Duell der Formschwachen! Northeim und Volkmarode wollen aus der Krise

Trainer Collin Gerstung rechnet stark damit, dass es „sehr wahrscheinlich unser letztes Spiel werden“ könnte. Während die Partie in Northeim auf Kunstrasen wohl stattfinden wird, sieht er die darauffolgende Heimbegegnung aufgrund der Wetterlage kritisch. „Deswegen gehen wir in das Spiel, als wäre es das letzte für uns 2025.“

Die Mannschaft wird erneut mit dem Reisebus anreisen – ein Zeichen dafür, dass die Stimmung trotz der jüngsten Ergebnisse positiv bleibt. „Wir haben Bock auf das Spiel. Auch wenn unsere Ergebnisse in den letzten Wochen nicht so optimal waren, wie wir uns das gewünscht hatten,“ sagt Gerstung. Dabei sieht er weniger ein grundsätzliches Leistungsproblem, sondern das Lehrgeld eines jungen Kaders: „Wir werden im Moment noch zu hart bestraft für die Dinge, die wir falsch machen. Weil wir haben Qualität, wir machen viele Dinge auch gut und richtig. Aber wir werden halt für die Dinge, die wir falsch machen, brutal effizient vom Gegner bestraft.“ Aus den letzten fünf Spielen gab es nur einen Punkt, vor allem auswärts hapert es. Dort sammelten die Rot-Weißen nur einen mickrigen Zähler.

Dass die Ergebnisse zuletzt ausblieben, führt der Trainer klar auf fehlende Reife in entscheidenden Momenten zurück. Gleichzeitig betont er, dass die Mannschaft Fortschritte macht: „Vielleicht jetzt diesen Schritt an Entwicklung wieder gemacht zu haben. Da hilft jede Trainingseinheit, da hilft jedes Spiel. Aber in Summe braucht das natürlich auch Zeit, bis man da eine gewisse Reife an den Tag legt.“ Auch bei Northeim waren die letzten Wochen nicht erfolgreich. Die Eintracht ist seit sieben Spielen sieglos und holte dabei nur zwei Punkte. Tabellarisch heißt es Platz elf gegen 13, wobei Northeim zwei Punkte Vorsprung hat.

In Northeim soll nun der nächste Entwicklungssprung erfolgen – und idealerweise etwas Zählbares mitgenommen werden. Die Marschroute ist eindeutig: „Am Ende geht man in jedes Spiel, um es zu gewinnen. Und so wollen wir am Sonntag natürlich auch wieder auftreten.“ Trotz der schwierigen Phase bleibt das Selbstvertrauen bestehen – und die Lust auf Wettbewerb ebenso.