian Ortag, Lukas Mazagg, Max Scholze, Marcel Seegert (84. André Becker), Dennis Chessa (84. Jan Boller), Max Julian Brandt, Dennis Dressel, Niklas Kölle, Mirnes Pepic (69. Paul-Philipp Besong), Lucas Röser (69. Elias Löder), Leon Dajaku (78. Ensar Aksakal) - Trainer: Pavel Dotchev

TSV 1860 München: Thomas Dähne, Max Reinthaler, Sean Dulic, Clemens Lippmann, Philipp Maier, Siemen Voet, Marvin Rittmüller (85. Tim Danhof), Thore Jacobsen, Patrick Hobsch, Kevin Volland (75. David Philipp), Sigurd Haugen (75. Florian Niederlechner) - Trainer: Markus Kauczinski

Tore: 0:1 Sigurd Haugen (1.) _____ Cottbus ringt Köln in Überzahl nieder

Cottbus gehörte die Anfangsphase, etwaige Angriffsvorstöße blieben in letzter Instanz aber nicht zwingend genug. Als Antwort kamen die Kölner immer stärker auf. Lex-Tyger Lobinger eröffnete vom Elfmeterpunkt für die Domstädter (24.). Cottbus näherte sich in der Folge durch Distanzversuche von Simon Straudi (28.) und Tolcay Cigerci an (30.), die dicke Chance auf den Ausgleich bot sich dann schließlich ebenfalls per Strafstoß. Dudu legte Moritz Hannemann strafwürdig, doch Cigerci traf vom Punkt nur den Pfosten (33.). Cottbus war in der Folge weiter bemüht, doch blieb glücklos.

Wildes Spiel in der Lausitz. – Foto: Imago Images

Nach der Pause waren die Lausitzer auch direkt auf der Höhe. Straudi prüfte mit seinem Abschluss Dudu, der aber rechtzeitig auf der Hut war und vereitelte (50.). Cottbus blieb weiter am Drücker. Zunächst parierte Dudu erneut gegen Cigerci, daraufhin riss Florian Engelhardt aber Hannemann vor dem Tor runter. Der Schiedsrichter entschied auf Elfmeter und den roten Karton für den Kölner. Cigerci verwandelte und Cottbus hatte das Momentum auf seiner Seite (59.). Doch mitten in die Hoffnung der Aufholjagd traf Tim Kloss für die Kölner per Kopf nach Ecke von Leonhard Münst (61.). Cottbus war wieder in der Bredouille und lieferte. Erik Engelhardt stellte nach schönem Schlenzer wieder auf pari (71.). Die Cottbuser drängten nun auf den Siegtreffer und belohnten sich kurz vor Ablauf der regulären Spielzeit durch Anderson Lucoqui (84.). Am Ende ist eine klare Willensleistung der Lausitzer, die dadurch weiterhin auf Augenhöhe mit den Duisburgern bleiben. FC Energie Cottbus – Viktoria Köln 3:2

FC Energie Cottbus: Marius Funk, Axel Borgmann, Tim Campulka (84. Anderson Lucoqui), Leon Guwara (69. Timmy Thiele), Simon Straudi, Dominik Pelivan, Tolcay Cigerci, Jannis Boziaris (46. Merveille Biankadi), Moritz Hannemann (69. Justin Butler), King Manu (46. Nyamekye Awortwie-Grant), Erik Engelhardt

Viktoria Köln: Eduardo Dos Santos Haesler, Lars Dietz, Meiko Sponsel, Simon Handle, Florian Engelhardt, Lucas Wolf, Tim Kloss, Leonhard Münst (86. Robin Velasco), Lex-Tyger Lobinger (76. Benjamin Zank), David Otto (62. Leander Popp), Yannick Tonye (76. Tobias Eisenhuth)

Schiedsrichter: Timon Schulz

Tore: 0:1 Lex-Tyger Lobinger (24. Foulelfmeter), 1:1 Tolcay Cigerci (59. Foulelfmeter), 1:2 Tim Kloss (61.), 2:2 Erik Engelhardt (71.), 3:2 Anderson Lucoqui (84.)

Rot: Florian Engelhardt (58./Viktoria Köln/Grobes Foulspiel)

Besondere Vorkommnisse: Tolcay Cigerci (FC Energie Cottbus) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart (33.).

_____

Schweinfurter Kampf bleibt ohne Ertrag

Interessante Jubelpose von Terrence Boyd. – Foto: Julien Christ / sportfotografie.de

Schweinfurt musste schon früh den ersten Nackenschlag verarbeiten. Terrence Boyd stand nach einem Dribbling von Kennedy Okpala richtig für den Abpraller und vollendete zur Führung (4.). Die Schnüdel waren daraufhin aktiv, aber ohne die entscheidende Konsequenz. Erst in der zweiten Hälfte belohnte sich der Aufsteiger für eine bis dahin ansprechende Vorstellung. Ekin Celebi sorgte zunächst für den Ausgleich (52.), doch kurz darauf setze Okpala erneut zu einem Alleingang an und stellte die alte Führung wieder her (53.). Es war in der Folge ein grundsätzlich offenes Spiel, in dem die Hausherren noch einmal drankamen. Nachdem Jakob Tranziska seinen Kofpball nur an die Latte setzte, drückte Pius Krätschmer den Abpraller über die Linie (76.). Final hatte aber erneut Mannheim den längeren Atem. Terrence Boyd sorgte nach einem Eckball für den 3:2-Endstand (83.) 1. FC Schweinfurt 05 – SV Waldhof Mannheim 2:3

1. FC Schweinfurt 05: Toni Stahl, Nick Doktorczyk (64. Leonard Langhans), Thomas Meißner, Lucas Zeller (90. Erik Shuranov), Pius Krätschmer, Ekin Çelebi, Kristian Böhnlein (90. Uche Obiogumu), Joshua Endres, Johannes Geis, Michael Dellinger (64. Jakob Tranziska), Manuel Wintzheimer - Trainer: Victor Kleinhenz

SV Waldhof Mannheim: Thijmen Nijhuis, Tim Sechelmann, Lukas Klünter, Niklas Hoffmann, Samuel Abifade, Janne Sietan (46. Julian Rieckmann), Arianit Ferati (46. Adama Diakhaby), Diego Michel, Kennedy Okpala, Terrence Boyd (88. Malte Karbstein), Nicklas Shipnoski (59. Emmanuel Iwe) - Trainer: Luc Holtz

Schiedsrichter: Sebastian Hilsberg (Grünstadt) - Zuschauer: 10000

Tore: 0:1 Terrence Boyd (4.), 1:1 Ekin Çelebi (52.), 1:2 Kennedy Okpala (53.), 2:2 Pius Krätschmer (76.), 2:3 Terrence Boyd (83.) _____ Liveticker: SSV Jahn Regensburg - F.C. Hansa Rostock

_____ Liveticker: SC Verl - VfL Osnabrück

Heute, 16:30 Uhr SC Verl SC Verl VfL Osnabrück VfL Osnabrück 16:30 live PUSH

_____

Liveticker: VfB Stuttgart II - TSV Havelse