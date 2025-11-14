"Duell der Extreme": Schlusslicht Köfering kontra Primus Raigering

"David" SV Köfering (14./7) gegen "Goliath" SV Raigering (1./35), ein "Duell der Extreme" sehen die Fans am Samstag um 14.00 Uhr, wenn der Ligaprimus beim Tabellenschlußlicht im Rahmen des 17. Spieltags der Kreisliga Süd seine Visitenkarte abgibt. Für die Heimelf sicherlich eins der "leichtesten" Spiele, denn niemand wir auch nur einen Cent auf die Helleder-Truppe setzen. Andererseits steht der Gast natürlich unter dem absoluten Druck des Gewinnenmüssens, denn alles andere, als ein Dreier käme einer Sensation gleich und wäre für die Panduren fatal, denn die Verfolger lauern in nur geringem Abstand zur Kratzer-Crew.

Das Topspiel der Runde 17 findet in Rieden statt, allerdings wurde das Match der Vilstalelf gegen den TSV Königstein auf Wunsch der Gäste auf den kommenden Dienstagabend verlegt (siehe FuPa-Bericht vom 13.11. - "Yannick Hutzler im ZDF-Sportstudio"). Der FCR (3./31) hätte sich am gestrigen Abend im Nachholer gegen den SV Freudenberg (6./28) auf Platz 2 und bis auf einen Punkt an Spitzenreiter SV Raigering heranschieben können, setzte die Heimpartie mit 1:3 aber in den Sand und tritt damit auf Rang 3 auf der Stelle. Der Rückstand auf die Panduren bleibt fünf Punkte, am Dienstag nimmt man nun gegen den einen Punkt besser dastehenden TSV Königstein (2./32) einen erneuten Anlauf, sich auf die zweite Stufe des "Stockerls" zu hieven. Schwenken wir mit unserem Blick noch hinab in die Tiefen des Klassements. Köfering also vor einer "Herkulesaufgabe", die zuletzt erfolgreiche Konkurrenz auf den Rängen 12 und 13 möchte den erarbeiteten neuen Schwung nutzen, um am besten gleich nachzulegen. Sowohl der ASV Haselmühl (13./11 - gegen Schmidmühlen), als auch der SC Luhe-Wildenau II (12./15 - gegen Freudenberg) hoffen auf drei Punkte auf eigenem Geläuf, rechtzeitig vor dem "Winterschlaf" würden die die Ausgangslage für den Re-Start im März 2026 noch verbessern. Die beiden am "Rande des Abgrunds" platzierten TuS WE Hirschau (10./17) und FC Edelsfeld (11./16) stehen sich im direkten Duell am Hahnenkamm gegenüber, da geht´s darum, den Abstand zur Gefahrenzone größer zu gestalten bzw. ein Abrutschen in diese zu verhindern. Rückblick auf ein Nachholspiel vom Donnerstagabend:

Lange Gesichter in Rieden. Statt des erhofften Sieges und dem damit verbundenen Sprung auf Platz 2 setzte es eine unerwartete 1:3-Niederlage gegen den SV Freudenberg. Die Gäste waren von Anfang an hellwach, überbrückten schnell das Mittelfeld und setzten immer wieder gefährliche Nadelstiche. Die Platzherren fanden dagegen oft kein probates Mittel, hatten aber auch durchaus ihre Torgelegenheiten. Ein glänzend aufgelegter SVF-Keeper Lukas Ries und die zumeist fehlenden berühmten Zentimeter verhinderten einen vorzeitigen Torerfolg der Heimelf. Die beste Phase im ersten Spielabschnitt mit guten Chancen von Youssef El Mankouchi (8./21) und Sven Florek (17.) erbrachte nicht den möglichen Treffer für Rieden. Nach einem vermeidbaren Abwehrfehler bedankte sich Michael Bischof in der 27. Minute mit der zu diesem Zeitpunkt schmeichelhaften 0:1-Führung der Gäste. Eine Glanzparade von Schlussmann Lukas Ries, als Youssef El Mankouchi abgezogen hatte, rettete dem SV Freudenberg die knappe Halbzeitführung. Wer nach der Pause einen Sturmlauf der Hausherren erwartet hatte, sah sich arg getäuscht. Der Tabellensechste agierte weiter sehr konzentriert und engagiert. Die Scheibel-Truppe bekam nie richtig Zugriff auf die Partie und als Sebastian Bauer in der 57. Minute zum 2:0 einschoss, war das Spiel eigentlich schon vorentschieden. Eine weitere sehenswerte Glanztat von Keeper Ries, als erneut Youssef El Mankouchi (66.) in ihm seinen Meister fand und ein Pfostenstreifschuss vom selben Spieler (76.) verhinderten das mögliche Anschlusstor. In der 81. Minute war es erneut der scheidende SVF-Spielertrainer Sebastian Bauer, der mit seinem zweiten Tor an diesem für Rieden gebrauchten Abend endgültig den Deckel auf die Begegnung legte. Der 1:3-Anschlusstreffer per Kopf von Daniel Wein in der 93. Minute war nur noch Ergebniskosmetik.(Quelle: Spielbericht Peter Gattaut, FCR) "Heute hat einfach die effektivere Mannschaft gewonnen. Wir haben gut begonnen mit zwei bis drei Chancen, bekommen mit dem ersten Torschuss von Freudenberg das aber das 0:1. Zweite Halbzeit das gleiche Bild und am Ende konnten wir nur noch Ergebniskosmetik betreiben . Es gibt einfach solche Spiele", sagt FCR-Coach Bernd Scheibel am Donnerstagabend. "In jedem Spiel gegen Rieden in den letzten zwei Spielzeiten waren wir spielerisch die bessere Mannschaft, gingen aber jedes Mal als Verlierer vom Platz. Daher ist der Sieg heute schon eine kleine Genugtuung. Wir mussten die erste viertel Stunde überstehen, wo sich Rieden mehrere gute Torchancen erspielen konnte. Dann kamen wir immer besser ins Spiel. Mit viel Lauf- und Kampfbereitschaft gingen wir nicht in verdient in Führung. Auch in Halbzeit zwei, als Rieden immer mehr nach vorne werfen musste, waren wir immer wieder mit schnellen Kontern gefährlich. Folgerichtig erhöhten wir auf 3:0. Glückwunsch an die Jungs, die eine tolle Leistung gezeigt und sich für den Aufwand belohnt haben", so Michael Roith, Co-Trainer beim SVF. Tore: 0:1 Michael Bischof (27.) 0:2 und 0:3 Sebastian Bauer (57./81.), 1:3 Daniel Wein (93.) - Schiedsrichter: Vincent Prösl - Zuschauer: 100 Die Partien des 17. Spieltags: