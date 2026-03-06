 2026-03-05T07:49:35.839Z

Allgemeines

Duell der Extreme: Erster Germania fährt zur Schießbude Pflugfelden

Bezirksliga Enz/Murr: Die Übersicht aller Partien des 23. Spieltags

von Timo Babic · Heute, 12:00 Uhr · 0 Leser
– Foto: Michael Bates

Verlinkte Inhalte

Bezirksliga Enz-Murr
SV Germania
08 Bissingen II
FC Marbach
TSV Phönix

Der 23. Spieltag der Bezirksliga Enz/Murr steht im Schatten eines irrwitzigen 22. Spieltags: Kornwestheim gewann 11:0, Besigheim 11:1, und an der Spitze sind die Nerven blank. SV Germania Bietigheim und TSV Münchingen stehen punktgleich bei 46 Zählern – Germania vorne dank der besseren Tordifferenz (55:18 gegenüber 59:29). Dahinter lauern Aldingen (36), Besigheim (35) und Heimsheim (35). Unten ist es gnadenlos: TV Pflugfelden bleibt bei 3 Punkten und 18:123 Toren. In einer Liga mit vier Absteigern plus Abstiegsrelegation riecht jedes Wochenende nach Entscheidung.

---

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
FC Marbach
FC MarbachFC Marbach
TSV Phönix Lomersheim
TSV Phönix LomersheimTSV Phönix
15:00

FC Marbach ist Siebter mit 32 Punkten (36:47 Tore) und kommt mit Selbstvertrauen: zuletzt ein 2:1 bei Bissingen II. TSV Phönix Lomersheim steht auf Rang 14 mit 22 Punkten (42:57 Tore) und verlor zuletzt dramatisch 2:3 gegen Hessigheim. Das Hinspiel war ein Marbacher Auswärtssieg: Phönix – Marbach 2:3. Damals trafen Burak Yalman (5.), Julius Stotz per Foulelfmeter (20.), Nikolaos Tsiolakidis (34.), Christos Makrigiannis (44.) und Tim Dettinger (68.). Marbach weiß also, dass dieses Duell Tore verspricht. Phönix weiß, dass man gegen Marbach mithalten kann – aber auch, wie schnell es wegrutschen kann.

---

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
TASV Hessigheim
TASV HessigheimHessigheim
TSV Merklingen
TSV MerklingenMerklingen
15:00

Hier prallen zwei Teams aufeinander, die in der Tabelle nur durch Nuancen getrennt sind – und dennoch um ganz unterschiedliche Gefühle spielen. TASV Hessigheim ist Zwölfter mit 26 Punkten aus 18 Spielen (44:32 Tore) und kommt aus einem emotionalen 3:2 bei Phönix. TSV Merklingen steht als Neunter bei 30 Punkten (21 Spiele, 45:44 Tore) und verlor zuletzt 1:3 gegen Heimsheim. Das Hinspiel gewann Merklingen klar 3:1: Fabian Heim (53.), Kai Dominik Woischiski (67., 89.) und Filippo Russo (90.+1). Hessigheim hat also eine Rechnung offen – und bringt zugleich offensiven Mut mit.

---

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
FV Löchgau
FV LöchgauFV Löchgau II
TSV Heimsheim
TSV HeimsheimHeimsheim
15:00

Ein Duell, das nach Aufsteiger-Energie und Verfolgerdruck riecht. FV Löchgau II (Auf) ist Zehnter mit 27 Punkten (38:45 Tore) und kam zuletzt mit einer 1:4-Niederlage in Schwieberdingen zurück. TSV Heimsheim (Auf) steht als Fünfter bei 35 Punkten (58:36 Tore) und gewann zuletzt 3:1 in Merklingen. Das Hinspiel gewann Löchgau II auswärts 2:1 in Heimsheim: Liam Neupert (21.), Nick Eisenhardt (82.), Simeon Zampakos (90.). Heimsheim weiß also, dass Löchgau II spät zustechen kann – und dass man wach bleiben muss bis zur letzten Minute.

---

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
TSV Schwieberdingen
TSV SchwieberdingenTSV Schwieb.
AKV B.G. Ludwigsburg
AKV B.G. LudwigsburgAKV B.G. LB
15:00

Beide Teams stehen im unteren Drittel – und doch ist dieses Spiel für beide eine Chance, sich zu stabilisieren. TSV Schwieberdingen ist 13. mit 24 Punkten (48:49 Tore) und kommt aus einem 4:1 gegen Löchgau II. AKV B.G. Ludwigsburg (Auf) ist 15. mit 20 Punkten (49:76 Tore) – und wurde zuletzt von Kornwestheim mit 0:11 überrollt. Das Hinspiel war ein echtes Spektakel: AKV – Schwieberdingen 3:4 mit Toren von Edison Qenaj (4.), Francesco Masso (22., 58.), Samuel Gruschwitz (38.), Shkemb Miftari (67., 90.) und Piero Stampete (70.). Schwieberdingen weiß: Dieses Spiel kann wieder ausarten. Der AKV weiß: Nach dem 0:11 zählt vor allem Widerstand.

---

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
SV Salamander Kornwestheim
SV Salamander KornwestheimSVS Kornwest
TV Aldingen
TV AldingenTV Aldingen
15:00

Das Spiel der Extreme: SV Salamander Kornwestheim ist Sechster mit 34 Punkten – aber mit einem Torverhältnis, das die Liga erschüttert: 81:25. Und Kornwestheim kommt aus dem historischen 11:0 in Ludwigsburg. TV Aldingen ist Dritter mit 36 Punkten (52:40 Tore) und hat nun die Aufgabe, gegen den Torsturm zu bestehen. Das Hinspiel war ein Kornwestheimer Feuerwerk: Aldingen – Kornwestheim 1:7 mit Treffern von Tom Schneider (5., 44.), Danny Schima (9., 80.), Sandro Freitas (21.), Gian Luca Diego Altobelli (47.), Issa Mira (75.) und Kaan Cinar (50.) für Aldingen; Schiedsrichter damals: Cemal Kaya, Zuschauer: 120. Aldingen hat also eine offene Wunde. Kornwestheim hat den Beweis, dass es Aldingen zerschneiden kann. Und genau deshalb hängt über dieser Partie eine besondere Spannung.

---

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
TV Pflugfelden
TV PflugfeldenPflugfelden
SV Germania Bietigheim
SV Germania BietigheimSV Germania
15:00

Wenn der Tabellenführer beim Schlusslicht antritt, ist das Wort Pflicht fast zu klein – und doch ist es genau das. TV Pflugfelden (Ab) steht bei 3 Punkten (21 Spiele, 18:123 Tore) und kam zuletzt mit einem 1:11 aus Besigheim zurück. SV Germania Bietigheim führt mit 46 Punkten (55:18 Tore) und gewann zuletzt im Derby 3:0 gegen NK Croatia – vor 350 Zuschauern, mit Treffern von Tim Kainz (19.) und Jan Sonntag (42., 56. Foulelfmeter). Das Hinspiel war eine Germania-Demonstration: Germania – Pflugfelden 7:0 mit Toren von Bence Nagy (8.), Jan Sonntag (13., 31., 44.), Elias Abraha (62.), Fabian Eppler (78.), Noah Marinkovic (90.). Zudem: Rot für Julian Dahlfeld (36./Pflugfelden) und Gelb-Rot für Ruslans Purins (65./Pflugfelden). Pflugfelden braucht ein Wunder, Germania darf sich keinen Ausrutscher erlauben, weil Münchingen punktgleich im Nacken sitzt.

---

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
NK Croatia Bietigheim
NK Croatia BietigheimNK Bi'heim
TSV Münchingen
TSV MünchingenMünchingen
15:00

Ein Spiel, das mehr ist als Tabellenpunkte: NK Croatia Bietigheim (Ab) steht bei 17 Punkten (26:53 Tore) auf Rang 16 und verlor zuletzt 0:3 bei Germania. TSV Münchingen (Auf) ist Zweiter mit 46 Punkten (59:29 Tore) und kam zuletzt nicht über ein 2:2 gegen Pattonville hinaus. Das Hinspiel gewann Münchingen klar 4:1: Egzon Krajki (17.), Azim-Semih Özsoy (26.), Adin Halilovic (72.), Antonio Di Matteo (81.), Egonit Avduli (90.+5). Croatia braucht Punkte im Abstiegskampf, Münchingen braucht Punkte im Titelrennen – und nach dem 2:2 zuletzt ist der Druck noch einmal gestiegen.

---

So., 08.03.2026, 15:00 Uhr
SV Pattonville
SV PattonvillePattonville
FSV 08 Bietigheim-Bissingen
FSV 08 Bietigheim-Bissingen08 Bissingen II
15:00live

Ein Duell im dichten Mittelfeld, in dem die Hinrunde bereits gezeigt hat, wie schnell es eskalieren kann. SV Pattonville steht bei 27 Punkten (21 Spiele, 46:57 Tore) auf Rang 11 und holte zuletzt ein starkes 2:2 in Münchingen. FSV 08 Bietigheim-Bissingen II ist Achter mit 31 Punkten (43:34 Tore) und verlor zuletzt 1:2 gegen Marbach. Das Hinspiel gewann Pattonville 2:1 bei Bissingen II: Grigorios Moissiadis (13.), Daniel Gelt per Foulelfmeter (69.), Angel Luis Camacho Román (70.). Dazu gab es späte Karten: Rot für Marvin Grimbacher (95./Pattonville) und Gelb-Rot für Simon Langer (97./Bissingen II). Beide wissen also: Dieses Duell kann bis in die letzten Minuten brennen.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________