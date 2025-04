Süd gibt Gas. – Foto: Martina Krämer-Lichtschla

Duell der Formstärksten im Kreis: Süder fordern Gnadental Nach dem verlorenen Kreispokalfinale wartet auf den 1. FC Grevenbroich-Süd das nächste Topspiel: Aufstiegskandidat DJK Gnadental stellt sich in Neuenhausen vor.

Am Ostermontag empfing der 1. FC Grevenbroich-Süd den Landesligisten VfL Jüchen/Garzweiler zum Kreispokalfinale. Am Sonntag (Anstoß 15 Uhr) ist der Aufsteiger gleich im nächsten Top-Spiel Gastgeber der DJK Gnadental. Die Neusser stehen punktgleich mit dem OSV Meerbusch an der Tabellenspitze der Bezirksliga.

Morgen, 15:00 Uhr 1. FC Grevenbroich-Süd Grevenb.-Süd DJK Gnadental Gnadental 15:00 PUSH Der 1. FC Grevenbroich-Süd spielt die sportlich vielleicht anspruchsvollste Woche der Saison. Nach der 0:2-Niederlage im Pokalfinale gegen den Landesligisten wartet mit Gnadental der nächste Topgegner. Für Botan Melik, der seit der Winterpause den Klub aus Neuenhausen trainiert, sind das die interessantesten Gegner. „Die Enttäuschung nach der Finalniederlage war groß, dennoch habe ich am liebsten die Partien gegen spielerisch starke Mannschaften, das macht am meisten Spaß. Und wir haben schon gezeigt, dass wir in dieser Liga vor niemanden Angst haben müssen“, führt Melik aus. Der Coach muss am Sonntag jedoch auf seinen besten Torjäger, Berkay Köktürk, verzichten, nachdem er im Kreispokalfinale nach einer Rudelbildung in der Nachspielzeit die Rote Karte sah. Der Angreifer ist nun für zwei Spiele gesperrt.

Sturmpartner und Winterneuzugang Gökan Lekezis hatte nach überstandener Lungenentzündung am Ostermontag wieder eine Halbzeit gespielt, auch am Sonntag soll er wieder dabei sein. „Wir müssen sehen, wie lange er spielen kann. Wenn er keine Luft mehr hat, nehmen wir ihn raus.Er kämpft sich immer weiter rein und holt weiter auf“, erklärt Melik. Jesic auf der Bank?