Duell der Extreme: Erster Germania fährt zur Schießbude Pflugfelden

---

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr FC Marbach FC Marbach TSV Phönix Lomersheim TSV Phönix 15:00 PUSH



FC Marbach ist Siebter mit 32 Punkten (36:47 Tore) und kommt mit Selbstvertrauen: zuletzt ein 2:1 bei Bissingen II. TSV Phönix Lomersheim steht auf Rang 14 mit 22 Punkten (42:57 Tore) und verlor zuletzt dramatisch 2:3 gegen Hessigheim. Das Hinspiel war ein Marbacher Auswärtssieg: Phönix – Marbach 2:3. Damals trafen Burak Yalman (5.), Julius Stotz per Foulelfmeter (20.), Nikolaos Tsiolakidis (34.), Christos Makrigiannis (44.) und Tim Dettinger (68.). Marbach weiß also, dass dieses Duell Tore verspricht. Phönix weiß, dass man gegen Marbach mithalten kann – aber auch, wie schnell es wegrutschen kann.

---

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr TASV Hessigheim Hessigheim TSV Merklingen Merklingen 15:00 PUSH



Hier prallen zwei Teams aufeinander, die in der Tabelle nur durch Nuancen getrennt sind – und dennoch um ganz unterschiedliche Gefühle spielen. TASV Hessigheim ist Zwölfter mit 26 Punkten aus 18 Spielen (44:32 Tore) und kommt aus einem emotionalen 3:2 bei Phönix. TSV Merklingen steht als Neunter bei 30 Punkten (21 Spiele, 45:44 Tore) und verlor zuletzt 1:3 gegen Heimsheim. Das Hinspiel gewann Merklingen klar 3:1: Fabian Heim (53.), Kai Dominik Woischiski (67., 89.) und Filippo Russo (90.+1). Hessigheim hat also eine Rechnung offen – und bringt zugleich offensiven Mut mit.

---

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr FV Löchgau FV Löchgau II TSV Heimsheim Heimsheim 15:00 PUSH



Ein Duell, das nach Aufsteiger-Energie und Verfolgerdruck riecht. FV Löchgau II (Auf) ist Zehnter mit 27 Punkten (38:45 Tore) und kam zuletzt mit einer 1:4-Niederlage in Schwieberdingen zurück. TSV Heimsheim (Auf) steht als Fünfter bei 35 Punkten (58:36 Tore) und gewann zuletzt 3:1 in Merklingen. Das Hinspiel gewann Löchgau II auswärts 2:1 in Heimsheim: Liam Neupert (21.), Nick Eisenhardt (82.), Simeon Zampakos (90.). Heimsheim weiß also, dass Löchgau II spät zustechen kann – und dass man wach bleiben muss bis zur letzten Minute. Ein Duell, das nach Aufsteiger-Energie und Verfolgerdruck riecht. FV Löchgau II (Auf) ist Zehnter mit 27 Punkten (38:45 Tore) und kam zuletzt mit einer 1:4-Niederlage in Schwieberdingen zurück. TSV Heimsheim (Auf) steht als Fünfter bei 35 Punkten (58:36 Tore) und gewann zuletzt 3:1 in Merklingen. Das Hinspiel gewann Löchgau II auswärts 2:1 in Heimsheim: Liam Neupert (21.), Nick Eisenhardt (82.), Simeon Zampakos (90.). Heimsheim weiß also, dass Löchgau II spät zustechen kann – und dass man wach bleiben muss bis zur letzten Minute. ---



Beide Teams stehen im unteren Drittel – und doch ist dieses Spiel für beide eine Chance, sich zu stabilisieren. TSV Schwieberdingen ist 13. mit 24 Punkten (48:49 Tore) und kommt aus einem 4:1 gegen Löchgau II. AKV B.G. Ludwigsburg (Auf) ist 15. mit 20 Punkten (49:76 Tore) – und wurde zuletzt von Kornwestheim mit 0:11 überrollt. Das Hinspiel war ein echtes Spektakel: AKV – Schwieberdingen 3:4 mit Toren von Edison Qenaj (4.), Francesco Masso (22., 58.), Samuel Gruschwitz (38.), Shkemb Miftari (67., 90.) und Piero Stampete (70.). Schwieberdingen weiß: Dieses Spiel kann wieder ausarten. Der AKV weiß: Nach dem 0:11 zählt vor allem Widerstand. Beide Teams stehen im unteren Drittel – und doch ist dieses Spiel für beide eine Chance, sich zu stabilisieren. TSV Schwieberdingen ist 13. mit 24 Punkten (48:49 Tore) und kommt aus einem 4:1 gegen Löchgau II. AKV B.G. Ludwigsburg (Auf) ist 15. mit 20 Punkten (49:76 Tore) – und wurde zuletzt von Kornwestheim mit 0:11 überrollt. Das Hinspiel war ein echtes Spektakel: AKV – Schwieberdingen 3:4 mit Toren von Edison Qenaj (4.), Francesco Masso (22., 58.), Samuel Gruschwitz (38.), Shkemb Miftari (67., 90.) und Piero Stampete (70.). Schwieberdingen weiß: Dieses Spiel kann wieder ausarten. Der AKV weiß: Nach dem 0:11 zählt vor allem Widerstand. ---

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr SV Salamander Kornwestheim SVS Kornwest TV Aldingen TV Aldingen 15:00 PUSH



Das Spiel der Extreme: SV Salamander Kornwestheim ist Sechster mit 34 Punkten – aber mit einem Torverhältnis, das die Liga erschüttert: 81:25. Und Kornwestheim kommt aus dem historischen 11:0 in Ludwigsburg. TV Aldingen ist Dritter mit 36 Punkten (52:40 Tore) und hat nun die Aufgabe, gegen den Torsturm zu bestehen. Das Hinspiel war ein Kornwestheimer Feuerwerk: Aldingen – Kornwestheim 1:7 mit Treffern von Tom Schneider (5., 44.), Danny Schima (9., 80.), Sandro Freitas (21.), Gian Luca Diego Altobelli (47.), Issa Mira (75.) und Kaan Cinar (50.) für Aldingen; Schiedsrichter damals: Cemal Kaya, Zuschauer: 120. Aldingen hat also eine offene Wunde. Kornwestheim hat den Beweis, dass es Aldingen zerschneiden kann. Und genau deshalb hängt über dieser Partie eine besondere Spannung. Das Spiel der Extreme: SV Salamander Kornwestheim ist Sechster mit 34 Punkten – aber mit einem Torverhältnis, das die Liga erschüttert: 81:25. Und Kornwestheim kommt aus dem historischen 11:0 in Ludwigsburg. TV Aldingen ist Dritter mit 36 Punkten (52:40 Tore) und hat nun die Aufgabe, gegen den Torsturm zu bestehen. Das Hinspiel war ein Kornwestheimer Feuerwerk: Aldingen – Kornwestheim 1:7 mit Treffern von Tom Schneider (5., 44.), Danny Schima (9., 80.), Sandro Freitas (21.), Gian Luca Diego Altobelli (47.), Issa Mira (75.) und Kaan Cinar (50.) für Aldingen; Schiedsrichter damals: Cemal Kaya, Zuschauer: 120. Aldingen hat also eine offene Wunde. Kornwestheim hat den Beweis, dass es Aldingen zerschneiden kann. Und genau deshalb hängt über dieser Partie eine besondere Spannung. ---

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr TV Pflugfelden Pflugfelden SV Germania Bietigheim SV Germania 15:00 PUSH



Wenn der Tabellenführer beim Schlusslicht antritt, ist das Wort Pflicht fast zu klein – und doch ist es genau das. TV Pflugfelden (Ab) steht bei 3 Punkten (21 Spiele, 18:123 Tore) und kam zuletzt mit einem 1:11 aus Besigheim zurück. SV Germania Bietigheim führt mit 46 Punkten (55:18 Tore) und gewann zuletzt im Derby 3:0 gegen NK Croatia – vor 350 Zuschauern, mit Treffern von Tim Kainz (19.) und Jan Sonntag (42., 56. Foulelfmeter). Das Hinspiel war eine Germania-Demonstration: Germania – Pflugfelden 7:0 mit Toren von Bence Nagy (8.), Jan Sonntag (13., 31., 44.), Elias Abraha (62.), Fabian Eppler (78.), Noah Marinkovic (90.). Zudem: Rot für Julian Dahlfeld (36./Pflugfelden) und Gelb-Rot für Ruslans Purins (65./Pflugfelden). Pflugfelden braucht ein Wunder, Germania darf sich keinen Ausrutscher erlauben, weil Münchingen punktgleich im Nacken sitzt. Wenn der Tabellenführer beim Schlusslicht antritt, ist das Wort Pflicht fast zu klein – und doch ist es genau das. TV Pflugfelden (Ab) steht bei 3 Punkten (21 Spiele, 18:123 Tore) und kam zuletzt mit einem 1:11 aus Besigheim zurück. SV Germania Bietigheim führt mit 46 Punkten (55:18 Tore) und gewann zuletzt im Derby 3:0 gegen NK Croatia – vor 350 Zuschauern, mit Treffern von Tim Kainz (19.) und Jan Sonntag (42., 56. Foulelfmeter). Das Hinspiel war eine Germania-Demonstration: Germania – Pflugfelden 7:0 mit Toren von Bence Nagy (8.), Jan Sonntag (13., 31., 44.), Elias Abraha (62.), Fabian Eppler (78.), Noah Marinkovic (90.). Zudem: Rot für Julian Dahlfeld (36./Pflugfelden) und Gelb-Rot für Ruslans Purins (65./Pflugfelden). Pflugfelden braucht ein Wunder, Germania darf sich keinen Ausrutscher erlauben, weil Münchingen punktgleich im Nacken sitzt. ---



Ein Spiel, das mehr ist als Tabellenpunkte: NK Croatia Bietigheim (Ab) steht bei 17 Punkten (26:53 Tore) auf Rang 16 und verlor zuletzt 0:3 bei Germania. TSV Münchingen (Auf) ist Zweiter mit 46 Punkten (59:29 Tore) und kam zuletzt nicht über ein 2:2 gegen Pattonville hinaus. Das Hinspiel gewann Münchingen klar 4:1: Egzon Krajki (17.), Azim-Semih Özsoy (26.), Adin Halilovic (72.), Antonio Di Matteo (81.), Egonit Avduli (90.+5). Croatia braucht Punkte im Abstiegskampf, Münchingen braucht Punkte im Titelrennen – und nach dem 2:2 zuletzt ist der Druck noch einmal gestiegen. Ein Spiel, das mehr ist als Tabellenpunkte: NK Croatia Bietigheim (Ab) steht bei 17 Punkten (26:53 Tore) auf Rang 16 und verlor zuletzt 0:3 bei Germania. TSV Münchingen (Auf) ist Zweiter mit 46 Punkten (59:29 Tore) und kam zuletzt nicht über ein 2:2 gegen Pattonville hinaus. Das Hinspiel gewann Münchingen klar 4:1: Egzon Krajki (17.), Azim-Semih Özsoy (26.), Adin Halilovic (72.), Antonio Di Matteo (81.), Egonit Avduli (90.+5). Croatia braucht Punkte im Abstiegskampf, Münchingen braucht Punkte im Titelrennen – und nach dem 2:2 zuletzt ist der Druck noch einmal gestiegen. ---



Ein Duell im dichten Mittelfeld, in dem die Hinrunde bereits gezeigt hat, wie schnell es eskalieren kann. SV Pattonville steht bei 27 Punkten (21 Spiele, 46:57 Tore) auf Rang 11 und holte zuletzt ein starkes 2:2 in Münchingen. FSV 08 Bietigheim-Bissingen II ist Achter mit 31 Punkten (43:34 Tore) und verlor zuletzt 1:2 gegen Marbach. Das Hinspiel gewann Pattonville 2:1 bei Bissingen II: Grigorios Moissiadis (13.), Daniel Gelt per Foulelfmeter (69.), Angel Luis Camacho Román (70.). Dazu gab es späte Karten: Rot für Marvin Grimbacher (95./Pattonville) und Gelb-Rot für Simon Langer (97./Bissingen II). Beide wissen also: Dieses Duell kann bis in die letzten Minuten brennen.