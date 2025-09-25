Duell der Fehlstarter in Kästorf, Spitzenspiel in Bleckenstedt

In der Landesliga Braunschweig geht es bereits am Freitag richtig rund und drei Partien stehen an. Darunter das Spitzenspiel in Bleckenstedt und ein ungleiches Duell in Sülbeck. Am Sonntag will dann der MTV Gifhorn seine Tabellenführung weiter ausbauen. Wir schauen auf die Partien..

In der Vorsaison gab es zwei Siege für den Bovender SV und auch in der aktuellen Saison sind die Südniedersachsen super in Form. Man steht auf Rang vier und verlor nur ein Spiel. Fallersleben hingegen steht auf dem ersten Abstiegsrang und spielte von den vergangenen fünf Partien drei Mal Remis.

Platz neun gegen Platz elf und beide Teams trennen nur ein Punkt. Der Saisonstart des Liganeulings war sehr solide und der Abstand auf die Abstiegsränge beträgt drei Punkte. Die Freien Turner sind seit fünf Partien ohne Sieg, verloren dabei allerdings nur ein Spiel und standen nahezu allen Spitzenteams gegenüber. Jetzt soll endlich wieder ein Sieg bejubelt werden.

In der absolut richtigen Spur ist der MTV Gifhorn. Dazu trug der Sieg gegen den 1. SC Göttingen 05 ebenfalls bei. Nun wartet BSC Acosta, der in der Vorwoche einen souveränen Sieg gegen Lengede feierte. Dennoch ist die Favoritenrolle klar und Gifhorn will Platz eins verteidigen.

Ein echtes Spitzenspiel findet in Bleckenstedt statt. Platz drei gegen Platz fünf und beide Teams trennt nur ein Punkt. Die Duelle der beiden Teams waren stets torreich und es wird darum gehen, den Abstand nach oben nicht weiter abreißen zu lassen. Die Germania ist außerdem schon seit drei Partien ohne Sieg und will zurück in die Spur finden.

So., 28.09.2025, 15:00 Uhr SSV Kästorf SSV Kästorf SV Lengede SV Lengede 15:00 PUSH

Zwei Fehlstarter treffen in Kästorf aufeinander. Der heimische SSV rangiert auf Rang zwölf und hat schon einen erheblichen Abstand auf die Spitzengruppe. Auf der anderen Seite hat Lengede noch keinen Punkt sammeln können und steht mit dem Rücken zur Wand. Zudem gewann Kästorf die letzten vier direkten Duelle allesamt.

Aufsteiger Sülbeck/Immensen hat kein Tor und keinen Punkt und die SVG Göttingen hat noch keine Niederlage schlucken müssen. Auch hier sind die Vorzeichen absolut klar und die Gäste gehen als klarer Favorit in das Spiel beim Tabellenletzten. Das bisher einzige Aufeinandertreffen der FuPa-Datenbank gewann allerdings der Aufsteiger. Im Pokal letzten Jahres setzte sich der FC im Elfmeterschießen durch.

Sechs Mal standen sich die beiden Teams gegenüber und sechs Mal gewann Northeim. Allerdings sind diese Spiele auch schon einige Jahre her. Doch auch in der aktuellen Saison läuft es bei der Eintracht besser als bei der Germania. Drei Spiele in Serie gewann Northeim, während Wolfenbüttel insgesamt nur drei Punkte sammelte.