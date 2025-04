Duell der Formstarken am Winzerkeller

FC Bitburg – SV Rot-Weiss Wittlich (Samstag, 18 Uhr, Rasenplatz Stadion Ost in Bitburg)

Ausgangslage: Ralf Rizvani hatte am Mittwoch Geburtstag. Seine Mitspieler würden den 24-jährigen Mittelfeldakteur gerne am Samstag mit drei Punkten nachträglich beschenken. Mit einem Derbysieg würden die Wittlicher als Tabellendritter oben dranbleiben. Die Akteure aus der Säubrennerstadt haben noch eine Rechnung offen. Im Hinspiel siegten die Bierstädter dank eines späten Treffers von Joshua Bierbrauer (89.) mit 1:0. Für Bitburg geht als Tabellenneunter nach oben wie unten (nur noch) wenig. Personell gehen die Hausherren allerdings auf dem Zahnfleisch. FCB-Trainer Fabian Ewertz berichtet: „Im Dienstagstraining hatte ich nur zehn Leute. Daher machte eine Aufarbeitung der unnötigen 1:2-Niederlage gegen Kirchberg wenig Sinn. Die Favoritenrolle liegt bei Wittlich.“ Rot-Weiss-Trainer Fahrudin Kuduzovic frohlockt: „Wir freuen uns auf das Derby, stehen aber vor einer schweren Aufgabe. Bitburg besitzt individuelle Qualität. In den vergangenen Wochen haben wir oft auf Kunstrasen gespielt, weshalb wir uns nun auf Naturrasen umstellen müssen.“

Personal: Fabian Fisch (privat verhindert), Pascal Müller (Syndesmosebandriss), Pascal Alff (Zahn-Operation), Michael Schroeder und Dans Spruds (beide krank) fallen aus. Benedikt Häb macht nach seinem Faserriss zumindest wieder erste Gehversuche. Kevin Arbeck (Fußprobleme) wird aufseiten der Gäste ausfallen. Zudem ist ein Einsatz von Matthias Heck (angeschlagen) fraglich.

VfB Linz – SG Hochwald (Sonntag, 14 Uhr, Kunstrasenplatz Kaiserbergstadion, Linz)

Ausgangslage: Nach sieben sieglosen Spielen, in denen die SG Hochwald sechs Mal als Verlierer vom Platz ging, gelang mit dem 3:1 gegen die SG Westerburg ein Befreiungsschlag. „Der Sieg hat sehr gut getan. Gerade beim Durchwechseln hat man aber gemerkt, dass wir noch nicht komplett stabil sind. Linz hat eine der besten Spielanlagen und eine sehr gute Spielidee. Mir persönlich haben sie da sogar besser gefallen als Mülheim-Kärlich und Cosmos Koblenz. Daher erwarte ich ein Spiel, in dem beide einen fußballerischen Ansatz haben. Wir sind nach wie vor in der Pflicht gegenüber anderen Teams, für die es noch um viel geht, unsere Hausaufgaben zu erledigen, um einen fairen Wettbewerb zu gewährleisten“, meint Fabian Mohsmann, Trainer der Hochwälder.

Personal: Bei der SG Hochwald sind keine Änderungen im Vergleich zur Partie gegen Westerburg zu erwarten. Lucas Thinnes befindet sich nach einem auskurierten Außenbandriss zumindest wieder im Lauftraining. Till Weber (nach Kreuzbandriss) ist ebenfalls wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen. Für beide kommt ein Einsatz aber noch zu früh.

TuS Mosella Schweich – FV Hunsrückhöhe Morbach (Sonntag, 14.30 Uhr, Kunstrasenplatz am Winzerkeller, Schweich)

Ausgangslage: Nach zwei Siegen in Folge (7:1 gegen Hochwald und 2:1 in Immendorf) ist in Schweich die Hoffnung auf den Klassenverbleib wieder deutlich gestiegen. Dennoch hat sich an der Ausgangslage nichts geändert: Weiterhin zählen nur Siege. Mit der FV Hunsrückhöhe kommt ein Team an den Winzerkeller, das sich seit Wochen in einer bestechenden Form befindet. „Morbach ist super drauf und verfügt meiner Meinung nach über den besten Kader, was die regionalen Teams angeht. Entsprechend spielen sie einen technisch sehr sauberen Ball. Ungeachtet dessen wollen wir nachlegen und werden versuchen, über eine gute Grundordnung in die Zweikämpfe zu kommen“, sagt Schleimer. Für die FVH (aktuell Fünfter) ist sogar noch Rang drei in der Endabrechnung möglich. Für die Morbacher gilt es, „nur“ an die Leistung aus dem vergangenen 2:0-Heimsieg gegen die SG Schneifel anzuknüpfen. „Aufgrund der Ausgangslage, der sicher vielen Zuschauer und dem Derbyfaktor gehen wir von einem hochemotionalen Spiel in Schweich aus. Die Mosella hat sich in den vergangenen Wochen in eine gute Position gebracht“, warnt Philipp Frank, Trainer der Hunsrücker.

Personal: Nach dem Sieg in Immendorf sind bei den Schweichern keine personellen Änderungen vorgesehen. Bei der FVH stehen hinter den Einsätzen von Martin Schultheis (Adduktorenprobleme) und Maximilian Schemer (Rückenprobleme) noch Fragezeichen.

Cosmos Koblenz – FSV Trier-Tarforst (Sonntag, 15 Uhr, Kunstrasen Junglas-Baumaschinen-Stadion, Mendig)

Ausgangslage: Die Rollen sind klar verteilt, wenn der Tabellenzweite aus Koblenz (61 Zähler) die abstiegsgefährdeten Tarforster (30) empfängt. Im Hinspiel landete der FSV beim 1:1 indes einen Achtungserfolg gegen den Oberligaabsteiger. Co-Trainer Sven Haubrich konstatiert: „Cosmos ist seit 17 Spielen ungeschlagen und hat 13 davon gewonnen. Das wird ein schweres Auswärtsspiel. Cosmos verfügt nicht nur über spielerische Qualität, sondern hat sich im Winter noch mal gezielt verstärkt. Das unterstreicht ihren klaren Anspruch, in die Oberliga aufzusteigen. Für uns wird es eine riesige Herausforderung, gegen dieses Spitzenteam zu bestehen. Wir gehen als klarer Außenseiter in die Partie und haben nichts zu verlieren. Als Mannschaft wollen wir enger zusammenstehen, kompakter verteidigen und ein unangenehmerer Gegner sein. In den Zweikämpfen wollen wir präsenter werden, das Spiel in Mendig so lange wie möglich offenhalten und mutig auftreten.“

Personal: Niklas Gouverneur fällt mit einer Oberschenkelverletzung aus. Zudem fehlen Moritz Hannappel, Jonas Witz (beide private Gründe) und Matthias Finsterwalder (Europareise).

Info:

Zu- und Abgänge bei der FV Hunsrückhöhe Morbach

Nach einer Saison kehrt Matthias Haubst (28), der im vergangenen Sommer zu Rheinlandligakonkurrent TuS Kirchberg gewechselt war, zurück zur FV Hunsrückhöhe Morbach. Als weiteren Neuzugang präsentiert der Sportliche Leiter Marcel Lorenz Detsit Choompong (21). Den aktuell noch in Diensten des Bezirksligisten SV Lüxem stehenden Angreifer schätzt Lorenz besonders wegen dessen Schnelligkeit. Aus den Reihen des JFV Hunsrückhöhe rücken Henrik und Kjell Molitor auf. Verlassen wird den FVH Carsten Conrad, der sich dem künftig vom Ex-Morbacher Marius Botiseriu trainierten Birkenfelder B-Ligisten SG Niederhambach anschließt. Berufsbedingt stehen noch Fragezeichen hinter René Amtmann und Louis Kappes. Während der Verbleib von Trainer Philipp Frank inzwischen fix ist, ist die Zukunft von „Co“ Kai Hammes (familiäre Gründe) noch ungeklärt. Eric Busch soll Torwarttrainer Thomas Gutweiler künftig unterstützen. ⇥(AA)